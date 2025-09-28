8 năm trôi qua nhưng khách Tây vẫn chờ để được đến 1 nơi ở Việt Nam

Việt Nam vốn là điểm đến khiến nhiều du khách nước ngoài "say lòng" bởi cảnh quan hùng vĩ, văn hóa độc đáo và sự thân thiện của người dân địa phương. Những cung đường đèo, ruộng bậc thang vàng, hang động kỳ bí… thường xuyên được lên Instagram, blog và video review. Nhưng mới đây, một khách Tây chia sẻ rằng trải nghiệm anh mong chờ nhất suốt 8 năm trời cuối cùng cũng thành hiện thực, khi anh đặt chân đến địa điểm từng là bối cảnh quay phim bom tấn Hollywood. Anh nói trong buổi chia sẻ: "Finally made it to the iconic filming location Kong: Skull Island" (Cuối cùng cũng đã đến được địa điểm quay huyền thoại của Kong: Skull Island).

Và địa điểm mà vị khách ấy nhắc tới, không đâu khác, chính là Tràng An (Ninh Bình) - nơi nằm trong danh sách những điểm quay phim của Kong: Skull Island khi đoàn làm phim chọn Việt Nam làm bối cảnh. Chỉ với 1 câu chia sẻ, nhưng việc chờ tận 8 năm vẫn quyết đến bằng được địa điểm này của vị khách Tây cho thấy anh thích thú tới mức nào. Khung cảnh dòng sông uốn lượn, núi đá vôi phản chiếu trong nước, những con đò nhẹ nhàng lướt trên mặt nước tạo nên cảm giác vô cùng yên bình. Đôi khi những mong chờ lâu dài chỉ cần một khoảnh khắc nhỏ cũng đủ để khiến người ta thấy trọn vẹn.

Tràng An là một phần của "quần thể danh thắng Tràng An" - khu du lịch sinh thái nổi tiếng với hệ thống hang động, sông ngòi chằng chịt và núi đá vôi hùng vĩ. Một nét đặc sắc của Tràng An là du khách được chèo thuyền len lỏi qua hang động, ngắm từng vòm đá, từng mái hang thấp thoáng bóng nước, từng con đường nhỏ dưới rặng tre xanh mướt. Khi điện ảnh chọn Tràng An làm bối cảnh, không gian nơi đây càng có thêm chiều sâu huyền bí - những hang động trở thành "cửa ngõ" dẫn vào một thế giới khác, nơi mà thiên nhiên dường như có thể kể chuyện.

Điều thú vị là dẫu đoàn làm phim đã rời đi, Tràng An vẫn giữ vẻ hoang sơ, không bị lai tạp quá nhiều với các công trình nhân tạo. Chính quyền địa phương còn tận dụng hình ảnh "Skull Island Việt Nam" để quảng bá du lịch, thu hút khách quốc tế và phối hợp phát triển ngành làm phim cùng du lịch.

Qua hơn 8 năm, Tràng An vẫn là một trong những nơi mà khách Tây - đặc biệt những người mê điện ảnh, mê du lịch - mong được nhìn thấy bằng mắt thường. Vì đôi khi, không phải cảnh tượng quá rực rỡ mới làm người ta mê mẩn. Tràng An đôi khi không cần "hào nhoáng", chính sự bình lặng, mơ hồ và dấu ấn trong ký ức mới giúp nó chạm vào trái tim người từng đợi chờ.