Jollibee Việt Nam 20 năm: Hơn 15.000 người tham dự, Mỹ Tâm, RHYDER đốn tim fan hâm mộ

Sự kiện đã biến Phố đi bộ Nguyễn Huệ thành điểm hẹn của niềm vui và sự gắn kết, thu hút hơn 15.000 khán giả với nhiều thế hệ cùng tham gia, tạo nên làn sóng lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Với quy mô đầu tư hoành tráng, The Jolly Day đã thu hút hơn 15.000 khán giả trực tiếp tham gia. Điều đặc biệt là sự kiện không chỉ thu hút giới trẻ, mà còn có sự góp mặt đông đảo của các gia đình, các thế hệ trong cùng một gia đình cùng nhau đi xem, từ trẻ nhỏ đến người lớn, tạo nên một bức tranh cộng đồng đầy ý nghĩa.

Hơn 15.000 khán giả "vỡ oà cảm xúc" với những phần biểu diễn "đỉnh cao" của Mỹ Tâm tại sự kiện The Jolly Day

The Jolly Day đã chiêu đãi khán giả bằng sân khấu được đầu tư chỉn chu, từ hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, theo tiêu chuẩn quốc tế. Chương trình có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám được khán giả yêu thích: Mỹ Tâm, Hoàng Dũng, RHYDER, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ, đội hình Tân Binh Thăng Cấp... Các nghệ sĩ đã đem đến màn trình diễn đỉnh cao, khuấy động mọi lứa tuổi tham dự.

Chú Ong Jollibee cùng dàn sao Việt "vui hết mình" mừng cột mốc 20 năm

Điểm nhấn đáng nhớ nhất là khoảnh khắc hơn 15.000 khán giả, không phân biệt tuổi tác, cùng nhau hát, cùng reo hò fanchant, tạo nên "những đợt sóng niềm vui" thực sự. Hình ảnh hàng ngàn khán giả trẻ dance challenge cùng chú Ong Bee, nhún nhảy, hòa mình vào âm nhạc, những gia đình rạng rỡ check-in tại sự kiện, đã thể hiện trọn vẹn thông điệp lan tỏa niềm vui và gắn kết cộng đồng mà Jollibee Việt Nam muốn truyền tải. Bên cạnh đó, sức nóng của chương trình còn được lan tỏa mạnh mẽ khi các nhà sáng tạo nội dung như Bông Tím, Tường Hồng Phú, Duy Best, Nghi ơi là Nghi,... trực tiếp trải nghiệm và cập nhật không khí của sự kiện.

Ngoài ra, khu vực trò chơi và bức tường hành trình 20 năm cũng thu hút đông đảo mọi người. Đồng thời, Jollibee cũng dành tặng nhiều phần quà cho người tham gia các hoạt động tại khu vực thử thách.

Khu vực thử thách thu hút nhiều người tham gia với sự cổ vũ nhiệt tình từ chú Ong Jollibee

Tại sự kiện, đại diện của Jollibee Việt Nam chia sẻ: "Từ Nam ra Bắc, san sẻ niềm vui đến tất cả mọi người, cho cộng đồng và xã hội, đặc biệt là khi đồng bào trên khắp cả nước cần đến sự giúp đỡ.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm, Jollibee Việt Nam xin được trao tặng 1 tỷ đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, nhằm hỗ trợ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đây là một phần trong cam kết của chúng tôi - mang niềm vui không chỉ qua bữa ăn, mà còn bằng những hành động sẻ chia thiết thực, để cùng nhau lan tỏa niềm vui đến mọi miền Tổ quốc."

Đại diện Jollibee Việt Nam trao 1 tỷ đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. HCM, nhằm khắc phục hậu quả do bão lũ tại Miền Trung

Cùng với những hoạt động thú vị trực tiếp tại sự kiện thì trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt hình ảnh, video ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, hay những phần giao lưu, chia sẻ của các nghệ sĩ tại sự kiện cũng được đăng tải, thu hút hàng trăm lượt tương tác.

Phía dưới các bài đăng, nhiều khán giả chia sẻ vẫn "lụy" The Jolly Day vì cảm giác ấm áp khi được kết nối và sống lại những kỷ niệm cùng Jollibee Việt Nam. Loạt hashtag liên quan đến sự kiện như #TheJollyDay; #Jollibee20 đã thu về hơn 200.000 lượt thảo luận. Trước đó, Công Ty TNHH Nước Giải Khát Suntory Pepsico Việt Nam với nhãn hàng Mirinda, ứng dụng đặt món & giao đồ ăn trực tuyến ShopeeFood, ứng dụng tài chính Momo và đối tác chiến lược truyền thông YeaH1 đã tích cực chia sẻ và lan tỏa thông tin về sự kiện.

Các đối tác đồng hành cùng Jollibee Việt Nam tại sự kiện The Jolly Day

The Jolly Day không chỉ là một sự kiện đánh dấu cột mốc 20 năm mà còn được Jollibee Việt Nam khéo léo biến thành một "ngày hội trải nghiệm" đa chiều. Khép lại hành trình 20 năm rực rỡ bằng một lễ hội âm nhạc bùng nổ cảm xúc, mãn nhãn về hình ảnh, Jollibee Việt Nam chính thức mở ra một giai đoạn mới với nhiều kỳ vọng.

Thương hiệu cam kết sẽ tiếp tục mang đến những bất ngờ, niềm vui và những trải nghiệm tuyệt vời hơn nữa cho các gia đình Việt Nam trong tương lai.

Để không bỏ lỡ bất kỳ hoạt động nào trong hành trình sắp tới của Jollibee Việt Nam, hãy theo dõi Fanpage Jollibee Việt Nam ngay hôm nay!