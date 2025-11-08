Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm được điều mà chưa hãng bay giá rẻ nào tại Thái Lan làm được

Theo thông tin từ Bangkok Post, Vietjet Thái Lan đã trở thành hãng vận tải hàng không giá rẻ đầu tiên của Thái Lan khai thác các chuyến bay sử dụng 1% hỗn hợp nhiên liệu hàng không bền vững (SAF).

Động thái này diễn ra trong bối cảnh hãng đang chờ đợi đợt giao máy bay Boeing 737-8 tiết kiệm nhiên liệu hơn, vốn bị trì hoãn do việc chính phủ Mỹ đóng cửa.

Ông Woranate Laprabang, Giám đốc điều hành của Vietjet Thái Lan, cho biết đường bay Bangkok-Phú Quốc đã bắt đầu sử dụng hỗn hợp SAF từ ngày 6/11/2025 và dự kiến sẽ mở rộng việc sử dụng sang các đường bay khác vào năm tới, chẳng hạn như từ Bangkok đến Cam Ranh và Đà Nẵng.

Ông cho biết SAF có thể giảm tới 80% lượng khí thải carbon so với nhiên liệu máy bay A-1 thường dùng.

Tuân theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), hãng đặt mục tiêu sử dụng 5% hỗn hợp SAF trên tất cả các đường bay vào năm 2030, giúp giảm 153.000 tấn khí thải carbon trong sáu năm tới.

Hãng hàng không có kế hoạch ký biên bản ghi nhớ (MOU) với PTT Oil and Retail Business Plc (PTTOR) để đảm bảo nguồn cung cấp đủ trong tương lai.

Ông Woranate cũng cho biết, mặc dù chi phí SAF cao hơn gấp đôi giá nhiên liệu Jet A-1, điều này sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến giá vé hành khách vì tỷ lệ pha trộn hiện chỉ là 1%.

Về kế hoạch thay thế toàn bộ đội bay sang Boeing B737-8, ông cho biết mẫu máy bay mới sẽ cắt giảm hơn 15% mức tiêu thụ nhiên liệu so với máy bay Airbus A320 hiện có.

Tuy nhiên, đợt giao hàng đầu tiên đã bị hoãn bốn lần trong năm nay, với trở ngại mới nhất xuất phát từ việc chính phủ Mỹ đóng cửa, hiện là lần đóng cửa lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Woranate cho biết hãng đã được thông báo rằng hai chiếc máy bay đầu tiên sẽ được giao trong tháng này. Quá trình đăng ký sẽ mất 2-3 tuần và máy bay dự kiến sẵn sàng hoạt động trước Giáng sinh năm nay.

Hãng hàng không hy vọng sẽ nhận thêm 5 chiếc vào tháng 12 và 2 chiếc nữa vào tháng 1 năm sau, chậm một tháng so với kế hoạch.

Trong cả năm tới, hãng dự kiến nhận 13 máy bay mới, tiếp theo là hơn 10 chiếc vào năm 2027 để hoàn thành mục tiêu sở hữu 50 máy bay vào năm 2028.

Do hàng nghìn hành khách bị ảnh hưởng bởi các chuyến bay bị dời lịch do việc giao hàng chậm trễ, bao gồm các đường bay thẳng từ Bangkok đến Tokyo (Narita) và Osaka, ông Woranate khẳng định hãng sẽ đảm bảo hoàn tiền vé đầy đủ hoặc chuyển hướng hành khách sang các chuyến bay nối chuyến khác trong mạng lưới của Vietjet.

Vietjet Thái Lan cũng sẽ ra mắt các đường bay mới trong vài tháng tới, chẳng hạn như từ Bangkok đến Nakhon Si Thammarat vào tháng 12.

Đối với thị trường Ấn Độ, hãng đang lên kế hoạch cho các đường bay đến Ahmedabad và Kolkata, đồng thời bổ sung đường bay đến Cam Ranh (Việt Nam) vào tháng 1 năm sau.