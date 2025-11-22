Café Amazon rời Việt Nam, trà sữa Mixue âm thầm giảm số cửa hàng

Những ngày qua, cộng đồng kinh doanh ẩm thực (F&B) tiếp tục xôn xao về Café Amazon và trà sữa Mixue gặp khó khăn ở thị trường Việt Nam cùng với thông tin thương hiệu "Bánh mì ơi" tuy được đầu tư bài bản cũng đóng bớt điểm bán và còn úp mở chuyện "khép lại một hành trình".

Dù Fanpage Café Amazon Việt Nam vẫn chưa có thông báo chính thức về việc dừng hoạt động nhưng không có thông tin nào mới kể từ ngày 27-10.



Một chi nhánh Café Amazon mở ở phố ẩm thực Phan Xích Long

Trên Facebook cá nhân nhân viên chuỗi cà phê này tiết lộ thương hiệu chính thức dừng hoạt động từ 18-11; nhiều khách hàng trung thành đã đăng hình check-in ly cà phê quen thuộc trước ngày rời thị trường.

Theo ghi nhận, một số cửa hàng của chuỗi cà phê này ở TP HCM đã tháo bảng hiệu và ngừng hoạt động.

Một chi nhánh Café Amazon trên đường Đinh Tiên Hoàng đã ngừng hoạt động

Thông tin này không bất ngờ nhưng vẫn gây nhiều tiếc nuối cho thị trường bởi vào tháng 10 – 2025, chủ quản thương hiệu là Tập đoàn Central Plaza Hotel Public Company Limited công bố rời khỏi thị trường Việt Nam nhằm "tái định hướng ưu tiên kinh doanh".

Một khách hàng chia tay quán ruột - ảnh chụp màn hình

Còn trà sữa Mixue (Trung Quốc) trong một báo cáo cho biết đã giảm số lượng cửa hàng tại Việt Nam, một trong những thị trường nước ngoài lớn nhất của họ nhằm tối ưu hóa hoạt động. Mixue không công bố con số cụ thể cho riêng Việt Nam, chỉ cho biết tổng số cửa hàng ở nước ngoài đã giảm 162 điểm bán, hiện còn hơn 4.700 cửa hàng bên ngoài Trung Quốc.

Thực tế, người tiêu dùng ở TP HCM cũng nhận thấy nhiều điểm bán trà sữa Mixue đã âm thầm biến mất. Ví dụ một điểm bán trên đường Lê Văn Duyệt, khu vực gần trường THPT Võ Thị Sáu (phường Gia Định) đã thay bằng một thương hiệu cà phê bình dân.

Một quá trà sữa Mixue ở trung tâm thương mại TP HCM

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Thái Bình - chuyên gia F&B, Giám đốc Học viện Concepts (VCS), nói rằng 2 trường hợp trên cho thấy thị trường Việt Nam đầy tiềm năng nhưng rất thử thách của các thương hiệu quốc tế.

Với Café Amazon, gia nhập ở phân khúc tầm trung vô cũng khốc liệt khi các thương hiệu trong nước phát triển rất mạnh và đầy tính sáng tạo, phù hợp gu tiêu dùng người Việt. Do đó, Café Amazon không tìm được lợi thế ở thị trường Việt Nam nên phải rời thị trường.

Còn trà sữa Mixue do tập trung nhượng quyền thương hiệu để thu tiền thương hiệu lần đầu và cung cấp nguyên liệu nên cho mở ồ ạt, nhiều cửa hàng quá gần nhau cạnh tranh nhau đến đóng cửa. Điều này khiến bên mua nhượng quyền thiệt hại lớn bởi chi phí đầu tư ban đầu khá cao.

Chiến lược này thành công ở Trung Quốc nhưng thất bại ở Việt Nam bởi mật độ dân số và nhu cầu của Việt Nam thấp hơn.

"Hơn nữa, Mixue dù định vị là trà sữa giá rẻ nhưng vẫn đắt hơn so với làn sóng trà sữa siêu rẻ mới đây, đặc biệt tại TP HCM khi trùng phân khúc khách hàng" – ông Bình nói.