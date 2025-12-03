Gần 54% Gen Z lên kế hoạch du lịch nhiều hơn trong năm 2026

Gen Z lên kế hoạch du lịch nhiều hơn trong năm 2026.

Nhu cầu du lịch của Gen Z tại Việt Nam đang tăng mạnh và trở thành một trong những biến số đáng chú ý của thị trường du lịch nội địa. Theo Vietnam Report, gần 54% người tiêu dùng thuộc thế hệ này cho biết họ sẽ đi du lịch nhiều hơn trong năm 2026, dù mức chi tiêu còn khiêm tốn so với các thế hệ lớn tuổi.

Gen Z (13–28 tuổi), vốn sinh ra trong môi trường số, xem mỗi chuyến đi như một “thành tựu cá nhân”, là cơ hội ghi dấu qua ảnh, vlog hay nội dung mạng xã hội. Điều này khiến nhu cầu dịch chuyển của họ không chỉ xuất phát từ thư giãn, mà còn từ động lực thể hiện bản thân và khám phá bản sắc riêng. Phần lớn chưa lập gia đình, nhóm khách này chuộng những hành trình mang tính thử thách như trekking, phượt, cắm trại hay các điểm đến ngoài đô thị. Khảo sát cho thấy 31% Gen Z chọn xe cá nhân, thể hiện xu hướng tự do và linh hoạt trong trải nghiệm.

Hòa mình vào thiên nhiên, săn những bức ảnh đắt giá.

Dù mức chi tiêu trung bình mỗi chuyến dao động từ 3-5 triệu đồng, tần suất du lịch của Gen Z lại cao hơn trước. Điều này buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc sản phẩm theo hướng “nhỏ nhưng thường xuyên”, phù hợp với hành vi chi tiêu nhanh - gọn - linh hoạt của nhóm khách trẻ.

Trong bức tranh chung, các thế hệ khác cũng cho thấy những thay đổi đáng kể. Gen Y (29-44 tuổi) là nhóm có mức sẵn sàng chi tiêu lớn nhất, với gần 77% dự định tăng chi cho du lịch và khoảng 40% sẵn sàng bỏ ra 10-15 triệu đồng mỗi chuyến đi. Gen X (45-60 tuổi) lại ưu tiên trải nghiệm sâu, chăm sóc sức khỏe và du lịch tâm linh, với hơn 57% sẵn sàng chi trên 15 triệu đồng.

Sự phân hóa rõ rệt giữa các thế hệ cho thấy thị trường du lịch Việt Nam đang bước vào giai đoạn trưởng thành, nơi nhu cầu không chỉ tăng về lượng mà còn đa dạng về chất. Trong đó, Gen Z nổi lên như một lực đẩy mới, tạo ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm ngách, dịch vụ linh hoạt và các trải nghiệm “tự do - cá nhân hóa” vốn được nhóm khách này ưu tiên.