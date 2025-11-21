1 khách sạn “lấn sân” vào âm nhạc, trở thành nơi lưu trú của loạt KOL, Influencer nổi tiếng

Nếu trước đây khách sạn chỉ tập trung nâng cấp phòng ốc hay tiện nghi, thì giờ đây, cuộc đua ngành hospitality đã chuyển hướng mạnh mẽ sang trải nghiệm văn hóa, âm nhạc và ẩm thực. Giới trẻ không chỉ chọn nơi để ngủ, mà chọn “nơi có vibe”, nơi họ có thể kết nối, giải trí, sống đúng sở thích của mình. Vì vậy, nhiều thương hiệu lưu trú trên thế giới bắt đầu tiến sâu vào không gian văn hóa, từ idol, nghệ thuật, lễ hội đến các trải nghiệm ẩm thực cao cấp như một cách tái định nghĩa dịch vụ lưu trú.

Khi không gian lưu trú bắt tay idol, âm nhạc & ẩm thực tạo ra trải nghiệm độc đáo

Để thu hút gen trẻ ưa trải nghiệm, loạt thương hiệu lưu trú đã tung ra những mô hình hợp tác táo bạo và thú vị. Airbnb hợp tác cùng SEVENTEEN ra mắt “SEVENTEEN 10th Anniversary Experience” trong chuỗi “Airbnb Icons”, biến nơi lưu trú thành không gian trải nghiệm dành riêng cho fan. Mô hình này cho thấy lưu trú đang được nâng cấp thành một dạng “fan experience” cảm xúc hơn, nơi fan không chỉ ở mà còn được bước vào “thế giới SEVENTEEN”.

Airbnb hợp tác cùng SEVENTEEN ra mắt “SEVENTEEN 10th Anniversary Experience” trong chuỗi “Airbnb Icons”

Tại Nhật Bản, chuỗi Toyoko Inn gây sốt với dịch vụ “Sleepover Plan with Plushies”, cho phép khách trả 300 yên để thú nhồi bông của họ có hẳn giường mini và bộ đồ ngủ giống y chủ nhân, làm từ chính chất liệu giường thật. Ý tưởng nhỏ nhưng đầy tinh tế này giúp fan mang theo “người bạn đồng hành” đến concert hay sự kiện văn hóa có thêm cảm giác kết nối.

Chuỗi Toyoko Inn gây sốt với dịch vụ “Sleepover Plan with Plushies”

Nhiều thương hiệu tại Singapore, Bangkok, Seoul… mời đầu bếp Michelin hoặc phối hợp cùng Michelin Guide để mở các sự kiện ẩm thực theo mùa. Điều này giúp khách sạn thu hút nhóm du khách thích khám phá ẩm thực, muốn tìm các trải nghiệm “once in a lifetime” ngay trong khuôn viên lưu trú.

Xu hướng này mở ra cánh cửa mới cho khách sạn hoạt động Việt Nam, nơi trải nghiệm và văn hóa bắt đầu được xem là yếu tố cạnh tranh thật sự và KiN Hotel là một ví dụ tiêu biểu.

KiN Hotel đồng hành Waterbomb 2025, dấu mốc cho mô hình hospitality gắn liền văn hóa & cộng đồng trẻ

Trong lần tổ chức này, KiN Hotel đồng hành với Waterbomb 2025 trong vai trò Đối tác Lưu trú Chính thức, mở ra hành trình kết nối mới với cộng đồng trẻ yêu khám phá. Thương hiệu khẳng định tinh thần “The Warmth of Kinship” cảm giác thuộc về nhau, nơi những người trẻ có thể tìm thấy năng lượng tích cực và sự gắn kết trong trải nghiệm du lịch, lưu trú hiện đại.

KiN Hotel đồng hành với Waterbomb 2025 trong vai trò Đối tác Lưu trú Chính thức

Tại lễ hội, KiN Activation Booth trở thành điểm check-in thu hút, nơi khán giả nhận quà, lưu giữ khoảnh khắc và tương tác cùng bạn bè. KiN Hotel đồng thời hợp tác cùng nhiều KOLs và creators lifestyle travel để kể lại không khí Waterbomb một cách chân thật và đầy cảm xúc. Sự hiện diện của KiN góp phần lan tỏa tinh thần kết nối, trẻ trung và đầy năng lượng, đây là điều mà cả KiN lẫn Waterbomb cùng hướng đến.

KiN Activation Booth trở thành điểm check-in thu hút, nơi khán giả nhận quà, lưu giữ khoảnh khắc và tương tác cùng bạn bè.

Sở hữu 6 cơ sở tại trung tâm TP.HCM, KiN Hotel hướng đến “modern city wanderers” – người trẻ thích khám phá và tìm kiếm nơi lưu trú có cá tính nhưng vẫn ấm áp như nhà. Với hệ thống hơn 465 phòng và ba mô hình KiN Hotel, KiN Hotel Edition và KiN Wander, thương hiệu đang mở rộng mạnh mẽ và định vị mình như một hospitality hub giao thoa giữa lưu trú, văn hóa và phong cách sống. Hợp tác cùng Waterbomb 2025 là dấu mốc quan trọng trong chiến lược này.