Quán nướng có chú chó giống trong game "Phở Anh Hai" phải làm ngay 1 việc sau khi nổi như cồn

Vài ngày gần đây, cả cõi mạng như "phát sốt" với tựa game Brother Hai's Pho Restaurant (tạm dịch: Tiệm Phở của Anh Hai). Tựa game mô phỏng tiệm phở Việt Nam này chinh phục người chơi bởi đồ họa đáng yêu, lối chơi nhẹ nhàng, cùng những chi tiết rất "đời thường" như… rửa bát, nấu phở, phục vụ khách. Nhưng đặc biệt nhất, khiến dân tình vừa cười thích thú vừa bàn tán rôm rả chính là chú chó Mr. Gold, hay còn được gọi vui là "Cậu Vàng", luôn xuất hiện quanh quẩn bên anh Hai trong tiệm phở.

Từ hình ảnh đáng yêu ấy, cư dân mạng nhanh chóng "soi" ra một địa điểm ngoài đời thật có chú chó trông giống hệt Mr. Gold. Và bất ngờ thay, đó không phải quán phở như trong game, mà là một quán nướng bình dân ở Hà Nội.

Hàng nướng ở Hà Nội đang hot rần rần vì có chú chó giống trong game

"Cậu Vàng" đang nổi như cồn

Nằm trong ngõ Thịnh Quang, quán nướng Beo Nướng bỗng chốc trở thành hiện tượng chỉ sau một đêm, khi hình ảnh chú chó vàng tại đây được chia sẻ rầm rộ trên mạng. Với bộ lông vàng, gương mặt biểu cảm ngơ ngác và dáng nằm lười đặc trưng, chú chó của quán nhanh chóng được dân mạng đặt biệt danh là "Cậu Vàng bản real".

Kể từ đó, quán Beo Nướng trở thành điểm check-in mới của nhiều bạn trẻ. Mọi người kéo đến không chỉ để thưởng thức đồ nướng mà còn để được… gặp "Cậu Vàng" ngoài đời thật. Không khí ở quán rôm rả hơn hẳn, khách ra vào nườm nượp suốt buổi tối.

Cũng vì vậy mà chỉ sau vài ngày nổi rần rần, quán đã phải làm ngay một việc: đăng tuyển thêm nhân viên.

Trước đó, trang fanpage của quán hầu như không có thông tin tuyển dụng nào. Nhưng ngay dưới bài đăng cách đây một ngày, khi lượng khách tăng đột biến, quán đã đăng bài tuyển nhân viên làm việc theo ca, ghi rõ thời gian và mức lương khởi điểm - như một động thái "cấp tốc" để kịp phục vụ lượng khách khổng lồ.

Không chỉ vậy, quán cũng phải đăng thêm thông báo khẩn liên quan tới việc không nhận đặt bàn trước do quán quá đông:

Bên cạnh câu chuyện hài hước về "Cậu Vàng bản real", nhiều người cũng tò mò về Beo Nướng - nơi đang "hot" nhất nhì Hà Nội thời điểm này. Quán nằm tại số 63 Ngõ Thịnh Quang, nổi tiếng với kiểu nướng chảo - một phong cách quen thuộc nhưng được nhiều thực khách yêu thích vì vừa đậm đà, vừa ấm cúng.

Thực đơn ở đây khá đa dạng: từ ba chỉ, bò, nầm, dải..., cho tới các món ăn kèm như rau, kim chi, bánh mì, khoai chiên… Đồ ăn được đánh giá là khá ổn, giá cả lại bình dân, phù hợp với học sinh, sinh viên và dân văn phòng quanh khu vực.

Đồ ăn của quán Beo Nướng

Với không gian đơn giản, thân thiện cùng không khí náo nhiệt mỗi tối, Beo Nướng vốn đã là một địa chỉ quen của người dân quanh khu Đống Đa. Thế nhưng, nhờ "Cậu Vàng" mà quán nay không chỉ đông khách hơn mà còn trở thành một hiện tượng mạng xã hội thực thụ - minh chứng cho việc, đôi khi, một chú chó cũng có thể khiến cả quán ăn "viral". Còn với dân mạng, có lẽ điều thú vị nhất là cảm giác được gặp "Cậu Vàng" ngoài đời - phiên bản bước ra từ thế giới game Phở Anh Hai.

(Ảnh: Beo Nướng - 63 ngõ Thịnh Quang)