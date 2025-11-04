Jollibee “giữ nhiệt” trên mạng xã hội với chuỗi nội dung vui vẻ mừng cột mốc 20 năm tại Việt Nam

20 năm đồng hành lan tỏa niềm vui cùng khách hàng người Việt

Năm 2005, Jollibee đã chính thức đến thị trường Việt Nam, với cửa hàng đầu tiên tại Coopmart Xa Lộ Hà Nội, TP.HCM - khởi đầu cho hành trình xây dựng và phát triển thương hiệu tại Việt Nam.

Hành trình đó không chỉ thể hiện qua những chỉ số tăng trưởng mà còn được ghi dấu bằng những ký ức tuổi thơ của nhiều người Việt, triệu bữa ăn ngon và nụ cười quen thuộc của Chú Ong Vui Vẻ.

Hình ảnh chú Ong Bee và những món ngon của Jollibee Việt Nam đã trở thành ký ức vui vẻ của triệu người Việt

Jollibee Việt Nam tung thông tin về sự kiện âm nhạc đầu tiên - đánh dấu hành trình 20 năm lan tỏa niềm vui ẩm thực đến với gia đình Việt. Ngay khi những thông tin đầu tiên của sự kiện được Jollibee Việt Nam "nhá hàng" đã trở thành một trong những chủ đề được được cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi.

Jollifans hào hứng với tin Mỹ Tâm và dàn nghệ sĩ trẻ sẽ góp mặt tại The Jolly Day

Cộng đồng mạng bàn luận sôi nổi khi Jollibee Việt Nam công bố dàn nghệ sĩ tham gia The Jolly Day

Sau thời gian liên tục thả hint, Jollibee Việt Nam đã chính thức thông báo tổ chức lễ hội âm nhạc tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 22/11/2025 tới đây tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP.HCM.

Dàn line up sẽ "đổ bộ" lễ hội âm nhạc The Jolly Day của Jollibee vào tháng 11/2025

Không để Jollifans đợi lâu, Jollibee đã hé lộ dàn sao sẽ góp mặt trong lễ hội âm nhạc The Jolly Day sắp tới: Mỹ Tâm, RHYDER, Hoàng Dũng, Double2T, Xuân Nghi, DJ Mie, Mỹ Mỹ và đội hình Tân Binh Thăng Cấp khiến đồng mạng đã đứng ngồi không yên, khen nức nở vì Jollibee quá chiều Jollifans.

"Giữ nhiệt" thảo luận bằng chuỗi content vui vẻ

Trước thềm sự kiện, Jollibee Việt Nam liên tục "giữ nhiệt" với chuỗi "còn-ten" vui vẻ thu hút cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi.

Bộ ảnh "Back in time" của Jollibee đang được cộng đồng mạng thảo luận sôi nổi.

Trong đó phải kể đến, bộ hình "Back in time" được Jollibee Việt Nam chia sẻ trên fanpage chính thức - kể lại hành trình 20 năm của Jollibee Việt Nam thông qua những kỷ niệm của các nhân viên, khách hàng và đối tác. Mỗi một tấm hình là một câu chuyện, là một khoảnh khắc đáng nhớ, truyền tải trọn vẹn tinh thần vui tươi và gắn kết của Jollibee.

Một số video của thử thách "Bee The Joy" đang lan tỏa niềm vui, thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng

Trên mạng xã hội TikTok, thử thách "Bee The Joy" dành cho các bạn nhân viên cửa hàng của Jollibee cũng đang diễn ra sôi nổi. Với "dàn cast" chính là chú Ong Bee cùng nhân viên của Jollibee Việt Nam ghi lại khoảnh khắc vui vẻ, dễ thương và tinh thần gắn kết tại mỗi cửa hàng, phòng ban. Những clip ngắn mang năng lượng tích cực này đã nhanh chóng được cộng đồng mạng yêu thích, chia sẻ và tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ.

Hãy theo dõi fanpage chính thức của Jollibee Việt Nam để không bỏ lỡ những cập nhật mới nhất và cùng đếm ngược đến ngày bữa tiệc âm nhạc The Jolly Day – nơi âm nhạc, ẩm thực và niềm vui hội tụ diễn ra.

Cũng đừng quên giữ lịch vào tháng 11 này để cùng Jollibee quẩy hết mình tại lễ hội âm nhạc The Jolly Day đang được trông đợi nhất mùa cuối năm 2025 nhé!