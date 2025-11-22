Bức ảnh cô gái trong trang phục phản cảm ở Tuyên Quang: Chủ xe lên tiếng bất ngờ

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước hình ảnh một cô gái trong bộ trang phục hở táo bạo, tạo dáng bên chiếc xe máy ở dần dốc Thẩm Mã (trước đây thuộc địa phận Hà Giang cũ, nay là xã Phố Cáo, tỉnh Tuyên Quang).

Bức ảnh đã lập tức nhận được rất nhiều ý kiến bình luận, đa số nhận xét, khoảnh khắc này là rất phản cảm, không phù hợp ở nơi công cộng. Đặc biệt, địa điểm cô gái chụp ảnh còn là nơi sinh sống của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, có nếp sống và giá trị truyền thống riêng.

Được biết, chủ của chiếc xe xuất hiện trong bức ảnh cùng cô gái là anh Hoàng Văn Huy (thường trú tại Hà Nội, hiện sống và làm việc ở Tuyên Quang). Chia sẻ trên báo Dân trí, anh Huy cho hay do đam mê du lịch và đặc biệt yêu thích Hà Giang (cũ) nên 4-5 năm trước đã chuyển tới đây sinh sống và làm việc trong lĩnh vực dịch vụ du lịch.

Hình ảnh của nữ du khách bị đánh giá là phản cảm. (Ảnh: Dân trí)

Hồi tháng 9 vừa qua, anh Huy mua một chiếc xe máy mới, thuộc dòng xe địa hình 150 phân khối. Ngoài việc phục vụ nhu cầu đi lại, những lúc rảnh rỗi, anh cho khách thuê lại chiếc xe này để di chuyển, chụp hình với mức giá 500.000 đồng/ngày.

Ngày 14/11, có một vị khách tên K.T. liên hệ với nhân viên tại cửa hàng của anh Huy để thuê chiếc xe máy trong 2 ngày với giá là 1 triệu đồng. Vị khách không nói rõ mục đích sử dụng. Anh Huy chỉ biết khách nói thuê xe máy để chụp ảnh, chủ xe cũng không tìm hiểu sâu về nhu cầu của khách - giống như những lần cho thuê khác.

Nhóm khách sau đó di chuyển tới dốc Thẩm Mã - cách nơi thuê xe (ở phường Hà Giang) khoảng 100km để chụp ảnh. Đến khi khách trả xe, anh Huy không thấy có vấn đề gì bất thường. Song ngày 20/11, khi những bức ảnh của cô gái chụp bên chiếc xe lan truyền trên mạng xã hội, chủ xe mới biết chuyện và sốc vì những khoảnh khắc dễ gây tranh cãi này.

Theo chủ xe, anh không nắm rõ danh tính của cô gái, chỉ biết rằng năm ngoái, người này cũng từng đến Hà Giang để chụp bộ ảnh khá táo bạo ngoài trời. Anh Huy xem đây là bài học để bản thân rút kinh nghiệm, tránh xảy ra những sự cố tương tự trong tương lai.

Hình ảnh cô gái mặc bikini khi đi thuyền trên sông Nho Quế từng gây tranh cãi. (Ảnh: Cắt từ clip)

Hồi tháng 9/2023, mạng xã hội cũng "nhức mắt" trước đoạn clip ghi lại hình ảnh một cô gái mặc bikini nhảy nhót khi đi thuyền trên sông Nho Quế.

Nguồn tin trên báo Lao Động cho hay, sau sự việc, bà Triệu Thị Tình - Phó Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Giang (cũ) bày tỏ quan điểm không đồng tình trang phục mà nữ du khách diện trong đoạn clip. Theo bà Tình, việc mặc bikini khi đi thuyền trên sông Nho Quế là phản cảm. Đây là địa điểm danh lam thắng cảnh nổi tiếng, không phải đang du lịch trên biển nên du khách cần chọn trang phục nhã nhặn, phù hợp hơn để tránh gây ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch của tỉnh.

Tại thời điểm đó, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ du lịch Tu Sản cũng đã ban hành nội quy cấm du khách không mặc bikini khi đi trên tàu, thuyền, khuyến khích mặc các trang phục truyền thống khi sử dụng các dịch vụ tại hẻm Tu Sản và trên sông Nho Quế.