Khách Tây lặng người trước đoàn cứu trợ ở TP.HCM

Tại một điểm tiếp nhận hàng cứu trợ lũ lụt dành cho bà con miền Trung (địa điểm tại TP.HCM), những ngày qua luôn trong tình trạng nhộn nhịp. Từ sáng đến tối, người dân vẫn nối nhau mang đến từng thùng mì, nước uống, quần áo, thuốc men, những món đồ mà ai cũng mong có thể góp một chút sức lực san sẻ với đồng bào đang bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Giữa dòng người ấy, có khi xuất hiện những khoảnh khắc rất đẹp, bình dị mà nhiều cảm xúc - giống như hình ảnh của một vị khách Tây được ghi lại.

Không ồn ào, vị khách nước ngoài ấy xuất hiện với hai chiếc balo căng phồng trên tay. Ai đứng gần cũng dễ đoán: bên trong chắc hẳn là những món đồ anh đã chuẩn bị từ trước, có thể là đồ ăn khô, vật dụng y tế hay áo quần - tất cả sự chu đáo mà anh muốn gửi gắm đến người dân miền Trung. Giữa TP.HCM đông đúc, hình ảnh ấy khiến nhiều người khựng lại vài giây.

Hình ảnh vị khách Tây mang đồ đến điểm quyên góp

Có một khoảnh khắc, anh dừng lại trước cửa khu tập kết, đứng lặng nhìn vào bên trong. Trong tầm mắt anh là cảnh mọi người đang tay xách nách mang, người thì phân loại, người lại mau chóng chuyển từng thùng hàng vào sâu bên trong. Nhịp chuyển động tất bật ấy đối lập với sự tĩnh lặng của anh, tạo nên một hình ảnh rất đặc biệt.

Không ai biết chính xác anh đang nghĩ gì. Nhưng có lẽ, trong giây phút đó, anh cảm nhận được điều mà bất cứ ai đứng trước cảnh tượng ấy cũng đều thấy: sự gắn kết của người Việt, tinh thần "lá lành đùm lá rách" - điều khiến khách nước ngoài luôn ấn tượng mỗi lần chứng kiến tại Việt Nam. Có thể anh cũng đang dành một chút lắng lại, để gửi theo món quà của mình là cả một tấm lòng.

Vị khách Tây đứng lặng người nhìn vào trong

Thực ra, không chỉ ở TP.HCM, rất nhiều vị khách nước ngoài ở khắp Việt Nam cũng đang chung tay giúp đỡ trong những đợt thiên tai vừa qua. Có người mang đồ cứu trợ tới quyên góp, có người cùng đi xuồng để mang đồ tới tận tay bà con, sau khi hết ngập lụt thì cùng bà con dọn bùn đất, dọn rác...

Một vị khách Tây với rất nhiều món đồ mang tới điểm quyên góp

Họ đến từ những quốc gia khác nhau, có người chỉ du lịch vài tuần, có người đã sống ở Việt Nam lâu năm - nhưng trong những ngày khó khăn, họ đều chọn cách chung tay giúp đỡ. Điều đó không chỉ thể hiện sự nhân văn, mà còn cho thấy sức lan tỏa của tinh thần tương trợ, thứ vốn đã gắn liền với người Việt từ bao đời.

Giữa những gian khó, những hình ảnh như vị khách Tây với chiếc balo nặng trĩu tình cảm hay những nhóm du khách dọn bãi biển… đều gợi nhắc rằng: khi lòng người hướng về nhau, chúng ta luôn tìm được ánh sáng giữa những ngày mưa gió.

(Nguồn: Vĩnh Thích Ăn Ngon)