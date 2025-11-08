Khách Tây trầm trồ trước món đặc sản bình dân Việt Nam, nhận xét: "Đây là đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn"

Ẩm thực Việt Nam với sự đa dạng và phong phú luôn là một trong những yếu tố hàng đầu khiến các vị khách nước ngoài, đến từ mọi quốc gia hay châu lục khác phải mê mẩn. Đặc biệt phải kể tới những món đặc sản địa phương, vùng miền, mang hương vị riêng biệt, đặc trưng của từng điểm đến.

Sau đây là một ví dụ như thế. 2 món ăn là cơm cháy và thịt dê Ninh Bình xuất hiện trong video của một hướng dẫn viên du lịch có tài khoản là Sơn Ưu Tú. Trong video, vị khách nước ngoài không chỉ khen ngợi hương vị món ăn, mà còn cảm thán: "Đây là những đồ ăn ngon nhất tôi từng ăn. Chúng tươi ngon, không phải kiểu đồ bảo quản đông lạnh như ở Mỹ và thật nhiều hương vị!".

Du khách nước ngoài trầm trồ khi thấy món đặc sản cơm cháy và thịt dê Ninh Bình (Ảnh Sơn Ưu Tú)

Du khách so sánh đặc sản Việt với ẩm thực Mỹ (Ảnh Sơn Ưu Tú)

Cơm cháy, thịt dê - Ẩmm thực đặc trưng vùng Cố đô

Cơm cháy vàng giòn và thịt dê núi đậm đà hương vị, 2 món ăn được đánh giá là những đặc sản, là "đại sứ ẩm thực" khiến du khách nước ngoài nhắc mãi không quên về vùng cố đô Ninh Bình.

Từ nhiều năm, cơm cháy Ninh Bình đã trở thành thương hiệu riêng của vùng đất cố đô. Món ăn được làm từ gạo nếp cái hoa vàng, nấu chín rồi ép, phơi khô và chiên giòn. Cầu kỳ ở chỗ người làm phải canh đúng lửa, đúng thời gian để miếng cơm vàng đều, giòn rụm mà không bị cứng. Khi ăn, thường kèm với ruốc, mắm hành hoặc chà bông, mang lại vị béo mặn xen lẫn hương thơm đặc trưng.

Tại các nhà hàng bản địa, cơm cháy thường được phục vụ như món khai vị hoặc ăn kèm cùng thịt dê – một sự kết hợp vừa lạ vừa hài hòa. Một số quán như Nhà hàng Hoàng Giang, Hiếu Dê, Linh Tràng... còn chiên lại cơm cháy khi khách gọi để giữ độ giòn nóng hổi, khiến thực khách vừa cắn vừa nghe "rộp rộp" vui tai.

Cơm cháy được phục vụ tại các nhà hàng hoặc thực khách có thể mua về làm quà sau chuyến du lịch (Ảnh Du lịch khám phá 24)

Không ít du khách còn chọn mang vài gói cơm cháy về làm quà, xem đó như "thứ bánh quy mặn kiểu Việt Nam". Nhờ vậy, cơm cháy không chỉ là món ăn gắn bó với người dân Ninh Bình mà còn là "đại sứ ẩm thực" góp phần quảng bá vùng đất này ra thế giới.

Nếu cơm cháy là món ăn chơi, thì thịt dê núi Ninh Bình lại là "linh hồn" của ẩm thực nơi đây. Dê được chăn thả tự nhiên trên các triền núi đá vôi, ăn lá rừng, vận động nhiều nên thịt săn chắc, ít mỡ, đậm vị. Các món dê nổi tiếng gồm dê tái chanh, dê hấp tía tô, dê nướng than, hay lẩu dê thuốc bắc – tất cả đều mang hương vị đặc trưng, khó nhầm với nơi khác.

Báo Ninh Bình từng viết: "Với hương vị độc đáo và đẳng cấp hàng đầu, món thịt dê đã trởthành biểu tượng ẩm thực số một của vùng đất Tràng An". Đặc biệt, món dê tái chanh còn được TasteAtlas (Mỹ) vinh danh trong top 36 món ăn từ dê ngon nhất thế giới.

Tại các quán như Hiếu Dê, Dũng Dê Ninh Bình hay Nhà hàng Tràng An Dê Núi, thịt dê được phục vụ theo phong cách dân dã nhưng tinh tế: Bày trên mẹt lá chuối, ăn kèm tương gừng, rau thơm, chuối xanh, sung muối – vừa đậm chất quê, vừa đẹp mắt.

Thịt dê có thể được chế biến thành nhiều món, phục vụ đa dạng khẩu vị của thực khách (Ảnh Sở Du lịch Ninh Bình)

Du khách nước ngoài nói về cơm cháy, thịt dê Ninh Bình

Trên các diễn đàn du lịch, nhiều du khách quốc tế đã bày tỏ sự thích thú với những món ăn dân dã khi du lịch Ninh Bình, trong đó không thể thiếu cơm cháy và thịt dê. Trang Vietnam Paradise Travel mô tả: "Com chay (cơm cháy) là món đơn giản nhưng giòn và ngon đến lạ. Mỗi miếng cơm như đánh thức vị giác của du khách".

Một blogger người Anh viết trên The Restless Beans rằng cơm cháy "dễ ăn và hấp dẫn hơn nhiều món đặc sản Việt khác – giòn, mặn và thơm lừng dầu hành".

Một thực khách người Pháp khác chia sẻ trên TripAdvisor: "Best goat meat I have ever had – món dê ngon nhất tôi từng ăn. Hãy thử thịt dê xào sả ớt ở Ninh Bình, hương vị thật tuyệt vời". Trong khi đó, một vị khách khác nhận xét vui rằng thịt dê "chewy but tasty – hơi dai nhưng rất đáng thử, gần giống thịt cừu châu Âu".

Không chỉ ngon, những nhà hàng phục vụ dê ở Ninh Bình còn chú trọng trải nghiệm du khách: Không gian gần gũi, nhân viên thân thiện, thực đơn đa dạng. Một số nơi nằm giữa vùng nông thôn hoặc ven đồi, du khách vừa ăn vừa ngắm cánh đồng lúa, núi đá – một bức tranh dung dị nhưng khó quên.

Ảnh minh họa

Từ những nguyên liệu quen thuộc của vùng núi đá vôi, người dân Ninh Bình đã khéo léo biến cơm cháy và thịt dê thành hai "đặc sản thương hiệu" mang đậm bản sắc địa phương. Không chỉ chinh phục vị giác của du khách trong nước, hai món ăn này còn góp phần đưa hình ảnh Ninh Bình – vùng đất di sản và ẩm thực độc đáo – đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

Mỗi miếng cơm giòn rụm, mỗi lát thịt dê thơm nức như kể câu chuyện về con người hiếu khách, chân thành và sáng tạo nơi đây – những người đã biến hương vị quê hương thành niềm tự hào trên bản đồ du lịch Việt Nam.