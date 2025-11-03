Founder Cà Mèn qua đời, thực khách xót xa "giấc mơ" món Việt

Mới đây, thông tin anh Nguyễn Đức Nhật Thuận (sinh năm 1990), anh là người sáng lập thương hiệu ẩm thực Cà Mèn, nổi tiếng với các món đặc sản Quảng Trị đột ngột qua đời đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Bạn bè, đồng nghiệp và đông đảo thực khách từng yêu mến các sản phẩm của Cà Mèn đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi quá sớm của anh.

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận

Anh Nguyễn Đức Nhật Thuận được biết đến là một startup đầy tâm huyết, luôn nỗ lực mang ẩm thực Quảng Trị vươn xa và lan tỏa đến nhiều người. Sự ra đi đột ngột vì đột quỵ của anh khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng và tiếc nuối. Dưới các bài viết thông báo tin buồn, nhiều thực khách đã để lại bình luận bày tỏ lòng thương tiếc, sự khâm phục và trân trọng trước những đóng góp của anh trong hành trình đưa món ngon quê hương Quảng Trị đến gần hơn với công chúng.

Một số người chia sẻ rằng đã theo dõi hành trình của Cá Mèn đã lâu và rất ngưỡng mộ anh Nguyễn Đức Nhật Thuận: “Theo dõi Cà Mèn và anh khá lâu, rất ngưỡng mộ tinh thần, nhiệt huyết, phụng sự xã hội của anh! Xin chia buồn cùng gia đình và Cà Mèn!”. Bên cạnh đó, nhiều người cũng bày tỏ sự tiếc thương và chia buồn cùng gia đình của anh và mong muốn Cá Mèn sẽ sớm quay trở lại: “Cầu chúc Cà Mèn viết tiếp giấc mơ của em thành công tốt đẹp để em được mãi sống trong thương hiệu Cà Mèn”, “Rất yêu thích và luôn mãi ủng hộ Cà Mèn".

Nhiều thực khách bày tỏ mong muốn Cà Mèn sớm sẽ quay trở lại

Ở cuối bài đăng, Cà Mèn cũng thông báo rằng sẽ tạm nghỉ bán cho đến khi có thông báo mới. Đồng thời đại diện Cà Mèn cũng gửi lời cảm ơn đến các thực khách đã ủng hộ thương hiệu trong suốt thời gian vừa qua. Sở dĩ thực khách tiếc nuối và mong Cà Mèn tiếp tục, là bởi những món ăn Quảng Trị của Cà Mèn rất hợp khẩu vị và thường xuyên mua về ăn. Không những thế, Cà Mèn còn là lựa chọn thân thuộc của nhiều gia đình vào mỗi buổi sáng “Nhà tôi hay mua đồ Cà mèn ăn sáng lắm nè”. Những món ăn đặc sản phục vụ tại quán ở cơ sở Hoa Sứ, TP.HCM có thể kể đến như: Gà nổ muối kèm xôi đậu xanh, Bún lòng xào nghệ, Bánh ướt gà kho ném, Bánh ướt thịt heo Cà Mèn,... thực đơn được liên tục đăng tải trên trang chính thức.

Một số món ăn Quảng Trị của Cà Mèn

Mang trong mình hoài bão lớn, hành trình của Cà Mèn là câu chuyện truyền cảm hứng khiến nhiều người nể phục. Khởi đầu từ một quán nhỏ mang hương vị Quảng Trị giữa lòng TP.HCM năm 2015, thương hiệu dần phát triển với mục tiêu lan tỏa ẩm thực Việt đến đông đảo thực khách. Đến tháng 6/2022, Cà Mèn giới thiệu dòng sản phẩm đặc sản Việt đông lạnh đóng gói, giúp lưu giữ trọn vẹn hương vị truyền thống trong hình thức tiện lợi và hiện đại.

Năm 2023, Cà Mèn xuất khẩu chính ngạch đơn hàng đầu tiên sang Mỹ, đánh dấu bước ngoặt đưa món Việt ra thế giới, đây cũng là niềm tự hào to lớn của ẩm thực Việt Nam. Những sản phẩm đóng gói có thể kể đến như cháo bột cá lóc, miến lươn, bún lươn xào nghệ,... Hiện sản phẩm của thương hiệu đã có mặt tại Anh, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc và tiếp tục mở rộng sang nhiều thị trường quốc tế khác. Một sản phẩm của Cà Mèn có mức giá từ hơn 50 nghìn đồng cho 1 gói và hơn 300 nghìn đồng cho combo 6 món ăn.

Sản phẩm của Cà Mèn đã có mặt ở một số quốc gia trên thế giới

Có thể nói, hành trình của Nguyễn Đức Nhật Thuận và Cà Mèn là một câu chuyện đẹp về nghị lực, đam mê và tình yêu quê hương. Từ căn bếp nhỏ giữa lòng Sài Gòn, anh đã biến món ăn dân dã của Quảng Trị trở thành niềm tự hào vươn tầm quốc tế. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương vô hạn, nhưng những giá trị mà anh gây dựng, từ hương vị quê hương, tinh thần khởi nghiệp đến lòng nhân ái sẽ còn sống mãi trong lòng đồng nghiệp, thực khách và những người yêu ẩm thực Việt.