Một loạt hãng bay Việt Nam lên tiếng

Những ngày gần đây, mưa lũ liên tục gây thiệt hại tại nhiều tỉnh thành miền Trung, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống mà còn làm gián đoạn hoạt động di chuyển và khiến lịch bay ở một số sân bay bị ảnh hưởng nặng nề. Trước tình hình đó, loạt hãng hàng không lớn tại Việt Nam đã nhanh chóng lên tiếng, đưa ra các chính sách hỗ trợ hành khách và tăng cường vận chuyển hàng hóa cứu trợ để chung tay cùng người dân vùng lũ.

Vietnam Airlines: Miễn phí đổi ngày bay và lịch trình bay, tiếp tục vận chuyển cứu trợ

Trước đó, Vietnam Airlines đã triển khai đợt vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ. Tính đến ngày 20/11, hãng đã đưa hơn 29 tấn nhu yếu phẩm, thuốc men, quần áo và vật dụng thiết yếu đến Huế và Đà Nẵng - hai trong số những điểm chịu tác động nặng của đợt mưa lũ. Hoạt động này vẫn sẽ được hãng tiếp tục thực hiện để đồng hành cùng bà con vượt qua khó khăn.

(Ảnh: Vietnam Airlines)

Mới đây, Vietnam Airlines tiếp tục thông báo chính sách hỗ trợ hành khách bị ảnh hưởng. Theo đó, hãng miễn phí đổi ngày bay và đổi hành trình cho các hành khách có điểm đi hoặc đến tại Tuy Hòa, Quy Nhơn, Nha Trang trong giai đoạn 20/11 - 25/11/2025. Thời gian áp dụng hỗ trợ: đến hết 30/11/2025. Với các chặng nối chuyến hoặc quay về nội địa Việt Nam: hỗ trợ đổi sang chuyến bay đến 10/12/2025.

Hành khách chỉ cần thanh toán phần chênh lệch giá, thuế, phí (nếu có).

Vietnam Airlines cho biết mọi thông tin chi tiết sẽ được hỗ trợ qua tổng đài, phòng vé và các đại lý. Hãng bày tỏ hy vọng chính sách này "giúp hành khách thuận lợi hơn trong việc sắp xếp lịch trình, đồng thời đảm bảo an toàn trong giai đoạn mưa lũ nhiều rủi ro".

(Ảnh chụp màn hình)

Vietjet: Đổi lịch bay miễn phí và tiếp tục vận chuyển hàng cứu trợ

Vietjet cũng là một trong những hãng lên tiếng sớm, khi hàng loạt sân bay tại miền Trung phải tạm ngừng hoạt động. Hãng cho biết các chuyến bay đến và đi từ Cam Ranh, Tuy Hòa và Phù Cát đang chịu ảnh hưởng bởi mưa lũ, buộc phải điều chỉnh kế hoạch bay.

Để hỗ trợ hành khách, Vietjet thông báo: Miễn phí đổi thời gian bay hoặc hoàn bảo lưu theo điều kiện vé đối với các chuyến: Khởi hành từ Cam Ranh (20-23/11/2025), Khởi hành từ Tuy Hòa (20-25/11/2025), Khởi hành từ Phù Cát (19-23/11/2025).

Hành khách có thể liên hệ qua tổng đài, phòng vé chính thức hoặc đại diện Vietjet tại sân bay để được hỗ trợ.

(Ảnh chụp màn hình)

Song song đó, Vietjet tiếp tục duy trì hoạt động vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP.HCM đến các địa phương vùng lũ. Hàng chục tấn hàng hóa đã được hãng đưa tới Huế, Chu Lai, Đà Nẵng trong những ngày qua. "Mỗi kiện hàng đều được đội ngũ Vietjet nâng niu như gửi cho chính gia đình mình", hãng chia sẻ, đồng thời cho biết luôn sẵn sàng phối hợp với các tổ chức, cá nhân muốn gửi hàng hỗ trợ.

(Ảnh: Vietjet)

Bamboo Airways: Thêm chuyến gạo nghĩa tình về miền Trung

Cũng trong ngày 21/11, Bamboo Airways cho biết chuyến bay QH1215 từ Hà Nội đã mang theo 1 tấn gạo cứu trợ của UBND xã Tân Cương (Thái Nguyên) gửi bà con đang gặp khó khăn tại Phù Cát.

Hãng tiếp tục nhận vận chuyển miễn phí hàng cứu trợ từ Hà Nội và TP.HCM đến Quy Nhơn (UIH). Bamboo Airways khẳng định sẽ "tiếp tục đồng hành để lan tỏa tinh thần sẻ chia đến đồng bào vùng lũ".

(Ảnh: Bamboo Airways)

Trong bối cảnh người dân miền Trung đang oằn mình chống chọi với mưa lũ, việc các hãng hàng không đồng loạt hỗ trợ, từ linh hoạt lịch bay cho đến vận chuyển hàng cứu trợ miễn phí, không chỉ giúp hành khách an tâm di chuyển mà còn góp phần tiếp sức cho những vùng đang bị ảnh hưởng nặng nề. Những chính sách kịp thời này cho thấy nỗ lực của ngành hàng không trong việc đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái giữa lúc khó khăn.