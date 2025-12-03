Tóc Tiên khoe cảnh "sống như Tiên"

Tóc Tiên mới đây đã đăng tải một đoạn video nằm trong danh sách "sống như Tiên" - loạt khoảnh khắc ghi lại lối sống tận hưởng của cô. Lần này, điểm dừng chân của nữ ca sĩ là Đà Lạt, nơi có bầu không khí trong trẻo và vẻ đẹp yên bình đủ khiến bất kỳ ai cũng muốn chậm lại đôi chút để cảm nhận.

Trong video, Tóc Tiên dẫn người xem đi qua từng khoảnh khắc nhỏ mà đầy chất "tận hưởng".

Tóc Tiên khoe cuộc sống "như Tiên" của mình

Đầu tiên là những món ăn đặc sản quen thuộc nhưng chẳng bao giờ lỗi thời ở xứ sương mù: chiếc bánh tráng nướng giòn tan ăn ngay bên đường, hay ngồi quây quần cùng bạn bè thưởng thức đồ nướng - lẩu trong cái lạnh se se. Không xô bồ, không cầu kỳ, chỉ là những phút giây mà ai cũng muốn có khi đến Đà Lạt: ấm áp, thơm lừng, và tràn đầy cảm giác "được sống".

Tóc Tiên cũng dành thời gian ghé những quán cà phê nhỏ xinh để ngồi chill, nhâm nhi một tách đồ uống nóng giữa làn gió cao nguyên. Có lúc cô lại chọn nằm dưới một gốc cây nào đó, mặc kệ thế giới xung quanh, để cảm nhận tiếng chim, tiếng lá và bầu không khí mát lạnh đang len vào từng hơi thở. Tất cả đều đơn giản, nhưng chính sự đơn giản ấy làm nên cái "chất" của hai chữ hưởng thụ.

Đi ăn uống, đi cà phê chill chill...

Video còn đan xen những khoảnh khắc Tóc Tiên hóa "nàng thơ" giữa xứ sở ngàn hoa: những khung hình đẹp tinh khôi, nhẹ nhàng, đúng tinh thần của một người đang cho phép mình tách khỏi sự bận rộn thường nhật. Vẻ đẹp của Đà Lạt, khi đi qua lăng kính của Tóc Tiên, dường như càng trở nên thơ mộng và lãng đãng hơn.

Chụp ảnh "sống ảo" cũng là những điều không thể bỏ qua khi tới Đà Lạt

Nhiều khán giả thích thú vì series mang tên "sống như Tiên". Một phần là bởi nó gắn với cuộc sống của chính Tóc Tiên - vốn được biết đến với phong cách sống hiện đại, độc lập, biết cân bằng giữa công việc và hưởng thụ. Nhưng đồng thời, cụm từ này cũng được hiểu theo nghĩa bóng: "sống như tiên" - cách nói vui về cuộc sống sung sướng, hạnh phúc, chẳng phải lo nghĩ quá nhiều. Cách đặt tên khiến series của cô vừa gần gũi, vừa tạo cảm giác thú vị, truyền cảm hứng về việc yêu bản thân và tận hưởng những điều nhỏ bé.

Đáng chú ý, thời gian gần đây, Tóc Tiên đã chia sẻ về chuyến nghỉ dưỡng tại căn villa của chính mình ở Đà Lạt. Đây là công trình mà cô dành nhiều tâm huyết, từ phong cách thiết kế, cách chọn nội thất cho đến không gian xanh xung quanh. Theo nhiều nguồn tin, căn villa được xây dựng như một nơi để cô "trốn" khỏi lịch làm việc dày đặc, tìm lại sự thanh bình sau những ngày bận rộn. Vì vậy, những khoảnh khắc "sống như Tiên" ở Đà Lạt không chỉ là một chuyến du lịch, mà giống như hành trình trở về nơi khiến tâm hồn được hồi phục và tiếp thêm năng lượng.