Nơi thuộc vùng núi phía Bắc, du khách sắp được du lịch xuyên biên giới, sang Trung Quốc không cần visa

Nhắc đến du lịch vùng núi phía Bắc Việt Nam, nhiều người sẽ nhớ ngay đến những điểm đến trứ danh như ruộng bậc thang Hoàng Su Phì, cao nguyên đá Đồng Văn hay hồ Ba Bể. Thế nhưng, ít nơi nào để lại ấn tượng mạnh mẽ như thác Bản Giốc (Cao Bằng) – ngọn thác hùng vĩ nằm giữa biên giới Việt – Trung.

Không chỉ đẹp bậc nhất Việt Nam, Bản Giốc còn đặc biệt ở vị trí địa lý. Thác cao và là thác phụ hoàn toàn thuộc lãnh thổ Việt Nam, thác chính chảy qua địa phận cả nước ta và nước bạn Trung Quốc. Đây chính là điểm nhấn khiến nơi này trở thành thác nước xuyên biên giới hiếm hoi trên thế giới.

Mới đây, tỉnh Cao Bằng và Tập đoàn Sun Group đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Khu du lịch thác Bản Giốc quy mô khoảng 1.000 ha. Dự án hướng đến việc biến nơi đây thành quần thể du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí và du lịch cộng đồng tầm cỡ quốc gia, đồng thời giữ gìn cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa dân tộc Tày – Nùng.

Thác Bản Giốc phía Việt Nam (Ảnh PLO)

Đặc biệt, điểm nhấn lớn nhất chính là trải nghiệm du lịch xuyên biên giới Việt Nam – Trung Quốc, không cần visa, giúp du khách có cơ hội khám phá cả hai bên bờ thác trong cùng một hành trình.

Theo kế hoạch, khu du lịch sẽ được phát triển đồng bộ hạ tầng, tích hợp nhiều loại hình hiện đại: Từ khu nghỉ dưỡng cao cấp, các dịch vụ giải trí, đến không gian trải nghiệm văn hóa địa phương. Du khách không chỉ được tận mắt chiêm ngưỡng dòng thác trắng xóa đổ xuống giữa núi rừng, mà còn có thể đi thuyền ngắm cảnh, tham quan chợ biên giới, thưởng thức ẩm thực đặc trưng của cả hai quốc gia ngay tại khu vực này.

Sự tham gia của Sun Group - tập đoàn đã có nhiều dấu ấn tại Sa Pa, Phú Quốc hay Đà Nẵng - được kỳ vọng sẽ mang đến cho thác Bản Giốc một diện mạo hoàn toàn mới, hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên giá trị thiên nhiên và văn hóa. Chính phủ cũng đã phân bổ ngân sách hỗ trợ hạ tầng cho khu vực, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho một trong những thác nước đẹp nhất thế giới.

Toàn cảnh thác nhìn từ trên cao (Ảnh PYS Travel)

Du khách sắp có thể du lịch thác phần bên phía Trung Quốc mà không cần visa (Ảnh Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch)

Trong tương lai gần, khi khu du lịch chính thức đi vào hoạt động, thác Bản Giốc sẽ không chỉ là điểm check-in nổi tiếng của du khách trong nước, mà còn trở thành cửa ngõ để bạn bè quốc tế trải nghiệm sự giao thoa độc đáo giữa Việt Nam và Trung Quốc. Với dự án quy mô này, vùng biên viễn Cao Bằng hứa hẹn sẽ vươn lên trở thành điểm sáng mới trên bản đồ du lịch toàn cầu.

Du lịch Cao Bằng còn nhiều hơn thế

Không chỉ có thác Bản Giốc, tỉnh Cao Bằng còn sở hữu một kho báu thiên nhiên và văn hóa đặc sắc, khiến bất kỳ ai đã một lần đặt chân đều muốn quay lại. Một trong những điểm đến không thể bỏ qua chính là động Ngườm Ngao, cách thác Bản Giốc chỉ vài km.

Đây là hang động đá vôi kỳ vĩ, dài gần 3km, với những khối thạch nhũ muôn hình vạn trạng. Bước vào bên trong, du khách sẽ có cảm giác như lạc vào một “cung điện dưới lòng đất”, nơi từng dải nhũ đá óng ánh được ví như rừng đá, thác vàng.

Không xa đó, hồ Thang Hen cũng là một viên ngọc xanh giữa đại ngàn Trùng Khánh. Hồ nằm ở độ cao gần 1.000m so với mực nước biển, quanh năm trong vắt, uốn lượn giữa những dãy núi đá vôi. Nơi đây còn gắn liền với truyền thuyết tình yêu của chàng trai Nàng Thang và cô gái Nàng Hen, tạo nên sức hút vừa nên thơ vừa bí ẩn.

Động Ngườm Ngao và hồ Thang Hen là 2 điểm đến nổi tiếng ở Cao Bằng (Ảnh Báo Dân tộc và Phát triển)

Ngoài cảnh quan thiên nhiên, Cao Bằng còn là “bảo tàng lịch sử sống” với nhiều địa danh cách mạng nổi tiếng. Khu di tích Pác Bó là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống, làm việc và lãnh đạo phong trào cách mạng sau khi về nước năm 1941. Ngồi bên suối Lê-nin, núi Các Mác, nghe kể lại câu chuyện lịch sử, du khách sẽ cảm nhận được không khí hào hùng của một thời đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Đến Cao Bằng, ẩm thực địa phương cũng là một trải nghiệm khó quên. Bánh cuốn trứng nóng hổi ăn kèm nước canh xương trong veo, vịt quay 7 vị trứ danh của người Tày, hay những món ăn dân dã như phở chua, lạp sườn hun khói… đều làm say lòng thực khách. Đặc biệt, nếu đi vào mùa lúa chín hoặc mùa hoa tam giác mạch, du khách còn có cơ hội ngắm nhìn khung cảnh vùng cao rực rỡ sắc màu, kết hợp cùng các lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc.