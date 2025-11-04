Một mặt hàng ‘ngon bổ rẻ’ của Việt Nam đang đắt hàng từ Á đến Âu: Vừa thu về hơn 200 triệu USD, Thái Lan, Hàn Quốc đua nhau săn lùng

Ảnh minh họa

Năm 2025 đang chứng kiến sự phục hồi rõ nét của ngành surimi toàn cầu, với đà tăng trưởng mạnh mẽ từ các thị trường tiêu thụ chính tại châu Á – Thái Bình Dương. Trong bối cảnh đó, Việt Nam nổi lên như một điểm sáng xuất khẩu. Theo số liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), giá trị xuất khẩu chả cá và surimi đạt hơn 257 triệu USD trong 9 tháng đầu năm, tăng 26,1% so với cùng kỳ 2024.

Các thị trường châu Á tiếp tục là trụ cột của ngành, trong đó Hàn Quốc và Thái Lan dẫn đầu, chiếm tỷ trọng lần lượt 25% và 23% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Cả hai thị trường này đều ghi nhận mức tăng trưởng hai con số - 17% ở Hàn Quốc và 24% ở Thái Lan.

Xuất khẩu sang các nước tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) cũng cho thấy tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng cao/khả quan ở mức 2 con số. Thị trường Trung Quốc & Hồng Kông tiếp tục mở rộng, tăng tới 45%, đạt gần 36 triệu USD. Đặc biệt, Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận bước nhảy vọt ngoạn mục với mức tăng 79%, nhờ sự phục hồi nhu cầu tại Lithuania và Tây Ban Nha.

Một điểm đáng chú ý khác là sự tăng trưởng đột biến tại Malaysia, với kim ngạch 9 tháng đầu năm tăng tới 44%, cho thấy khu vực Đông Nam Á đang trở thành vùng tiêu thụ tiềm năng mới cho sản phẩm surimi Việt Nam.

Năm 2025 chứng kiến sự phục hồi ổn định của giá surimi toàn cầu sau giai đoạn chạm đáy cuối năm 2023. Nguyên nhân đến từ nhu cầu tăng trở lại, đặc biệt trong nhóm sản phẩm thực phẩm tiện lợi, chế biến sẵn như thanh cua, chả cá, bánh hải sản…

Các doanh nghiệp sản xuất lớn tại Thái Lan, Trung Quốc và Việt Nam đang đầu tư mạnh vào dây chuyền chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng khắt khe từ các thị trường nhập khẩu. Đồng thời, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận bền vững và an toàn thực phẩm đang trở thành điều kiện bắt buộc để duy trì vị thế xuất khẩu.

Giới phân tích dự báo, giá surimi thế giới cuối 2025 sẽ duy trì ổn định hoặc tăng nhẹ, nhờ nguồn nguyên liệu được kiểm soát tốt và nhu cầu tiêu dùng tiếp tục phục hồi. Bước sang năm 2026, thị trường dự kiến tăng trưởng bền vững với tốc độ 5–7%/năm, trong đó châu Á vẫn giữ vai trò trung tâm, còn châu Âu và Mỹ mở rộng ở phân khúc sản phẩm giá trị gia tăng.

Tuy nhiên, doanh nghiệp Việt Nam cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh từ các nhà cung cấp khu vực, cùng biến động chi phí logistics và rào cản kỹ thuật.

Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động chiến lược nguyên liệu, đầu tư vào sản phẩm giá trị gia tăng, đa dạng hóa thị trường và kênh phân phối. Việc mở rộng sang các thị trường có mức tăng trưởng mạnh như Malaysia, EU, hay tận dụng các ưu đãi thuế quan từ các nước trong khối tham gia Hiệp định CPTPP sẽ là hướng đi khả thi.

Như Quỳnh