Những đặc sản miền Tây khiến nhiều người nghe tên đã "khóc thét"

Miền Tây vốn nổi tiếng với ẩm thực phong phú, gắn liền với mùa nước nổi và cuộc sống sông nước đặc trưng. Ở đây, những nguyên liệu tưởng chừng "rùng rợn" như rắn, nhái, thằn lằn hay chuột đồng lại được người dân biến tấu khéo léo thành những món đặc sản hấp dẫn, mang hương vị riêng biệt mà không nơi nào có được.

Chuột đồng - đặc sản "nghe lạ mà quen"

Không phải ai cũng biết rằng ở miền Tây, chuột đồng lại là nguyên liệu phổ biến đến vậy. Những con chuột sống trong ruộng lúa, ăn toàn cỏ non, khoai, sắn nên thịt chắc, ngọt và dai hơn hẳn. Người dân nơi đây có thể chế biến thành hàng chục món khác nhau như chuột nướng muối ớt, chuột xào dưa, chuột nấu giả cầy, nhưng nổi tiếng nhất phải kể đến khô chuột đồng.

Để làm món này, người dân bắt chuột về, làm sạch rồi tẩm muối, sả băm, đem phơi nắng cho khô. Mỗi kg khô chuột có giá từ 150.000 - 170.000 đồng - món nhậu dân dã nhưng được nhiều người sành ăn "săn lùng" mỗi mùa nước nổi.

Đặc sản chuột đồng miền Tây

Tắc kè, thằn lằn - nguyên liệu khiến người yếu tim "né vội"

Nghe tên thôi đã đủ khiến nhiều người "run tay", nhưng ở miền Tây, tắc kè và thằn lằn lại là món ăn quen thuộc. Người ta bắt chúng về, làm sạch rồi phơi khô vài nắng. Khi ăn, họ thường xào với gia vị, chiên giòn hoặc nướng, tạo nên món đặc sản độc đáo, vị mặn mà, thơm nức.

Thằn lằn khô được bán với giá 50.000 - 60.000 đồng/con, còn tắc kè khô dao động 45.000 - 50.000 đồng. Với người miền Tây, đây không chỉ là món ăn, mà còn là một phần của "văn hoá ẩm thực nhậu" nơi sông nước.

Khô thằn lằn hay khô tắc kè khá phổ biến ở miền Tây

Rắn - đặc sản không dành cho người yếu tim

Là loài bò sát có nọc độc, rắn thường khiến nhiều người e ngại. Nhưng ở miền Tây, rắn lại được xem là món ăn quý, đặc biệt là rắn hổ hành - loại chuyên ăn ếch nhái nên thịt săn chắc, thơm ngọt.

Từ rắn, người dân có thể chế biến thành vô số món như cháo rắn, rắn hầm sả ớt, khô rắn... Thịt rắn ngon, dai và đậm vị, nhưng hình dáng "đáng sợ" của nó vẫn khiến không ít thực khách mới lần đầu phải chần chừ trước khi dám gắp thử.

Ở miền Tây, thịt rắn có thể chế biến thành nhiều món

Dơi - món đặc sản khiến du khách "hết hồn rồi lại tấm tắc"

Nếu chuột hay rắn đã đủ khiến nhiều người rùng mình, thì dơi có lẽ là "đỉnh cao" của những món ăn gây tò mò. Ở miền Tây, người ta chỉ dùng hai loại dơi là dơi sen và dơi quạ - vốn ăn trái cây nên thịt mềm, ngọt và mát.

Sau khi sơ chế, dơi được chặt khúc, xào lăn với sả ớt hoặc nướng than, miếng thịt vừa giòn vừa ngọt, xen chút hương ngai ngái đặc trưng. Ngoài ra, cháo dơi sen cũng là món được nhiều người ưa chuộng, nhất là vào những đêm mưa miệt vườn.

Dơi xào hoặc dơi nướng rất được ưa chuộng

Những món ăn tưởng chừng "đáng sợ" ấy lại chính là minh chứng cho sự sáng tạo và tinh tế của người dân miền Tây. Từ nguồn nguyên liệu sẵn có trong tự nhiên, họ biến thành những món ăn vừa độc đáo, vừa thấm đẫm hương vị quê nhà. Với người miền Tây, không có món nào là "ghê gớm" - chỉ có món ngon được thưởng thức theo cách rất riêng: mộc mạc và đầy bản sắc.