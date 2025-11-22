'Tân vương' cua Cà Mau nặng hơn 1,8kg

Tân Lộc, Theo Tiền Phong 23:06 22/11/2025
Chia sẻ
Theo dõi Kenh14.vn trên logo

“Vua cua” mới ở Cà Mau có trọng lượng hơn 1,8kg đã vượt qua nhiều đối thủ tại cuộc thi “xác lập kỷ lục về cua Cà Mau”; nặng hơn con cua đạt giải Nhất ở lần thi đầu tiên tổ chức hồi tháng 12/2022 hơn 0,36gram.

Tối 22/11, Ban Tổ chức cuộc thi “xác lập kỷ lục về cua Cà Mau ” cho biết, đơn vị đã tiếp nhận 10 con cua dự thi từ người dân, và " vua cua " mới của Cà Mau trọng lượng hơn 1,8kg.

'Tân vương' cua Cà Mau nặng hơn 1,8kg- Ảnh 1.

Giải nhất cuộc thi “xác lập kỷ lục” về cua Cà Mau thuộc về con cua nặng hơn 1,8kg.

Con cua đoạt giải Nhất thuộc về Công ty TNHH Dư Thái Bình (xã Năm Căn), có trọng lượng chuẩn xác (sau khi trừ dây trói) là hơn 1,8kg; chiều rộng mai cua đạt 199,7mm.

Giải Nhì thuộc về con cua có trọng lượng gần 1,6 kg của một người dân tên Phạm Thuỳ Quyên, ở phường Lý Văn Lâm. Năm nay ban tổ chức không trao giải Ba.

"Vua cua" Cà Mau này sẽ được đề nghị xác lập kỷ lục về cua Cà Mau kèm tiền thưởng 15 triệu đồng, giải Nhì nhận 10 triệu đồng.

Cuộc thi “xác lập kỷ lục về cua Cà Mau” là một trong những hoạt động của Ngày hội cua Cà Mau lần thứ II - năm 2025, diễn ra từ ngày 16-22/11.

Cua biển dự thi phải có nguồn gốc từ Cà Mau, trọng lượng từ hơn 1,4kg trở lên, đầy đủ các bộ phận… Tiêu chí chính chọn giải theo trọng lượng từng con.

Lượng người mua ngoài sức tưởng tượng tại 'Ngày hội Cua' lần đầu tổ chức ở TPHCM
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày