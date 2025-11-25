Khách Hàn chi 4 triệu/ngày chỉ để ăn “ngọc vàng” Việt Nam bán đầy ở chợ

Trong những năm gần đây, Việt Nam trở thành điểm đến yêu thích của du khách Hàn Quốc. Họ không chỉ đến để khám phá biển xanh, nắng ấm hay ẩm thực đường phố phong phú mà còn để thưởng thức trái cây nhiệt đới với giá “mềm” hiếm thấy ở xứ kim chi. Và giữa vô số loại quả khiến họ mê mẩn, xoài Việt Nam luôn nằm ở vị trí đầu bảng nhờ hương vị đặc biệt, dễ tìm và mức giá vô cùng dễ chịu.

Khách Hàn hay mua xoài khi du lịch Việt Nam

“Xoài ở Hàn Quốc khan hiếm, giá cả đắt đỏ"

Ở Việt Nam, xoài xuất hiện ở khắp nơi, từ chợ truyền thống, siêu thị đến các xe đẩy bán trái cây gọt sẵn bên đường, tất cả đều tươi ngon và giá rất phải chăng. Nhưng tại Hàn quốc, xoài lại là trái cây khó để mua với giá hời. Phần lớn xoài được nhập khẩu, chi phí vận chuyển và bảo quản cao khiến giá bán đội lên đáng kể. Nhiều siêu thị Hàn Quốc từng phải bán xoài với mức giá chỉ dành cho người tiêu dùng “chịu chi”, thậm chí một quả xoài có giá gấp nhiều lần so với tại Việt Nam.

Người Hàn có tình yêu đặc biệt với xoài

Ngoài chuyện đắt đỏ, một số du khách Hàn còn cho rằng xoài còn khan hiếm theo mùa, khiến họ càng khó duy trì thói quen ăn xoài thường xuyên. Vì vậy, khi đến Việt Nam và thấy xoài được bán rộng rãi với giá rẻ hơn nhiều lần, du khách Hàn gần như "mở cờ trong bụng". Họ thoải mái thưởng thức xoài chín ngọt mềm, thơm nức mũi hoặc xoài hơi xanh giòn giòn chua thanh, những hương vị mà ở Hàn không phải lúc nào cũng có.