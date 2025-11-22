'Tân vương' cua Cà Mau nặng hơn 1,8kg

Tối 22/11, Ban Tổ chức cuộc thi “xác lập kỷ lục về cua Cà Mau ” cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 10 con cua dự thi từ người dân, và " vua cua " mới của Cà Mau trọng lượng hơn 1,8kg.

Giải nhất cuộc thi “xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau thuộc về con cua nặng hơn 1,8kg.

Con cua đoạt giải Nhất thuộc về Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn), có trọng lượng chuẩn xác (sau khi trừ dây trói) là hơn 1,8kg; chiều rộng mai cua đạt 199,7mm.

Giải Nhì thuộc về con cua có trọng lượng gần 1,6 kg của một người dân tên Phạm Thuỳ Quyên, ở phường Lý Văn Lâm. Năm nay ban tổ chức không trao giải Ba.

"Vua cua" Cà Mau này sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục về cua Cà Mau kèm tiền thưởng 15 triệu đồng, giải Nhì nhận 10 triệu đồng.

Cuộc thi “xác lập kỷ lục về cua Cà Mau” là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025, diễn ra từ ngày 16-22/11.

Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ hơn 1,4kg trở lên, đầy đủ các bộ phận… Tiêu chí chính chọn giải theo trọng lượng từng con.