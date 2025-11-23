Trấn Thành từng tấm tắc khen quán cà phê của mẹ OgeNus, mức giá gây bất ngờ nhưng hương vị thực tế ra sao?

Nhắc đến OgeNus, người ta sẽ nghĩ ngay đến chàng nghệ sĩ đa tài với những lời rap nằm lòng giới trẻ và là một trong những thành viên nổi bật trong chương trình Anh Trai Say Hi mùa 2. Nhưng ít ai biết rằng, gia đình của nam rapper đã “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh khi mẹ của anh đã mở liền 2 chi nhánh quán cà phê ở ngay khu vực trung tâm TP.HCM.

Nhắng Coffee vừa khai trương vào tháng 6 vừa qua tại Huỳnh Văn Bánh. Đây là quán cà phê kết hợp sân vườn và phòng máy lạnh, hoạt động 24 giờ để phục vụ cho nhiều nhóm khách hàng khác nhau. Tên của quán bắt nguồn từ thú cưng của nam rapper, điều thú vị là nhiều khách đến quán còn đùa rằng “nhân viên đáng yêu nhất” ở đây chính là chú thú cưng đó.

Có Như Lời Đồn đã có mặt tại chi nhánh Huỳnh Văn Bánh để trải nghiệm không gian và các món nước tại đây!

Nhắng Coffee ngay mặt tiền đường Huỳnh Văn Bánh

Không gian thoáng đãng nhưng không phù hợp để check-in chụp ảnh

Không gian của Nhắng Coffee tận dụng tối đa lợi thế sân vườn nên rất thoáng mát và gần gũi. Khu vực ngoài trời chủ yếu bố trí bàn ghế thấp, có trang bị quạt và hướng thẳng ra mặt tiền đường nhộn nhịp. Khách ngồi tại đây có thể thoải mái ngắm nhìn dòng người qua lại, tận hưởng bầu không khí tự nhiên, phóng khoáng, rất hợp gu của phái mạnh. Đồng thời, quầy pha chế đặt ngay khu vực sân vườn, thiết kế tông đen vàng là chính nên có phong cách khá hiện đại mang hơi hước quầy bar nhỏ, nhìn tổng thể khá ngầu như phong cách của nam rapper.

Có một điểm đáng yêu ngay khuôn viên quán chính là chiếc chuồng cũ của chú chó cưng của nam rapper và gia đình. Ngoài ra, quán cũng đặt nhiều sticker, standee có mặt của anh chàng để các fan có thể check-in cùng.

Không gian của Nhắng Coffee tận dụng tối đa lợi thế sân vườn nên rất thoáng mát và gần gũi

Tuy nhiên, nếu bạn thuộc team mê chụp ảnh hay muốn tìm một nơi để check in lung linh thì quán lại chưa phải là lựa chọn lý tưởng. Do đặc thù bàn ghế thấp và được kê khá sát nhau, không gian này sẽ phù hợp hơn cho những buổi tụ tập nhóm bạn, ngồi lai rai trò chuyện thân mật thay vì thả dáng chụp hình.

Mục sở thị món nước được Trấn Thành tấm tắc khen ngợi

Về thực đơn, quán phục vụ khá đa dạng từ cà phê, nước ngọt cho đến các loại sinh tố. Trong đó, "ngôi sao" sáng nhất chính là món sinh tố nhiệt đới. Đây là sự kết hợp hài hòa giữa nhiều loại trái cây, nổi bật lên vị chua ngọt tự nhiên của dâu tây và hương thơm tươi mát của dứa. Thức uống này mang lại cảm giác thanh mát, rất dễ uống. Chẳng trách mà MC Trấn Thành từng phải thốt lên "Ngon vô cùng" và khuyên mọi người nhất định phải gọi món này khi ghé quán.

Món sinh tố nhiệt đới khiến Trấn Thành tấm tắc khen ngon

Bên cạnh đó, để phù hợp với tiết trời se lạnh của TP.HCM những ngày gần đây, chúng tôi đã trải nghiệm thêm trà gừng mật ong nóng và nước dừa tươi. Một điểm cộng bất ngờ là trà được phục vụ rất chỉn chu trong tách sứ sạch sẽ, giữ nhiệt tốt. Hương vị trà ấm nóng, dễ chịu. Có thể thấy, công thức pha chế của Nhắng Coffee thiên về hướng thanh thoát, chủ động tiết chế độ ngọt nên không gây cảm giác gắt ở cổ họng. Riêng nước dừa tươi có giá 39.000 đồng, mức giá này được đánh giá là khá ổn và hợp lý so với mặt bằng chung của các quán cà phê sân vườn hiện nay. Có Như Lời Đồn còn gọi món trà gừng mật ong nóng và nước dừa tươi

Tổng kết lại, các món nước tại Nhắng Coffee dừng ở mức tròn vị, dễ uống và hợp khẩu vị đại đa số khách hàng dù chưa thực sự quá đột phá. Điểm sáng là ngoài đồ uống, quán còn phục vụ thực đơn đồ ăn cực kỳ phong phú. Từ các món ăn chơi như bánh ngọt, bánh mì que cho đến các món no bụng như gỏi cuốn, bánh ướt, bánh mì pate. Chính sự tiện lợi "2 trong 1" này khiến quán trở thành địa điểm lý tưởng cho dân văn phòng ghé ăn trưa, hoặc các nhóm bạn nam cần tìm không gian thoải mái để tán gẫu, chơi game suốt nhiều giờ liền.

Giá cả hợp lý so với mặt bằng chung hiện nay

Giá cả ở Nhắng Coffee được đánh giá là khá hợp lý, dao động trong khoảng 30 - 50 nghìn đồng cho các loại thức uống. Mức giá này cũng tương đương với mức giá chung của nhiều quán được giới trẻ ưa chuộng. Mới đây, Nhắng Coffee cũng vừa khai trương chi nhánh mới ở đường Tân Sơn Nhì, không gian này được đánh giá là rộng hơn một chút so với chi nhánh Huỳnh Văn Bánh. Thỉnh thoảng, nhiều khách hàng còn bắt gặp ông chủ OgeNus đến quán để hỗ trợ, pha chế và giao lưu với thực khách.

Menu của quán được đánh giá là hợp lí so với mặt bằng chung

Có đáng để ghé thăm? Với mức giá hợp lý và không gian 24 giờ thoải mái, Nhắng Coffee là điểm tụ tập ổn áp cho nhóm bạn. Còn nếu bạn kỳ vọng một trải nghiệm "wow" như lời đồn đại thì nên cân nhắc nhé!

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!