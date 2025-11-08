Khách Tây "bật ngửa" khi thử đặc sản của Việt Nam

Cà phê Việt Nam là một trong những thức uống đặc sản mà đa số khách du lịch đều tìm uống mỗi lần đến Việt Nam du lịch. Từ cà phê đen, sữa đá, bạc xỉu đến cà phê trứng khách du lịch đều không tiếc lời khen ngợi đối với cà phê Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh việc cà phê có hương vị độc đáo, không lẫn đi đâu được thì phản ứng của họ sau khi uống cà phê mới là điều khiến người dân bản địa phải bật cười.

Trong một video đang thu hút sự chú ý của công đảo cộng đồng mạng dạo gần đây của một du khách nước ngoài, anh ngồi trên xe và cầm ly cà phê Việt Nam. Sau khi chỉ uống thử một ngụm nhỏ, chàng trai đã có phản ứng cực kỳ mạnh khiến cho cộng đồng mạng phải bật cười.

Cà phê Việt Nam có hương vị đậm đà khiến cho anh phải bật ngửa và không còn từ gì để diễn tả được. Bên dưới phần bình luận, có một số du khách nước ngoài cũng từng thưởng thức cà phê Việt Nam cũng chia sẻ về phản ứng của mình khi lần đầu thử:

- Tôi uống một ly trước khi đến phòng Gym, tập Gym xong tôi mới nhận ra mình để quên chiếc xe hơi ở nhà luôn mà.

- Nó mạnh đến mức bạn có thể ngửi thấy mùi nó khi đi vệ sinh.

- Mới uống nó vào sáng hôm qua, bây giờ đã 1 giờ đêm và tôi vẫn lăn qua lăn lại trong căn phòng của mình.

- Hồi tôi du lịch Việt Nam, ngày tôi quất hai ly, và khi ấy ngày nào tôi cũng có cảm giác thấy được cả những vì sao.

Cà phê giúp cho người thưởng thức cảm thấy tỉnh táo hơn nhưng cà phê Việt Nam lại có thể khiến du khách này tỉnh táo đến mức “Tôi đặt Grab 2 ly Highlands mỗi ngày, lần cuối tôi ngủ là năm 1987”, “Một lần tôi uống thử và tôi đã không ngủ trong khoảng 24h” và còn nhiều bình luận hài hước công nhận rằng uống quá nhiều cà phê khi đi vệ sinh sẽ nghe mùi cà phê.

Bên cạnh đó, ngay cả những người bản địa cũng phải công nhận về độ “mạnh” của cà phê Việt Nam so với nhiều nước khác trên thế giới. Một số người đang sinh sống ở nước ngoài đã chia sẻ rằng: “Vị nhạt màu nhạt, tôi cảm giác như uống kiểu cafe đá Việt Nam uống hết rồi để đá tan hết ra uống vậy”, “Hồi ở Việt Nam uống cà phê say quá trời qua bên nước ngoài uống như nước bình thường í”.

Có thể nói, Việt Nam có rất nhiều đặc sản mang đậm dấu ấn vùng miền, nhưng cà phê lại là thức uống có thể khiến ai thử qua một lần cũng khó quên. Với hương vị đậm đà, hậu vị mạnh mẽ và phong cách pha chế độc đáo, cà phê Việt không chỉ là một món uống, mà còn là trải nghiệm văn hóa đầy thú vị. Chính sự “mạnh mẽ đến mức bật ngửa” ấy đã khiến không ít du khách phải vừa kinh ngạc vừa thích thú.