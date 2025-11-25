Hình ảnh những thùng mì tôm nối đuôi nhau lên máy bay về miền Trung

Vừa mới đây, một video đầy xúc động đã được lan truyền mạnh mẽ trên TikTok khi ghi lại cảnh rất nhiều thùng mì tôm, bánh và nhu yếu phẩm nối đuôi nhau lên máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, chuẩn bị bay tới miền Trung.

Cảnh tượng trong video thực sự khiến nhiều người xúc động: trên bãi tiếp nhận hàng hóa tại sân bay Tân Sơn Nhất, các thùng mì tôm, bánh và các nhu yếu phẩm khác xếp hàng dài, nối đuôi nhau theo băng chuyền để được chất lên máy bay. Những kiện hàng cứu trợ này không chỉ là đồ vật, mà còn là lòng yêu thương, sự chia sẻ đồng bào của người dân khắp nơi dành cho miền Trung đang chịu thiệt hại vì mưa lũ.

(Ảnh chụp màn hình, nguồn: @ngienchuong)

Ngay khi video được chia sẻ, cư dân mạng để lại những bình luận đầy cảm xúc. Có người viết: "Những thùng hàng đó vừa đựng đồ cứu trợ, vừa đựng cả lòng yêu thương của bà con mình." Một bình luận khác đầy xúc động: "Xem đến đâu là khóc đến đó. Mong đồng bào được bình an." Có người chỉ ngắn gọn: "Cố lên đồng bào ơi!", gửi gắm niềm hy vọng và sự động viên chân thành.

Hoạt động ủng hộ vùng lũ này không chỉ đến từ các cá nhân, hội nhóm mà còn được nhiều hãng hàng không lớn Việt Nam đồng lòng thực hiện.

Theo thông báo từ fanpage của Vietjet, hãng vẫn đang tiếp tục duy trì việc vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Chỉ trong vài ngày, hàng chục tấn nhu yếu phẩm đã được hãng chuyển tới Huế, Chu Lai và Đà Nẵng. Trên fanpage, Vietjet cho biết mỗi kiện hàng đều được đội ngũ nhân viên nâng niu như gửi cho chính gia đình mình, đồng thời khẳng định luôn sẵn sàng phối hợp với các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ vận chuyển khi có nhu cầu.

Trước đó, Vietnam Airlines đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi mưa lũ. Tính đến ngày 20/11, hãng đã chuyển hơn 29 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và vật dụng thiết yếu đến Huế và Đà Nẵng. Vietnam Airlines cho biết sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này trong thời gian tới để đồng hành cùng bà con vượt qua giai đoạn khó khăn.

Trong ngày 21/11, Bamboo Airways cho biết chuyến bay QH1215 từ Hà Nội đã mang theo 1 tấn gạo cứu trợ của UBND xã Tân Cương (Thái Nguyên) gửi tới bà con đang gặp khó khăn tại Phù Cát. Bên cạnh đó, hãng vẫn tiếp tục nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP.HCM đến Quy Nhơn (UIH). Bamboo Airways khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần sẻ chia tới người dân vùng lũ trong thời gian tới.

(Ảnh minh hoạ, nguồn: Vietnam Airlines)

Hình ảnh những kiện hàng nối dài, được chất lên tàu bay, là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc. Mỗi thùng mì tôm, mỗi hộp bánh không chỉ là trợ giúp vật chất mà còn là tình cảm, những lời động viên từ khắp cả nước gửi về miền Trung.