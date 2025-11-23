Cháy pin lithium trên máy bay, 8 người nhập viện

Sự cố xảy ra trên một chiếc Airbus A320 gần như mới của Hãng hàng không Scandinavian SAS (SK), chỉ vài phút trước khi chuyến bay đến Bergen cất cánh.

Khoảng 50 hành khách đã có mặt trên máy bay khi khói bắt đầu bốc ra từ một chiếc túi xách trong cabin. Khói dày đặc nhanh chóng lan xuống lối đi, buộc phi hành đoàn phải hành động kịp thời để sơ tán hành khách trước khi tình hình trở nên nguy hiểm.

Phi hành đoàn đã sử dụng mặt nạ chống khói và bình chữa cháy Halon để kiểm soát ngọn lửa. Chiếc túi chứa pin dự phòng sau đó được đưa ra sân đỗ, nhưng pin bốc cháy trở lại trước khi lực lượng cứu hỏa dập tắt hoàn toàn.

Một vụ cháy pin lithium xảy ra ngay trên khoang máy bay tại sân bay Oslo (OSL) đã khiến 8 người phải nhập viện.

Các điều tra viên xác nhận 8 người được đưa đến bệnh viện nghi ngờ hít phải khói độc. Một số phải nằm lại theo dõi, nhưng tất cả đều xuất viện trong vòng 48 giờ. Báo cáo điều tra cho biết vụ cháy liên quan đến pin dự phòng được hành khách mang trong hành lý xách tay.

Bình Halon, vốn phổ biến trong các khoang máy bay nhờ khả năng dập tắt các vụ cháy điện, vẫn tồn tại bất chấp những lo ngại về môi trường. Liên minh châu Âu dự kiến loại bỏ hoàn toàn loại bình này khỏi cabin vào cuối năm 2025, thay bằng các hệ thống chữa cháy mới thân thiện hơn với môi trường.

Nguy cơ cháy pin lithium xuất phát từ hiện tượng “chạy nhiệt” (thermal runaway), khi một cell pin quá nóng làm cell tiếp theo cũng nóng theo, tạo ra ngọn lửa dữ dội và khói độc lan nhanh trong không gian kín. Nhiều thiết bị phổ biến như pin dự phòng, laptop hay thuốc lá điện tử đều chứa cell lithium và có thể hỏng bất ngờ.

Trong những năm gần đây, các hãng hàng không toàn cầu ghi nhận số vụ cháy pin lithium tăng lên, buộc ngành hàng không áp dụng các biện pháp nghiêm ngặt như cấm mang pin trong hành lý ký gửi. Một số hãng, như Emirates, còn giới hạn mỗi hành khách chỉ được mang một pin dự phòng và cấm sạc pin trên máy bay để giảm thiểu rủi ro.

Các cơ quan chức năng và hãng hàng không dự kiến sẽ đẩy nhanh các biện pháp phòng ngừa nhằm giảm thiểu nguy cơ cháy pin trên máy bay trong thời gian tới.