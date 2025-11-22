Vietjet Air công bố tin vui tới hàng triệu hành khách

Cuối tháng 11, thị trường hàng không trong nước trở nên nhộn nhịp khi Vietjet Air tuyên bố chính thức mở lại các đường bay thẳng tới Côn Đảo sau gần một tháng tạm dừng. Đây là tin vui được hàng triệu du khách, đặc biệt là những du khách yêu thích điểm đến Côn Đảo, và trong thời điểm mùa du lịch cuối năm đang tới gần. Nhu cầu đến hòn đảo nổi tiếng với thiên nhiên hoang sơ và hành trình tâm linh cũng có xu hướng tăng mạnh.

Theo Báo Tuổi Trẻ, Vietjet thông báo sẽ nối lại các tuyến Hà Nội – Côn Đảo và TP.HCM – Côn Đảo từ ngày 25/11/2025, mỗi chiều một chuyến/ngày và dự kiến tăng tần suất từ tháng 12. Trước đó, thời điểm hãng tạm ngừng khai thác từ giữa tháng 10, hành khách ở miền Bắc muốn ra Côn Đảo bắt buộc phải nối chuyến qua TP.HCM hoặc Cần Thơ, khiến chi phí và thời gian đi lại tăng đáng kể. Tuổi Trẻ nhận xét việc nối lại đường bay “giúp hành khách tiết kiệm thời gian di chuyển và mở rộng lựa chọn trong mùa cao điểm”.

Ảnh minh họa

Cùng với việc nối lại đường bay, Vietjet Air từng gây chú ý khi triển khai chương trình “Bộ lễ Côn Đảo” bán kèm vé máy bay vào hồi tháng 4. Theo nhiều trang tin, hãng đưa ra 4 mức bộ lễ với giá từ khoảng 450.000 đồng đến hơn 6 triệu đồng, bao gồm khăn rằn, nhang, giỏ hoa, mâm ngũ quả cho đến các phiên bản cao cấp có heo quay và quà tặng ngọc trai.

Các hãng đã và đang khai thác đường bay tới Côn Đảo

Song song Vietjet Air, tuyến bay tới Côn Đảo lâu nay được duy trì chủ yếu bởi VASCO, thành viên của Vietnam Airlines. Trên website chính thức, Vietnam Airlines xác nhận các chặng TP.HCM – Côn Đảo và Cần Thơ – Côn Đảo đang được khai thác bằng ATR-72, dòng máy bay cánh quạt nhỏ phù hợp với điều kiện sân bay địa phương. Báo cáo viên cũng từng ghi nhận trong giai đoạn Vietjet tạm ngừng rằng “đường bay đến Côn Đảo hiện chỉ còn VASCO khai thác bằng ATR-72”.

Ngoài hai hãng trên, Bamboo Airways từng khai thác tuyến Hà Nội – Côn Đảo bằng dòng Embraer, và thời điểm 2023–2024 từng được nhiều trang hàng không như BestPrice và Abay gọi là “hãng duy nhất bay thẳng Hà Nội – Côn Đảo”. Tuy nhiên, theo cập nhật từ Tuổi Trẻ, thời điểm hiện tại hãng không còn duy trì đường bay này. Điều đó có nghĩa trong thời điểm Vietjet trở lại, thị trường chủ lực phục vụ Côn Đảo là VASCO và Vietjet Air.

Vietnam Airlines và Bamboo Airways là 2 hãng hàng không đã và đang khai thác đường bay tới Côn Đảo (Ảnh minh họa)

Sự trở lại của Vietjet được đánh giá sẽ giúp giảm áp lực nhu cầu và tạo thêm lựa chọn giá vé, nhất là khi nhiều chuyến của VASCO thường rơi vào tình trạng kín chỗ vào mùa cao điểm. Đây cũng là bước thúc đẩy quan trọng cho du lịch Côn Đảo khi lượng khách dự kiến tăng cao vào giai đoạn cuối năm và mùa xuân.

Côn Đảo – nơi có thiên nhiên hoang sơ, lịch sử lắng đọng và trải nghiệm độc nhất

Không chỉ là điểm đến tâm linh nổi tiếng, Côn Đảo còn trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong và ngoài nước nhờ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ. Theo VnExpress, bãi Đầm Trầu – nằm ngay cạnh sân bay – là bãi biển đẹp nhất đảo với nước xanh trong, sóng nhẹ, đặc biệt lý tưởng để ngắm hoàng hôn. Từ đây, du khách có thể tiếp tục hành trình đến Hòn Bảy Cạnh và Hòn Cau, hai hòn đảo được đánh giá sở hữu nhiều rạn san hô đẹp và là nơi sinh sống của rùa biển.

Từ tháng 5 đến tháng 8, Côn Đảo bước vào mùa rùa sinh sản. Cổng thông tin condao.com.vn cho biết du khách có thể đăng ký xem rùa mẹ lên bãi đẻ trứng hoặc tham gia thả rùa con về biển – hoạt động hiếm nơi nào tại Việt Nam có được. Nhiều tour sinh thái tại Hòn Bảy Cạnh cho phép du khách theo chân kiểm lâm, lắng nghe giới thiệu về công tác bảo tồn rùa biển kéo dài hàng chục năm qua.

Côn Đảo nổi tiếng với những bãi biển hoang sơ, vắng người và hoạt động bảo tồn rùa biển (Ảnh Traveloka)

Bên cạnh thiên nhiên, Côn Đảo còn là điểm đến giàu giá trị lịch sử. Nhà tù Côn Đảo – nơi từng được mệnh danh “địa ngục trần gian” – là địa chỉ không thể bỏ lỡ. Theo Klook, khu Chuồng Cọp, biệt giam Phú Hải, Phú Sơn là những nơi giúp du khách hiểu rõ hơn về quá khứ hào hùng nhưng đầy mất mát của dân tộc.

Buổi tối, nghĩa trang Hàng Dương là nơi nhiều người tìm đến để dâng hương anh hùng Võ Thị Sáu. Không khí trang nghiêm, tĩnh lặng khiến nơi đây trở thành điểm dừng chân mang tính tâm linh đặc biệt. Một điểm đến khác là Miếu Bà Phi Yến, được Vietravel giới thiệu là “địa chỉ linh thiêng gắn với câu chuyện lịch sử buồn nhưng giàu nhân văn”.

Với những ai yêu vận động, cung đường ven biển từ trung tâm thị trấn đến bãi Nhát là lộ trình đẹp lý tưởng để ngắm biển, chụp ảnh và tận hưởng gió mát. Mũi Tàu Bể cũng là điểm ngắm bình minh được nhiều trang du lịch đánh giá “đẹp nhất đảo”, khi những tia nắng đầu tiên ló rạng trên mặt biển xanh thẳm.

Với những ai muốn tìm hiểu về lịch sử văn hóa hay tâm linh, hãy ghé thăm nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương (Ảnh MiA)

Thời điểm lý tưởng nhất để du lịch Côn Đảo là từ tháng 3 đến tháng 9, khi biển êm, nắng đẹp. iVIVU khuyến cáo du khách đặt vé – phòng sớm trong mùa cao điểm, khi tình trạng kín chỗ diễn ra phổ biến.