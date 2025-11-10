Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm

THIÊN TRANG/VTC NEWS, Theo VTC NEWS 16:13 10/11/2025
Đà Lạt những ngày này đang rực rỡ, lung linh trong sắc vàng của mùa hoa dã quỳ.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 1.

Cứ từ tháng 11 hàng năm, Đà Lạt nói riêng và tỉnh Lâm Đồng nói chung lại bừng sáng sắc vàng của hoa dã quỳ- một trong những loài hoa đặc trưng của phố núi. Màu vàng rực rỡ của loài hoa dại này khiến nhiều du khách say mê.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 2.

Tại Đà Lạt, hoa dã quỳ xuất hiện ở mọi ngóc ngách, trong đó nhiều nhất là tại sân bay Cam Ly và cao tốc Liên Khương - Prenn. Ở những nơi này, hoa đua nhau khoe sắc, tạo nên một vùng mênh mông và rực rỡ khiến nhiều người mê mẩn.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 3.

Những con đường phủ đầy hoa dã quỳ.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 4.

Những bạn trẻ rạng rỡ check-in bên hoa dã quỳ tại sân bay Cam Ly.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 5.

Những mái nhà đơn sơ bỗng như thay áo mới khi dã quỳ đua nhau khoe sắc.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 6.

Những con đường, sườn đồi quanh co ở Đà Lạt chìm trong sắc màu rực rỡ của hoa dã quỳ, biến nơi đây trở thành bức tranh tuyệt đẹp.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 7.

Một nữ du khách chìm đắm trong sắc hoa dã quỳ.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 8.

Vẻ rạng rỡ, hạnh phúc của những đôi tình nhân khi check-in cùng hoa dã quỳ tại Đà Lạt.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 9.

Chị Phạm Thị Thúy Liễu (du khách đến từ Nha Trang) cho biết: "Tôi rất thích loài hoa này. Mỗi khi hoa nở rộ, cả một vùng lại sáng rực, làm ai nấy say mê".

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 10.

Những đóa hoa rực rỡ "đốn" tim rất nhiều du khách khi đến với Đà Lạt.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 11.

Những đóa hoa xinh xắn tỏa sáng dưới nắng vàng ấm áp.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 12.

Người dân và du khách thích thú khi đi trên những con đường nở đầy hoa và nắng ấm.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 13.

Những đóa hoa dã quỳ nở rộ báo hiệu những ngày nắng đẹp đang đến, mùa mưa Đà Lạt đã đi qua.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 14.

Giáo đường rực rỡ trong sắc vàng dã quỳ.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 15.

Mùa này ở Đà Lạt cứ ra đường là có cảnh đẹp.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 16.

Hàng thông vi vu reo ca bên loài hoa quỳ như đôi nhân tình.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 17.

Những con đường bỗng trở nên rộn ràng mỗi khi mùa dã quỳ về.

Dã quỳ nhuộm vàng phố núi, Đà Lạt vào mùa đẹp nhất năm- Ảnh 18.

Những công trình thô ráp cũng trở nên dịu dàng khi được hoa dã quỳ tô điểm.

