Anh Trai ISAAC chính thức trở thành Đại sứ du lịch Đài Loan

Trong thời đại ngành du lịch cạnh tranh mạnh mẽ như hiện nay, các quốc gia trên thế giới không ngừng tìm kiếm những phương thức mới mẻ để quảng bá hình ảnh đất nước. Bên cạnh việc tổ chức các lễ hội văn hóa, sự kiện ẩm thực hay các chương trình quảng bá tại nhiều thị trường quốc tế, việc lựa chọn những gương mặt đại sứ du lịch đang trở thành xu hướng nổi bật, giúp quốc gia kết nối với du khách một cách gần gũi, tinh tế và hiệu quả hơn. Sự xuất hiện của những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn không chỉ góp phần lan tỏa hình ảnh điểm đến mà còn tạo ra sức hút mạnh mẽ đối với người trẻ, đây là nhóm du khách năng động và luôn tìm kiếm trải nghiệm mới.

Các quốc gia chọn mặt gửi vàng những cái tên có sức ảnh hưởng to lớn

Xu hướng công bố đại sứ du lịch đã và đang tạo ra những hiệu ứng tích cực tại nhiều quốc gia. Seoul gần đây gây chú ý khi bổ nhiệm Jennie (BLACKPINK) làm Đại sứ Du lịch, nhằm tiếp tục quảng bá hình ảnh một thành phố thời thượng, sôi động và giàu bản sắc. Thái Lan cũng đẩy mạnh chiến dịch Amazing Thailand với sự đồng hành của Lisa (BLACKPINK), người đã trở thành Đại sứ Du lịch Thái Lan từ tháng 10/2025 và tạo ra lượng tương tác khổng lồ trên toàn cầu. Điểm chung của các đại sứ này chính là sức ảnh hưởng mạnh mẽ và tình cảm đặc biệt dành cho quốc gia mà họ đại diện, yếu tố quan trọng giúp chiến dịch truyền thông trở nên thuyết phục và lan tỏa tốt hơn.

Lisa và Jennie đều là Đại sứ du lịch đại diện cho 1 quốc gia và khu vực

Tại Việt Nam, một số nghệ sĩ nội địa cũng được các quốc gia lựa chọn để quảng bá du lịch. Thanh Duy là một ví dụ khi trở thành gương mặt đại diện cho chiến dịch Amazing Thailand tại thị trường Việt Nam. Mới đây nhất, Đài Loan (Trung Quốc) cũng chính thức công bố đại sứ du lịch mới dành cho khách Việt, tiếp tục cho thấy sức hút của thị trường Việt Nam đối với ngành du lịch khu vực và mở ra chiến lược quảng bá toàn diện hơn trong năm 2025.

Thanh Duy hợp tác cùng Amazing Thailand

ISAAC trở thành Đại sứ Du lịch Đài Loan 2025, truyền cảm hứng khám phá hòn đảo xinh đẹp cho giới trẻ Việt

Ngày 28/11/2025, Cục Du lịch Đài Loan (TTA) đã tổ chức buổi lễ ra mắt đại sứ du lịch thường niên trên du thuyền Dosm Elite of Saigon dọc sông Sài Gòn, đây là một không gian sang trọng, trẻ trung và đầy khác biệt so với các buổi họp báo truyền thống. Tại sự kiện, ca sĩ, diễn viên ISAAC được công bố là Đại sứ Du lịch Đài Loan năm 2025. Với sức hút lớn trong giới trẻ và hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp, ISAAC được kỳ vọng sẽ truyền cảm hứng tích cực cho du khách Việt, đặc biệt là nhóm khách trẻ đang ngày càng quan tâm tới du lịch trải nghiệm.

Buổi lễ ra mắt đại sứ du lịch thường niên trên du thuyền Dosm Elite of Saigon

ISAAC cũng là gương mặt có mối liên kết đặc biệt với nơi này khi MV nhiều lượt xem nhất của anh là “Tôi Đã Quên Thật Rồi” được quay hoàn toàn tại đây. Chính vì vậy, việc lựa chọn anh làm đại sứ không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn thể hiện sự gắn bó tự nhiên giữa nghệ sĩ và vùng đất anh đại diện. Trong sự kiện, video quảng bá du lịch mới của ISAAC đã được công chiếu và phát trực tiếp trên màn hình LED ven sông lớn nhất thế giới Sky 3000, đưa khán giả theo chân anh khám phá cảnh sắc và âm thanh độc đáo từ Cơ Long, Chương Hóa đến Cao Hùng và Đài Đông.

ISAAC trải nghiệm nhiều hoạt động thú vị tại đây

Với lượng khách Việt tăng trưởng ổn định 15% trong năm nay, thị trường này đang cho thấy tiềm năng khai thác vô cùng lớn. Sự kết hợp cùng ISAAC trong chiến dịch sắp tới chính là chìa khóa để nâng tầm sức hút cho điểm đến, hứa hẹn mang lại những hành trình khám phá đầy cảm xúc và khác biệt trong thời gian tới.