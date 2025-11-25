Vì sao đường bay Côn Đảo luôn sốt vé, khan chuyến?

UBND Đặc khu Côn Đảo vừa có văn bản gửi các hãng hàng không, đề nghị VASCO và Vietjet tăng chuyến bay từ ngày 4-8/12, đồng thời xem xét ưu đãi về giá, tạo điều kiện cho du khách tham gia lễ hội truyền thống lớn nhất trong năm tại Côn Đảo - Lễ giỗ Bà Phi Yến lần thứ 240.

Đáng nói, tháng trước Vietjet đã tạm dừng bay chặng Hà Nội - Côn Đảo và TPHCM - Côn Đảo. Tuy nhiên mới đây có thông tin cho biết hãng này đang chuẩn bị khôi phục 4 chuyến bay tới Côn Đảo mỗi ngày, chia đều cho hai đường bay. Việc nối lại tần suất chỉ một tháng sau khi tạm dừng cho thấy đường bay này vẫn đầy tiềm năng.

Vietjet chuẩn bị mở lại các đường bay thẳng đến Côn Đảo sau hơn 1 tháng tạm dừng. Ảnh: VJ.

Khan chuyến, ít hãng khai thác là một trong những lý do khiến giá vé máy bay đến Côn Đảo luôn đắt đỏ.

Trước đó, giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế và phí hạng phổ thông chặng Hà Nội - Côn Đảo của Vietjet khoảng 8,8 triệu đồng - mức cao nhất trong các chặng bay nội địa (khoảng 10 triệu đồng với hạng thương gia ). Chặng TPHCM - Côn Đảo, vé phổ thông khứ hồi khoảng 3,4 triệu đồng và 6,6 triệu đồng đối với hạng thương gia.

Với VASCO - đơn vị khai thác lâu năm tại Côn Đảo bằng máy bay ATR-72 - có giá vé hạng phổ thông khứ hồi chặng Hà Nội - Côn Đảo, nối chuyến qua TPHCM.

Giá vé chặng TPHCM - Côn Đảo hạng phổ thông của VASCO khoảng 3,2-3,5 triệu đồng/vé khứ hồi; nếu nâng hạng phổ thông đặc biệt linh hoạt, hành khách cần trả khoảng 5,6 triệu đồng/vé khứ hồi. Dù vậy, vé máy bay chặng này của hãng thời gian qua thường xuyên "cháy".

Giá vé máy bay chặng TPHCM - Côn Đảo (ảnh trái) và Hà Nội - Côn Đảo khan hiếm dù giá cao. Ảnh: CMH.

Trước đây, chặng bay thẳng Hà Nội - Côn Đảo từng được Bamboo Airways khai thác bằng máy phản lực khu vực Embraer E190, giá phổ biến từ 7-8 triệu đồng mỗi vé khứ hồi hạng phổ thông.

Sau khi hãng này dừng khai thác từ tháng 4/2024 và chưa có đường bay thẳng của Vietjet, hành khách đi máy bay từ phía Bắc buộc phải nối chuyến đến Côn Đảo qua điểm dừng tại sân bay Tân Sơn Nhất hoặc Cần Thơ.

Nguyên nhân hạn chế về hạ tầng cũng khiến cho việc khai thác hàng không ở Côn Đảo khó khăn.

Sân bay Côn Đảo hiện chỉ có đường băng dài khoảng 1.800 m, cho phép khai thác một số dòng máy bay nhỏ, thời gian hoạt động từ 6-18h hằng ngày vì không có đèn vào ban đêm. Số vị trí đỗ máy bay ít, công suất nhà ga giới hạn và chỉ khai thác được máy bay tầm ngắn. Điều này đặt các hãng vào tình trạng rất khó tăng chuyến.

Cảng hàng không Côn Đảo chưa đón được nhiều chuyến bay do đường cất/hạ cánh ngắn và không có đèn trong đêm. Ảnh: BAV.

Từ những hạn chế như vậy, đường bay đến Côn Đảo dù được đánh giá rất tiềm năng nhưng vẫn chưa thể bứt phá. Với lượng khách đi lễ, khách du lịch cộng với nhóm khách công vụ luôn tạo nhu cầu ổn định quanh năm, nhưng do khai thác bằng máy bay nhỏ , chi phí vận hành cao, thiếu hệ sinh thái dịch vụ đi kèm, các hãng rất khó đạt hiệu quả nếu chỉ bay lác đác vài chuyến trong ngày.

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Cảng hàng không Côn Đảo được quy hoạch giai đoạn đến năm 2030 với công suất khoảng 2 triệu hành khách/năm, tầm nhìn đến năm 2050 với công suất khoảng 3 triệu hành khách/năm.