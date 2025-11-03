Cảnh tượng ngay lúc này ở Ba Vì, Hà Nội: Du khách trầm trồ nhận xét "Cả năm chỉ có 1 lần!"

Cách trung tâm Hà Nội chỉ hơn một giờ chạy xe, Ba Vì từ lâu đã là điểm đến quen thuộc với những người yêu du lịch ngắn ngày. Nằm ở phía tây Thủ đô, nơi đây được thiên nhiên ưu đãi với khí hậu mát mẻ quanh năm, rừng thông xanh ngắt và hàng loạt khu nghỉ dưỡng, khu sinh thái nổi tiếng. Mỗi mùa một vẻ, nhưng vào cuối thu, Ba Vì lại trở thành tâm điểm chú ý khi khoác lên mình sắc vàng rực rỡ của hoa dã quỳ – loài hoa chỉ nở đúng một mùa trong năm.

Cuối tháng 10 vừa qua, mạng xã hội tràn ngập những bức ảnh và thước phim được quay tại Ba Vì. Hàng loạt du khách chia sẻ khung cảnh những triền núi phủ kín hoa vàng rực, biến rừng thông thành “biển vàng” giữa tiết trời se lạnh đầu đông. Nhiều người nhận xét: “Cả năm chỉ có một lần, bỏ lỡ mùa này là tiếc nuối vô cùng”.

“Biển vàng” giữa rừng thông Ba Vì

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Ba Vì, mùa hoa dã quỳ năm 2025 bắt đầu từ 25/10 và kéo dài đến 7/12, trong đó thời gian nở rộ đẹp nhất dự kiến từ 1/11 – 23/11/2025. Những ngày này, toàn bộ cung đường từ cổng vườn tới cao độ 400 m đang ngập trong sắc vàng rực rỡ, thu hút đông đảo du khách đến ngắm cảnh và chụp ảnh.

Đại diện Ban quản lý Vườn Quốc gia chia sẻ trên Nhân Dân điện tử rằng diện tích rừng hoa dã quỳ hiện khoảng 10 ha, với tuyến đường mòn dài hơn 3 km cho phép du khách tản bộ giữa không gian thiên nhiên khoáng đạt. Hai bên đường, hoa nở thành từng bụi lớn xen lẫn rừng thông xanh, tạo nên khung cảnh rực rỡ hiếm thấy ở miền Bắc.

Trên VnExpress, nhiều bạn trẻ ví Ba Vì lúc này “đẹp như Đà Lạt thu nhỏ”. Một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Cảm giác được dạo bước giữa rừng hoa vàng óng, gió mát và sương phủ mờ buổi sáng khiến tôi cứ ngỡ mình đang ở Tây Nguyên. Cảnh tượng này thực sự chỉ có một lần trong năm”.

Sắc vàng của hoa dã quỳ cũng là dấu hiệu giao mùa. Theo Lao Động, khi loài hoa này nở rộ là lúc miền Bắc chuyển hẳn sang mùa đông, thời tiết mát lạnh và bầu không khí trong trẻo, rất thích hợp để du khách tạm rời phố thị, tìm về thiên nhiên.

Gợi ý trải nghiệm trọn vẹn mùa hoa dã quỳ

Theo hướng dẫn từ Vườn Quốc gia Ba Vì, thời điểm ngắm hoa đẹp nhất là buổi sáng từ 8h – 10h hoặc chiều từ 15h – 17h, khi ánh sáng vàng dịu và sương sớm còn vương trên cánh hoa. Du khách từ trung tâm Hà Nội có thể đi theo Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, rẽ vào tỉnh lộ 414 (Sơn Tây – Đá Chông), tới Km 8+800 m là cổng vào vườn. Đường lên khu hoa dốc, nhiều khúc cua uốn lượn nên cần kiểm tra xe và đi cẩn thận.

Không chỉ có hoa dã quỳ, Ba Vì còn sở hữu hàng loạt điểm đến hấp dẫn để kết hợp trong chuyến đi. Nhiều chuyên trang du lịch nói thêm, du khách có thể tham quan Thiên Sơn – Suối Ngà với thác nước và rừng nguyên sinh, hay Ao Vua và Hồ Tiên Sa để chèo thuyền, đạp vịt, nghỉ ngơi giữa mặt hồ xanh biếc. Nếu muốn tìm hiểu văn hóa, Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây) cách Ba Vì khoảng 15 km là lựa chọn lý tưởng với không gian tái hiện sinh hoạt của 54 dân tộc.

Còn với những ai ưa khám phá, khu di tích Đền Thượng – Núi Tản Viên là điểm dừng linh thiêng, nơi thờ Đức Thánh Tản – biểu tượng của người Việt cổ. Từ độ cao hàng trăm mét, du khách có thể phóng tầm mắt nhìn toàn cảnh rừng Ba Vì vàng rực trong ánh nắng cuối thu.

Lưu ý cho du khách

Đại diện Vườn Quốc gia khuyến cáo du khách nên mang giày thể thao đế thấp, áo khoác mỏng, nước uống và đồ ăn nhẹ khi đi bộ trong rừng. Không hái hoa, bẻ cành, xả rác để bảo vệ cảnh quan. Cuối tuần thường rất đông, dễ ùn tắc trên tuyến đường lên đồi, nên ưu tiên đi vào ngày thường để trải nghiệm thoải mái hơn.

Nếu có thời gian, du khách có thể nghỉ qua đêm tại các khu lưu trú như Melia Ba Vì Mountain Retreat, Bavi Homestead hay Amour Resort Ba Vì để ngắm bình minh giữa sương sớm – khi rừng hoa vàng rực xen lẫn mây trắng, tạo nên khung cảnh mờ ảo hiếm có.

Trang chủ của Vườn Quốc gia Ba Vì lưu ý thêm: “Hoa dã quỳ thường chỉ nở rộ trong khoảng 2–3 tuần, sau đó tàn nhanh khi mưa lạnh về. Vì vậy, hãy lên kế hoạch sớm nếu muốn tận mắt chứng kiến mùa vàng rực rỡ nhất trong năm ở Ba Vì”.

Giữa những ngày cuối thu, Ba Vì trở thành “thiên đường vàng” ngay sát thủ đô – nơi người ta có thể tìm chút bình yên giữa thiên nhiên, hít hà mùi hoa dại và cảm nhận khoảnh khắc chuyển mùa rõ rệt. Mùa dã quỳ chỉ đến một lần, và có lẽ chính vì thế, nó luôn khiến du khách muốn quay lại, dù chỉ để ngắm thêm một lần nữa sắc vàng của núi rừng Ba Vì.