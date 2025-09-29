Vượt qua Bùi Viện và Tạ Hiện, địa điểm duy nhất ở Việt Nam bất ngờ lọt top 11 khu phố tuyệt nhất thế giới

Mới đây, Time Out, một tạp chí nổi tiếng của Anh đã công bố danh sách 39 khu phố tuyệt vời nhất năm 2025. Trong đó, một khu phố ở Việt Nam gây bất ngờ khi vinh dự lọt vào danh sách này. Đặc biệt, đây là khu phố duy nhất của Việt Nam xuất hiện, không phải Bùi Viện hay Tạ Hiện mà là một khu phố có vẻ ngoài khá trầm lắng nhưng lại tiềm ẩn vô vàn bất ngờ. Đó chính là phường Nguyễn Thái Bình, nằm ngay trung tâm TP.HCM.

Một khu phố trầm lắng nhưng đầy sức hút

Khu phố Nguyễn Thái Bình với các con đường như Lê Công Kiều, Nguyễn Thị Hồng Gấm, Ký Con và Phó Đức Chính từng là khu phố thuộc phường Nguyễn Thái Bình cũ, nay đã được sáp nhập vào phường Sài Gòn và Bến Thành. Đặc biệt, khu phố này nằm ngay sát chợ Bến Thành, một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng của TP.HCM.

Một khu phố có vẻ ngoài khá trầm lắng nhưng lại tiềm ẩn vô vàn bất ngờ là phường Nguyễn Thái Bình, nằm ngay trung tâm TP.HCM, lọt top 39 khu phố tuyệt vời nhất năm 2025 do Time Out bình chọn. (Ảnh: Iwater)

Khác với những khu phố vốn nổi tiếng đông đúc du khách như Bùi Viện hay Tạ Hiện, Nguyễn Thái Bình có một vẻ đẹp yên bình, nhẹ nhàng nhưng lại vô cùng lôi cuốn. Đây là nơi giao thoa giữa nét cổ kính của các công trình kiến trúc thời Pháp thuộc với sự phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp độc lập, từ những quán ăn nhỏ đến những nhà hàng cao cấp, từ những quán bar sôi động cho đến những không gian nghệ thuật tinh tế.

Đa dạng và độc đáo, không chỉ là phố ăn uống

Theo VOV, điều đặc biệt khiến phường Nguyễn Thái Bình được Time Out vinh danh chính là sự đa dạng, độc đáo và khả năng thay đổi không ngừng. Khi hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ thấy một phường Nguyễn Thái Bình hoàn toàn khác biệt. Những cánh cửa chớp mở ra, biến khu phố thành một không gian đầy màu sắc và âm thanh. Những nhà hàng nổi tiếng thế giới, những quán bar bí mật sáng đèn và cả những khu chợ đồ cổ mở cửa cho những ai yêu thích khám phá quá khứ hay tìm kiếm các món đồ đặc biệt từ thời chiến tranh.

Khi hoàng hôn buông xuống, bạn sẽ thấy một phường Nguyễn Thái Bình hoàn toàn khác biệt. (Ảnh: Time Out)

Với những con đường như Lê Công Kiều hay Nguyễn Thị Hồng Gấm, du khách dễ dàng bắt gặp những cửa hàng đồ cổ, những quán cà phê retro và các nhà hàng đặc sắc. Hãy thử một lần ghé qua quán Hoàng Thị Café mang phong cách retro, nơi bạn có thể nhâm nhi ly cà phê trong không gian yên tĩnh và ngắm nhìn những con phố xung quanh.

Một phần của lịch sử và hiện đại

Khu phố này không chỉ nổi bật bởi các không gian ăn uống độc đáo mà còn là nơi hội tụ của lịch sử và văn hóa. Những công trình mang đậm dấu ấn thời Pháp thuộc vẫn còn được bảo tồn, minh chứng rõ nét cho sự kết hợp hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.

Một trong những điều thú vị mà Time Out nhắc đến chính là khu vực này vẫn lưu giữ nhiều kỷ vật từ thời chiến tranh, được bày bán tại các khu chợ đồ cổ. Những ai yêu thích lịch sử hay đam mê sưu tầm chắc chắn sẽ tìm thấy nhiều điều hấp dẫn khi dạo qua những con phố này.

Hình ảnh cầu Mống. (Ảnh: Wiki)

Cuộc sống về đêm sôi động và ẩm thực phong phú

Theo VnExpress, không chỉ mang vẻ đẹp văn hóa, phường Nguyễn Thái Bình còn là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích sự sôi động về đêm. Vào buổi tối, các quán bar và nhà hàng sáng đèn, mở cửa chào đón du khách. Một trong những điểm nổi bật là ÔMM Mixology, nơi được ca ngợi là quán bar hàng đầu của thành phố với không gian sang trọng và những ly cocktail độc đáo.

Ẩm thực của khu phố này cũng là điểm nhấn khó bỏ qua. (Ảnh: Eva)

Ẩm thực của khu phố này cũng là điểm nhấn khó bỏ qua. Một trong những món ăn nổi bật được Time Out gợi ý là bún riêu cua Phan Rang, một món ăn sáng phổ biến và quen thuộc. Bún riêu cua nóng hổi, đậm đà hương vị, mang lại cảm giác ấm áp cho người thưởng thức.

Sau một ngày khám phá, bạn cũng đừng quên ghé qua các nhà hàng nổi tiếng trong khu phố để thưởng thức những món ăn độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Bếp Mẹ Ỉn là một trong những địa chỉ được nhắc đến, nơi du khách có thể thưởng thức những món ăn gia đình giản dị nhưng thơm ngon, từ bún bò Huế cho đến các món ăn đặc sản miền Nam.

Cơ hội phát triển du lịch và bảo tồn văn hóa

Việc phường Nguyễn Thái Bình được Time Out xếp hạng không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM mà còn là cơ hội lớn để thành phố phát triển du lịch. Đây là dịp để quảng bá hình ảnh TP.HCM đến với thế giới, thu hút du khách quốc tế đến khám phá và trải nghiệm.

Việc phường Nguyễn Thái Bình được Time Out xếp hạng không chỉ là niềm tự hào của TP.HCM mà còn là cơ hội lớn để thành phố phát triển du lịch. (Ảnh: VnExpress)

Danh hiệu này cũng tạo điều kiện phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của khu phố. Các tuyến du lịch kết nối giữa di tích, làng nghề và khu vực có cảnh quan đặc sắc như Nguyễn Thái Bình sẽ mang lại cho du khách những trải nghiệm phong phú và sâu sắc hơn về văn hóa cũng như cuộc sống của thành phố.

Khu phố Nguyễn Thái Bình với sự hòa quyện giữa nét cổ kính và hiện đại, giữa văn hóa truyền thống và xu hướng mới đã chứng minh rằng vẻ đẹp không chỉ đến từ sự ồn ào náo nhiệt mà còn từ sự trầm lắng và tinh tế. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức hút của những khu phố giữ được bản sắc độc đáo, luôn mời gọi du khách đến khám phá.

Sự vinh danh của Time Out sẽ giúp Nguyễn Thái Bình ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho những ai muốn trải nghiệm một TP. HCM vừa hiện đại, vừa đậm chất truyền thống.