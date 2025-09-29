Các đường bay mới từ Trung Quốc đẩy lượng tìm kiếm du lịch Việt Nam tăng 90%

Nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda ghi nhận mức độ quan tâm du lịch giữa Việt Nam và Trung Quốc gia tăng đáng kể, cho thấy mối liên kết du lịch giữa hai quốc gia này ngày càng khởi sắc sau khi khai thác thêm nhiều đường bay mới.

Theo dữ liệu, lượng tìm kiếm Việt Nam từ du khách Trung Quốc trong tháng 7 và tháng 8 năm 2025 tăng 90% so với cùng kỳ năm 2024. Động lực tăng trưởng này đến từ việc khai thác thêm các đường bay thẳng mới, kết nối Hà Nội với nhiều điểm đến tại Trung Quốc như Ninh Ba, Thành Đô, Thượng Hải và Tây An, giúp việc di chuyển thuận tiện hơn.

Với thêm lựa chọn đường bay, Hà Nội đang ở vị thế nổi bật để thu hút du khách Trung Quốc. Lượng tìm kiếm Thủ đô Việt Nam từ quốc gia này tăng 89% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, Trung Quốc hiện là thị trường gửi khách lớn nhất đến Việt Nam trong tháng 8 năm 2025, chiếm một phần tư tổng lượng khách du lịch quốc tế.

Ở chiều ngược lại, du khách Việt Nam cũng thể hiện nhu cầu tăng cao khi lượng tìm kiếm du lịch đến Trung Quốc tăng 50% trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 8/2025 so với cùng kỳ 2024.

Cụ thể, lượng tìm kiếm đến Ninh Ba tăng 77%, Thành Đô tăng 20%, Thượng Hải tăng 68% và Tây An tăng đến 130%, phản ánh nhu cầu du lịch đa dạng từ trải nghiệm văn hóa, đến khám phá các khu đô thị sầm uất hay những điểm ít người biết.

Theo chuyên gia, Việt Nam ngày càng thu hút nhiều du khách Trung Quốc nhờ tăng cường kết nối hàng không, mở ra cơ hội để du khách Trung Quốc khám phá văn hóa giàu bản sắc và cảnh quan phong phú của Việt Nam, đồng thời tạo điều kiện khách du lịch Việt đến Trung Quốc trải nghiệm du lịch.