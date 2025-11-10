"Thủy quái thời tiền sử" được hội Tiktoker rần rần mukbang gây sốt cộng đồng mạng

Mới đầu nhìn, loài cá này có vẻ ngoài hơi rợn nhưng thịt lại ngon đáo để.

Gần đây, mạng xã hội bỗng rộ lên một trào lưu ẩm thực vô cùng độc đáo, xoay quanh một loài cá có vẻ ngoài cực kỳ khác lạ. Nhìn con cá, người ta cứ ngỡ như đang chiêm ngưỡng một sinh vật "bước ra từ thời tiền sử" hay một con "thủy quái thời tiền sử" trong các bộ phim viễn tưởng. Tiktoker Mai Tây Bắc đã phải thốt lên khi lần đầu chạm mặt và review món ăn này: "Hôm nay đúng là lần đầu tiên mình thấy một con cá mà nó có hoa văn nhìn giống như là kiểu từ thời tiền sử về ấy... Nhưng mà thực sự với các bạn là mình chưa từng nhìn thấy cũng như là chưa từng ăn qua một cái con cá nào nhìn nó lại lạ như thế này cả".

Đặc điểm gây chú ý nhất chính là lớp da cá dày, xù xì, cứng cáp y hệt một bộ "áo giáp sắt" bao bọc toàn thân, khiến nhiều người e dè, không dám chạm vào. Thế nhưng, đằng sau vẻ ngoài "hung dữ" ấy lại là phần thịt cá thơm ngon khó cưỡng, khiến các Tiktoker như Mai Tây Bắc, Vi Vi Thích Ăn hay Mặt Bự Thích Nấu Ăn đều không ngừng dành lời khen "có cánh", thậm chí còn ví von là "thịt gà của nước ngọt".

Vậy loài cá này là gì? Điều gì đã khiến một sinh vật với vẻ ngoài "khó gần" lại trở thành ngôi sao trên bàn ăn và được dân tình "mukbang" nhiệt tình đến vậy?

Nguồn: Mai Tây Bắc

Danh tính loài cá "áo giáp" gây sốt: Cá dọn bể từ Nam Mỹ xa xôi đến góp mặt bản đồ ẩm thực Việt

Loài cá đang làm mưa làm gió trên mạng xã hội này không phải ai xa lạ, đó chính là cá dọn bể, hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như cá lau kiếng, cá tăng,...

Cá lau kiếng có tên tiếng Anh là Suckermouth catfish, với tên khoa học là Hypostomus\ plecostomus. Tên gọi ngắn gọn hơn mà dân chơi cá cảnh hay dùng là pleco.

Chúng có nguồn gốc từ Nam Mỹ, sinh sống dọc theo các con sông lớn tại đây. Sau đó, nhờ khả năng sinh trưởng tốt và vai trò "vệ sinh" bể cá tuyệt vời, chúng đã được du nhập và nhân giống thành công ở nhiều nơi trên thế giới, bao gồm cả châu Á và châu Âu.

Nguồn: Vi Vi Thích Ăn, Mặt Bự Thích Nấu Ăn

Đúng như lời mô tả, vẻ ngoài của cá lau kiếng thực sự rất "khác người". Toàn thân từ đỉnh đầu đến đuôi của cá được bao bọc bởi một lớp da cứng và những chiếc vảy sắc bén, cứng cáp như bọc sắt hay một bộ "áo giáp". Lớp da này không chỉ giúp chúng ngụy trang mà còn là lớp bảo vệ tuyệt vời, khiến các loài động vật khác rất khó tấn công và ăn thịt chúng. Tiktoker Mặt Bự Thích Nấu Ăn thậm chí còn ví von lớp da này "dày y chang như da cá sấu".

Cá trưởng thành có thể đạt kích thước tối đa lên tới 60cm, mặc dù kích thước thường thấy là khoảng 38cm. Nếu được nuôi dưỡng trong môi trường tốt, loài cá này có thể sống thọ từ 10 đến 15 năm.

Tùy vào môi trường sống, cá sẽ có màu sắc khác nhau, nhưng chủ yếu là các màu sẫm như vàng cát đến nâu đậm, cùng với những chấm bi, sọc trên thân, giúp chúng dễ dàng hòa lẫn và ngụy trang dưới đáy sông, tạo nên vẻ ngoài hoang dã, đúng chất "thủy quái" tiền sử.

