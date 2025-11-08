Việt Nam có khách sạn hơn 120 năm tuổi, vinh dự được 3 giải thưởng danh giá thế giới

Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch sang trọng châu Á khi nhiều khách sạn và khu nghỉ dưỡng trong nước liên tục được vinh danh tại các giải thưởng quốc tế danh giá. Trong đó, nổi bật nhất là hai thương hiệu Sofitel và MGallery thuộc tập đoàn Accor, với hàng loạt thành tích ghi dấu ấn trong năm 2025.

Hệ thống khách sạn trăm năm tuổi ở Hà Nội được vinh danh 3 giải thưởng danh giá

Sofitel Legend Metropole Hanoi là biểu tượng của Thủ đô và là một trong những khách sạn xa hoa của Việt Nam. Với bề dày hơn 120 năm lịch sử, nơi đây vừa được trao tặng giải thưởng MICHELIN Key danh giá, đồng thời được Robb Report Hong Kong vinh danh là "Khách sạn Lịch sử mang tính Biểu tượng tại Hà Nội" và được Business Traveller Awards bình chọn là "Khách sạn dành cho Doanh nhân Tốt nhất Việt Nam".

Sofitel Legend Metropole Hanoi

Khách sạn sở hữu hơn 350 phòng nghỉ và suite, được chia thành hai khu chính: Heritage Wing mang nét cổ điển thanh lịch và Opera Wing mang hơi hướng hiện đại. Giá phòng tại đây dao động từ khoảng 7 đến 9 triệu đồng/đêm cho hạng tiêu chuẩn, trong khi các hạng suite cao cấp có thể lên tới hơn 100 triệu đồng mỗi đêm. Metropole gây ấn tượng với khuôn viên xanh mát, hồ bơi ngoài trời, spa thư giãn, cùng các nhà hàng ẩm thực tinh tế mang phong cách Pháp và Á Đông, tạo nên trải nghiệm vừa sang trọng vừa gần gũi.

Bên cạnh đó, Sofitel Saigon Plaza tại TP.HCM cũng góp phần làm rạng danh thương hiệu Sofitel khi nhà hàng ST25 by KOTO lọt vào danh sách "Tatler Best 100 Restaurants Asia Pacific 2025" và top 20 nhà hàng xuất sắc nhất Việt Nam. Nhà hàng này nổi tiếng với ẩm thực Việt Nam hiện đại, sử dụng gạo ST25 đây là loại gạo ngon nhất thế giới, cùng mô hình nhân văn khi tạo cơ hội việc làm cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

Nhà hàng ST25 by KOTO lọt vào danh sách "Tatler Best 100 Restaurants Asia Pacific 2025" và top 20 nhà hàng xuất sắc nhất Việt Nam.

Từ không gian cổ kính của Metropole đến sự trẻ trung, ý nghĩa tại ST25 by KOTO, hệ thống Sofitel đã chứng minh sức hút mạnh mẽ của mình trong việc kết hợp di sản, nghệ thuật sống Pháp và tinh thần nhân văn tại Việt Nam.

Hệ thống khách sạn được ví như không gian triển lãm nghệ thuật cũng vinh dự được trao giải

Không kém cạnh Sofitel, hệ thống MGallery cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ trong năm 2025. Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection được trao tặng MICHELIN Key cho chất lượng dịch vụ và thiết kế độc đáo, mở ra kỷ nguyên mới cho du lịch xa hoa tại vùng núi Tây Bắc. Khách sạn được ví như "chuyến du hành thời trang giữa lòng Sapa", với kiến trúc lấy cảm hứng từ phong cách Pháp thập niên 1920 hòa quyện cùng bản sắc văn hóa dân tộc thiểu số.

Hotel de la Coupole Sapa - MGallery Collection

Khách sạn có nhiều hạng phòng khác nhau, từ phòng classic đến các suite cao cấp. Giá phòng dao động từ khoảng 3 triệu đồng/đêm cho hạng tiêu chuẩn và có thể đạt tới 6 đến 7 triệu đồng đối với các phòng sang trọng hơn. Du khách đến đây sẽ được tận hưởng không gian nghỉ dưỡng ấn tượng với hồ bơi nước ấm trong nhà, spa, quầy bar, nhà hàng ẩm thực cao cấp cùng tầm nhìn bao quát thung lũng Mường Hoa.

Tại TP.HCM, Hotel des Arts Saigon - MGallery Collection tiếp tục khẳng định vị thế khi nhà hàng The Albion by Kirk Westaway lọt vào danh sách "Tatler Best 100 Restaurants Asia Pacific" và được vinh danh là "Nhà hàng của năm 2025" tại Việt Nam. Nhà hàng mang phong cách ẩm thực Anh hiện đại, được dẫn dắt bởi đầu bếp hai sao MICHELIN Kirk Westaway, mang đến trải nghiệm ẩm thực tinh tế hiếm có giữa lòng thành phố.

Hotel des Arts Saigon - MGallery Collection

Với những thành tựu nổi bật này, chuỗi MGallery tại Việt Nam đã khẳng định đẳng cấp quốc tế, nơi mỗi khách sạn là một câu chuyện nghệ thuật, kết hợp hài hòa giữa thiết kế, văn hóa bản địa và trải nghiệm cá nhân hóa cho du khách.

Từ di sản lâu đời của Sofitel đến phong cách nghệ thuật của MGallery, những giải thưởng quốc tế mà hai thương hiệu đạt được không chỉ nâng tầm du lịch Việt Nam mà còn góp phần đưa hình ảnh đất nước trở thành điểm đến xa hoa, tinh tế và giàu cảm xúc trên bản đồ du lịch thế giới.