Khách Tây mua 50k xoài, dân mạng "nín thở" xem người bán nhặt từng quả

Ẩm thực Việt Nam từ lâu đã là "thỏi nam châm" thu hút du khách quốc tế - không chỉ bởi những món ăn nổi tiếng như phở, bún chả hay bánh mì, mà còn vì những gánh hàng rong, những sạp trái cây bình dị nơi góc chợ. Trái cây Việt Nam vốn nổi tiếng bởi sự phong phú, ngọt thơm và giá thành phải chăng. Với nhiều vị khách nước ngoài, chỉ cần ghé một khu chợ nhỏ, mua vài trái xoài, vài miếng dưa hay ly nước mía cũng đủ để trở thành một kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình khám phá đất nước này.

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một vị khách Tây đi mua xoài ở Việt Nam. Sau khi hỏi giá, anh chỉ nói muốn mua 50k xoài, một con số tưởng chừng nhỏ bé nhưng lại mở đầu cho một tình huống khiến dân mạng "nín thở" theo dõi.

Vị khách Tây hỏi mua xoài của 1 cô bán hàng bên đường

Cụ thể, vị khách Tây đã hỏi giá và nhận được câu trả lời là 50k/kg, vì vậy anh nói muốn mua 1kg, đúng với số tiền 50k. Sau khi hiểu được ý của vị khách, cô bán hàng liền cười hiền rồi bắt đầu chọn xoài để cân.

Và điều bất ngờ là, với 50k ấy, cô chọn tận 3 quả xoài chín vàng ươm, to mọng, nhìn vô cùng hấp dẫn. Cảnh tượng ấy khiến nhiều người xem clip phải thốt lên kinh ngạc. Không ít dân mạng nhanh chóng so sánh với giá trái cây thông thường và cho rằng số lượng xoài cô bán ra như vậy là quá rẻ.

Phía dưới đoạn clip, hàng loạt bình luận để lại thể hiện sự ngưỡng mộ lẫn yêu mến dành cho người bán hàng:

- "Buôn bán có tâm, còn cân hàng rõ ràng. Ai biết địa chỉ ở đâu, đăng lên để nhiều người ủng hộ cô nha."

- "Cô này bán ok quá nè."

- "Quá rẻ."

- "Cô ấy dễ thương quá."

Không chỉ gây thiện cảm vì bán hàng có tâm, cô còn khiến dân mạng thích thú bởi sự nhiệt tình và thân thiện. Sau khi vị khách Tây nhận xoài, anh còn đề nghị cô gọt cho mình một quả để mukbang ngay tại chỗ. Cô vui vẻ đồng ý, đeo găng tay cẩn thận, bổ xoài gọn gàng rồi cho vào hộp mang ra. Mọi thao tác của cô đều rất thuần thục, toát lên sự tỉ mỉ và chu đáo - điều khiến vị khách nước ngoài liên tục mỉm cười cảm ơn.

Cô bán xoài cẩn thận gọt cho vị khách Tây

Anh chàng Tây sau đó vừa ăn vừa không giấu nổi sự thích thú, khen xoài Việt Nam ngọt đậm, thơm. Khoảnh khắc giản dị ấy, với nụ cười thân thiện và sự mộc mạc của người bán hàng Việt - lại khiến người xem cảm thấy ấm lòng đến lạ.

Hương vị khiến anh vô cùng thích thú

Có lẽ chính những điều nhỏ bé như thế - một gánh xoài, một nụ cười, hay cách người bán gọt xoài cho khách - lại là "gia vị" khiến ẩm thực Việt trở nên đặc biệt. Không cần cầu kỳ, không cần đắt đỏ, chỉ cần chân thành và tử tế - cũng đủ để du khách phương xa mang về một kỷ niệm khó quên về con người Việt Nam.

