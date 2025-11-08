1 khách sạn ở TP.HCM 4 năm liên tiếp "chịu chơi" mời dàn đầu bếp MICHELIN hội tụ tại tuần lễ ẩm thực

Trong những năm gần đây, các khách sạn danh tiếng không chỉ dừng lại ở việc mang đến không gian nghỉ dưỡng sang trọng mà còn chú trọng hơn vào lĩnh vực ẩm thực, nhằm tạo nên những trải nghiệm trọn vẹn cho du khách từ giấc ngủ êm ái đến bữa ăn đẳng cấp. Không ít khách sạn đã sở hữu những nhà hàng đạt sao MICHELIN danh giá hay gìn giữ những công thức truyền thống mang dấu ấn riêng.

Bên cạnh đó, nhiều khách sạn còn chủ động tổ chức tuần lễ ẩm thực hay sự kiện trải nghiệm vị giác với sự góp mặt của các đầu bếp quốc tế, những thực đơn giới hạn và không gian bài trí đặc biệt, biến mỗi bữa ăn trở thành một hành trình khám phá văn hoá và cảm xúc.

Một số tuần lễ ẩm thực nổi bật của các khách sạn

Sofitel Saigon Plaza là khách sạn tổ chức sự kiện ẩm thực quy mô như Saigon Gourmet Week. Đây là dịp hội tụ của nhiều đầu bếp quốc tế đến từ các nhà hàng MICHELIN, cùng sáng tạo nên những bữa tiệc ẩm thực mang đậm phong vị Pháp kết hợp tinh hoa Việt. Mỗi năm, sự kiện đều thu hút đông đảo giới sành ăn và người yêu ẩm thực cao cấp tại TP.HCM.

Trong khi đó, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa lại gây ấn tượng với Sustainable Culinary Week, đây là tuần lễ ẩm thực bền vững, tôn vinh nguyên liệu địa phương và phong cách “farm-to-table”. Du khách không chỉ được thưởng thức những món ăn tinh tế mà còn được truyền cảm hứng về ẩm thực xanh, thân thiện với môi trường, một xu hướng ngày càng được ưa chuộng trong ngành khách sạn hiện đại.

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng có một khách sạn thường xuyên tổ chức những lễ hội ẩm thực độc đáo, cho phép các thực khách trải nghiệm những hương vị đỉnh cao từ những đầu bếp nổi tiếng mà khách lưu trú không thể nào bỏ lỡ.

Park Hyatt Saigon chính thức công bố sự trở lại của Passion Week 2025, diễn ra từ ngày 25 đến 29/11/2025. Bước sang mùa thứ tư, sự kiện tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những tuần lễ ẩm thực và nghệ thuật danh giá nhất Việt Nam, thuộc chuỗi toàn cầu Masters of Food & Wine của Park Hyatt. Trong năm ngày, những đầu bếp đạt sao MICHELIN, chuyên gia rượu vang và nghệ nhân sáng tạo hàng đầu thế giới sẽ cùng mang đến hành trình kết nối giữa ẩm thực, thiết kế và văn hoá đương đại nơi đam mê được chuyển hoá thành nghệ thuật sống.

Passion Week được khởi nguồn từ chương trình Masters of Food & Wine ra đời năm 2002 tại Park Hyatt Mendoza (Argentina), sau đó lan rộng đến nhiều khách sạn Park Hyatt trên thế giới. Tại Việt Nam, sự kiện được kết hợp cùng tinh thần của Art at the Park, hoạt động tôn vinh nghệ thuật địa phương để tạo nên một tuần lễ trải nghiệm độc đáo. Kể từ khi ra mắt, Passion Week đã trở thành dấu ấn đặc trưng của Park Hyatt Saigon, nơi giới sành ẩm thực và yêu nghệ thuật gặp gỡ, giao lưu và khám phá triết lý “The Art of Living”.

Năm nay, Passion Week 2025 quy tụ dàn khách mời danh giá gồm các đầu bếp MICHELIN như Arnaud Dunand Sauthier (Maison Dunand, Bangkok), Ricardo Chaneton (MONO, Hong Kong), Agustin Ferrando Balbi (Andō, Hong Kong) hay Bertrand Noeureuil (L’Observatoire du Gabriel, Bordeaux), cùng các nghệ nhân quốc tế trong lĩnh vực trà đạo, pha chế, khí công và nghệ thuật hoa. Chuỗi hoạt động bao gồm tiệc tối, lớp học chuyên đề, trải nghiệm mixology và workshop rượu vang tất cả được thiết kế giới hạn số lượng khách, mang đến không gian riêng tư để thưởng thức và kết nối cùng những bậc thầy ẩm thực đương đại.

Có thể nói, các khách sạn ngày nay không chỉ là điểm đến để nghỉ dưỡng mà còn trở thành trung tâm của những trải nghiệm văn hoá và ẩm thực đẳng cấp. Thông qua các tuần lễ ẩm thực hay sự kiện chuyên biệt, du khách có cơ hội thưởng thức tinh hoa ẩm thực quốc tế, giao lưu với những đầu bếp danh tiếng và khám phá phong cách sống sang trọng đặc trưng của từng thương hiệu khách sạn.