Nguồn: Mặt Bự Thích Nấu Ăn

"Món quà" ẩn giấu sau lớp da thô ráp: Thịt cá dọn bể ngon như "thịt gà của nước ngọt"

Vậy điều gì khiến một loài cá có vẻ ngoài "đáng sợ" lại được cộng đồng mạng săn lùng để thưởng thức và "mukbang" nhiệt tình đến vậy? Câu trả lời nằm ở phần thịt cá.

Khác với vẻ ngoài thô ráp, bên trong lớp da dày cộm ấy lại là một bất ngờ lớn. Tiktoker Vi Vi Thích Ăn, sau khi thưởng thức, đã không ngần ngại đặt cho nó một biệt danh ấn tượng: "Mệnh danh là thịt gà của nước ngọt, không sai nha".

Thịt cá dọn bể được mô tả là rất dai và ngọt, không bở như nhiều loại cá nước ngọt khác. Tiktoker Mặt Bự Thích Nấu Ăn miêu tả thịt cá "dai, trắng phau như thịt gà". Điều đặc biệt là thịt cá không hề có mùi tanh hay bất kỳ mùi khó chịu nào, điều này đã được Tiktoker Mai Tây Bắc xác nhận: "Thịt cá này rất là dai và ngọt các bạn ạ, không hề có mùi tanh hay cái gì khó ăn đâu nhé các bạn".

Nguồn: Vi Vi Thích Ăn

Để tận hưởng trọn vẹn hương vị đặc biệt này, các Tiktoker đã thử nghiệm nhiều công thức chế biến.

Tiktoker Mai Tây Bắc đã chọn cách nướng cá với các gia vị quen thuộc như sả, ớt, tỏi, hành tươi. Các gia vị được băm nhỏ, trộn đều và nhét vào bụng cá sau khi làm sạch. Đặc biệt, cô còn cho thêm vỏ quế tươi khi nướng bằng than hoa để tăng độ thơm. Sau khi nướng chín, chỉ cần bóc lớp da cá dày cộm là có thể thưởng thức. Mai Tây Bắc gợi ý: "Cuốn thử với cải mèo hết ý".

Nguồn: Vi Vi Thích Ăn

Tiktoker khác lại yêu thích công thức hấp sau đó chấm cùng muối ớt. Tiktoker Mặt Bự Thích Nấu Ăn chọn cách hấp khoảng 30 phút rồi mới nướng, và ca ngợi: "Trời ơi nó ngon mà không có từ nào để diễn tả nổi luôn hết trơn".

Còn Tiktoker Vi Vi Thích Ăn đã thử với công thức nướng muối ớt, cô nàng hào hứng chia sẻ: "Trời ơi nó thơm lừng, thơm lừng luôn mọi người. Nước chấm thần thánh, nướng muối ớt siêu ngon ấy mọi người... Nướng muối ớt nó tăng gấp đôi độ ngon rồi đó mọi người". Cô còn gợi ý cuốn cùng bánh tráng sẽ tăng thêm độ hấp dẫn.

Nguồn: Mai Tây Bắc

Dù là chế biến theo cách nào, món cá này đều mang lại trải nghiệm ẩm thực vô cùng thú vị, biến một loài cá có vẻ ngoài "lạnh lùng" và "tiền sử" trở thành một món ăn ngon bá cháy và được săn đón rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội.

Từ một loài cá có nguồn gốc từ Nam Mỹ xa xôi, với hình hài "áo giáp" dễ gây e sợ, cá lau kiếng hay cá dọn bể đã chính thức "lên đời" thành một nguyên liệu ẩm thực được săn đón, đặc biệt là trong cộng đồng "mukbang" Việt Nam. Sự đối lập thú vị giữa vẻ ngoài thô ráp, kỳ dị và phần thịt dai ngọt, trắng phau như "thịt gà" đã tạo nên sức hút khó cưỡng, biến loài cá này trở thành hiện tượng ẩm thực độc đáo. Dù có thể hơi "rợn" khi nhìn thấy lần đầu, nhưng những lời khen "ngon đáo để" từ các Tiktoker nổi tiếng chính là lời mời gọi hấp dẫn nhất để bất cứ ai cũng muốn một lần thử bóc lớp "áo giáp" ấy ra và khám phá hương vị ẩn giấu bên trong.