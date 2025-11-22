Sự thật về quán cơm tấm có cái tên "bẩn" nhất TP.HCM nhưng bán giá đắt ngang nhà hàng 5 sao

TP.HCM từ lâu nổi tiếng với những hàng quán mang tên nghe vừa rợn người vừa đầy tính dân gian mà chỉ người địa phương mở hiểu hết. Từ xôi Nhà Xác, chè Âm Phủ, hủ tiếu xào Nhà Xác cho đến cơm tấm Âm Phủ, những cái tên này không làm thực khách e dè mà trái lại trở thành một nét độc đáo của ẩm thực đường phố. Nằm trong danh sách ấy, ngay trung tâm TP.HCM có một địa chỉ gây tò mò nhất: quán cơm tấm “bãi rác”. Cái tên nghe có có phần “bốc mùi”, nhưng vẫn đông nghịt khách mỗi đêm và giá bán thì cao chẳng kém gì nhà hàng sang trọng.

Quán cơm tấm được người dân địa phương truyền tai nhau là quán cơm bãi rác

Ít ai ngờ rằng cái tên đặc biệt này lại bắt nguồn từ hoàn cảnh hết sức giản dị. Hơn 40 năm trước, quán vốn không có bảng hiệu và nằm sát điểm tập kết rác lớn của chợ Xóm Chiếu. Mùi đặc trưng của khu chợ và hình ảnh bãi rác khiến khách quen miêu tả nơi đây bằng cụm từ dễ nhớ: “cơm tấm bãi rác”.

Qua nhiều năm truyền miệng, cái tên ấy trở thành ký hiệu nhận diện của quán, thậm chí còn nổi tiếng hơn cả tên thật là “Cơm tấm 73”. Dù hiện tại khu vực xung quanh đã sạch sẽ hơn rất nhiều, không còn tình trạng tập kết rác như trước, nhưng cái tên năm xưa vẫn được giữ lại nhiều người người nhớ đến như một dấu ấn khó quên.

Quán cơm đông nghịt khách mỗi tối

Điều khiến thực khách bất ngờ hơn là giá bán ở đây không hề “bình dân” như cái tên, mà thậm chí còn thuộc hàng cao nhất thành phố. Một phần cơm sườn, trứng, bì có thể lên tới 80 - 100 nghìn đồng. Một dĩa nhiều món hoặc có mực nhồi thịt, sườn cọng loại lớn thậm chí còn vượt mốc 110 nghìn đồng. Mỗi món trong quầy đều có giá từ 30 - 60 nghìn đồng, đây là mức giá khiến nhiều người lần đầu ghé qua phải giật mình. Tuy vậy, lượng khách mỗi tối vẫn đông đến mức phải xếp hàng chờ chỗ, đặc biệt là khung giờ từ 18 - 22h tối.

Không phải tự nhiên mà quán giữ chân được lượng khách lớn suốt nhiều thập kỷ. Hầu kết khách quen đều khẳng định họ quay lại vì hương vị rất riêng của quán. Sườn được uớp bằng mật ong thơm nhẹ, nướng lên mềm nhưng vẫn giữ độ cháy cạnh hấp dẫn. Chả, trứng, bì, mực nhồi thịt đều được chuẩn bị theo công thức gia truyền của bà Bảy. Mỗi ngày, bà phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị nước mắm và các nguyên liệu.

Hương vị chính là yếu tố hàng đầu thu hút thực khách ghé thăm nhiều lần

Dù quán có cái tên khá độc đáo, giá thì hơi “chát” nhưng hương vị lại đủ thuyết phục thực khách ghé lại nhiều lần. Đó là lí do khiến cho “cơm tấm bãi rác” vẫn đứng vững suốt hơn 40 năm và trở thành một phần đặc trưng của ẩm thực thành phố.