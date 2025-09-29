Hành khách vạ vật chờ đợi lên máy bay rời Đà Nẵng

Nhiều chuyến bay phải dời lại từ trưa sang chiều, tối. Chị M.T. (TPHCM) có vé bay vào TPHCM từ 7h45 sáng, nhưng do ảnh hưởng bão nên chuyến bay lùi lại đến gần 17h. "Tối qua hãng bay có nhắn tin cho tôi về việc hoãn chuyến, nên đến trưa tôi mới ra sân bay. Tuy nhiên cũng phải chờ đến cuối chiều mới được lên máy bay", chị T. nói.