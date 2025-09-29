2 điểm du lịch ở Quảng Trị lọt top hấp dẫn nhất Việt Nam

Theo đánh giá, hành trình khám phá hệ thống hang động kỳ vĩ tại Phong Nha - Kẻ Bàng nằm trong top 10 trải nghiệm đáng thử. Nơi đây được ví như “thế giới bị lãng quên” với rừng nguyên sinh bạt ngàn cùng những hang động khổng lồ, nổi bật là Sơn Đoòng - hang động lớn nhất hành tinh.

Rừng nguyên sinh và hang động khổng lồ ở Phong Nha - Kẻ Bàng hút khách du lịch.

Dù tour Sơn Đoòng đã kín chỗ đến năm 2026, du khách vẫn có nhiều lựa chọn khác như hang Én, hang Tú Làn hay hang Va để trải nghiệm vẻ đẹp kỳ bí.

Trong khi đó, Địa đạo Vịnh Mốc tiếp tục khẳng định sức hút đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước. Cùng với Địa đạo Củ Chi (TPHCM) và Đồi Hamburger (Thừa Thiên - Huế), nơi đây là minh chứng sống động cho ý chí kiên cường của quân và dân địa phương trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt.

Địa đạo Vịnh Mốc giúp Quảng Trị thêm đa sắc trong du lịch.

Trước đó, tại Hà Nội, sản phẩm du lịch “Đường Trường Sơn huyền thoại - Hang Chỉ huy” (xã Thượng Trạch) cũng được vinh danh ở hạng mục Sản phẩm du lịch sáng tạo tại Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025.

Những sự ghi nhận này cho thấy sức hút đa dạng của du lịch Quảng Trị , từ khám phá thiên nhiên, lịch sử - văn hóa đến du lịch mạo hiểm, sinh thái. Qua đó góp phần nâng tầm thương hiệu Quảng Trị trên bản đồ du lịch Việt Nam và khu vực.