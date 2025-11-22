Chính quyền Lũng Cú lên tiếng về nạn 'ôm' phòng, 'thổi giá' ở Lô Lô Chải

Địa phương đã yêu cầu cơ sở lưu trú ký cam kết, không liên kết với môi giới tự do, cảnh báo du khách đặt phòng trực tiếp để bảo vệ danh hiệu "Làng du lịch tốt nhất thế giới".

UBND xã Lũng Cú vừa có báo cáo nhanh gửi UBND tỉnh Tuyên Quang, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xung quanh phản ánh giá dịch vụ lưu trú tại thôn Lô Lô Chải . Việc thực hiện báo cáo nhằm đảm bảo bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, giữ vững danh hiệu “ Làng du lịch tốt nhất thế giới ” do Tổ chức du lịch Liên Hợp Quốc (UN Tourism) vinh danh, đồng thời kịp thời xử lý thông tin liên quan đến giá phòng tại địa phương.

Làng du lịch Lô Lô Chải, xã Lũng Cú vừa được vinh danh “Làng du lịch tốt nhất thế giới”.

Ngày 21/11, ngay sau khi nhận phản ánh về tình trạng giá phòng lưu trú tại thôn Lô Lô Chải bị đẩy lên gấp ba lần khi qua tay môi giới, UBND xã Lũng Cú đã phối hợp Đội Quản lý thị trường khu vực XI, Công an xã và các đơn vị liên quan kiểm tra trực tiếp tại Làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Lô Lô Chải. Qua kiểm tra, đoàn công tác không phát hiện tình trạng các hộ kinh doanh homestay tự ý tăng giá như phản ánh. Các chủ homestay khẳng định không thay đổi mức giá đã công khai và niêm yết .

Theo nhận định của UBND xã Lũng Cú , việc thôn Lô Lô Chải được UN Tourism công nhận là “Làng du lịch tốt nhất thế giới 2025” và lượng khách tăng đột biến dịp Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ XI đã khiến nhu cầu lưu trú tăng mạnh, trong khi số lượng phòng hạn chế. Một số môi giới tự do đã đặt trước hoặc thu gom phòng tại các homestay dưới danh nghĩa khách lẻ, sau đó rao bán lại qua mạng xã hội với giá cao gấp 2–3 lần. Các trường hợp này thường đặt cọc hoặc mua phòng trực tiếp, sau đó “khóa” phòng để bán chênh lệch, khiến chủ cơ sở lưu trú không kiểm soát được việc đẩy giá.

Để chấn chỉnh tình trạng trên, UBND xã Lũng Cú triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về phát triển du lịch bền vững; yêu cầu thực hiện niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; đảm bảo thái độ văn minh, thân thiện khi đón khách; tăng cường cung cấp thông tin với Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch giai đoạn 2025-2030.

Các giải pháp được thực hiện như phát huy vai trò Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch cộng đồng. Tăng cường quản lý Nhà nước về giá dịch vụ lưu trú; yêu cầu các cơ sở ký cam kết bán đúng giá niêm yết, không hợp tác với môi giới tự do không rõ ràng về giá. Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch cộng đồng thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện niêm yết giá tại các homestay.

Ngoài ra, các đơn vị phối hợp tổ chức thôn, tập huấn kỹ năng quản lý giá, quản lý kênh bán phòng và giao dịch trực tuyến; theo dõi mạng xã hội, kịp thời phát hiện tài khoản đăng bán sai giá để phối hợp xử lý.

UBND xã Lũng Cú khuyến cáo du khách đặt phòng trực tiếp; công khai thông tin giá chuẩn để khách kiểm chứng; đăng thông tin cảnh báo về tình trạng môi giới đẩy giá.

Trước đó, UBND xã Lũng Cú đã ban hành quyết định thành lập Tổ quản lý xây dựng, bảo tồn và phát triển làng du lịch trên địa bàn xã giai đoạn 2025-2030. Tổ công tác này thường xuyên thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định đối với hoạt động du lịch cộng đồng; bảo tồn kiến trúc truyền thống; công tác xây dựng, sửa chữa các công trình trong khu vực làng du lịch; việc niêm yết và bán đúng giá đối với dịch vụ lưu trú, ăn uống, trải nghiệm; đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và ứng xử văn minh du lịch của các hộ kinh doanh và người dân thôn Lô Lô Chải.

Như Tiền Phong đã đưa tin, những ngày qua, nhiều môi giới tự do "ôm" phòng rồi tăng giá phòng tại Lô Lô Chải lên nhiều lần; có trường hợp, giá phòng từ 600.000 đồng/ngày bị đẩy lên tới 2,4 triệu đồng/ngày.

UBND xã Lũng Cú đã lập đoàn kiểm tra nhằm bảo vệ quyền lợi du khách và uy tín cộng đồng địa phương. Xã đang tích cực chỉnh trang, kiểm soát an toàn thực phẩm và phát triển du lịch bền vững, tạo dựng hình ảnh điểm đến văn minh, thân thiện trong mùa cao điểm lễ hội hoa Tam giác mạch.