Độc lạ phở, bánh tét, bánh chưng lọt top 3 thức uống xuất sắc nhất cuộc thi đồ uống không cồn

Đã từ lâu, ẩm thực Việt Nam đã vượt ra khỏi khuôn khổ của những bữa ăn đơn thuần, trở thành một phần không thể thiếu trong bản sắc và ký ức của mỗi người con đất Việt. Trong số đó, có những món ăn đã trở thành biểu tượng: phở, bánh chưng, và bánh tét. Phở là món ăn sáng thường nhật, quen thuộc trên mọi con phố, mang theo hương vị tinh tế của nước dùng hầm xương, thảo mộc và sợi bánh mềm mại. Trong khi đó, bánh chưng và bánh tét lại gắn liền với không khí thiêng liêng của ngày Tết Nguyên Đán, tượng trưng cho sự sum họp, đất trời và lòng biết ơn tổ tiên, với gạo nếp, đậu xanh, và thịt heo được gói ghém cẩn thận.

Những món ăn truyền thống được chế biến thành những món nước độc đáo

Tưởng chừng như phở, bánh chưng và bánh tét chỉ có thể được thưởng thức bằng cách ăn truyền thống, nhưng tại sân chơi sáng tạo thức uống không cồn chuyên nghiệp TasteCraft Masters Championship 2025 (TCMC 2025), các nhà sáng tạo trẻ đã chứng minh điều ngược lại. Họ đã biến những món ăn tưởng chừng chỉ để "ăn" này thành nguồn cảm hứng bất tận, đưa chúng lên tầm cao mới bằng "ngôn ngữ" của pha chế. Chính tinh thần khai thác sự phong phú của ẩm thực Việt Nam này đã giúp Top 3 thí sinh xuất sắc nhất cuộc thi đạt được ngôi vị cao nhất, tạo ra những ly đồ uống đầy bất ngờ và giàu cảm xúc.

Sau những vòng thi đầy thử thách, Lương Thị Hạnh đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với tác phẩm "Phở". Lương Thị Hạnh chia sẻ, ẩm thực Việt Nam là nguồn cảm hứng vô tận và cô muốn dùng ngôn ngữ pha chế để mang đến những trải nghiệm hương vị vừa gần gũi vừa mới lạ. Tác phẩm "Phở" được cô sáng tạo dựa trên nền trà sữa, trong đó "nước phở" sử dụng trà ô long và sữa, còn "bánh phở" làm từ bột trà sữa, kèm theo hương thảo mộc, hành tươi, ngò để tái hiện trọn vẹn tinh túy của món ăn quốc hồn quốc túy.

Lương Thị Hạnh đã xuất sắc giành ngôi Quán quân với tác phẩm "Phở"

Lý do thường xuyên lấy cảm hứng từ món ăn để tạo nên thức uống, theo Quán quân Lương Thị Hạnh: “Mình rất thích khai thác điều này vì ẩm thực Việt Nam rất phong phú, như một kho tài nguyên khổng lồ thì tại sao mình không dựa vào đó để khai thác nhiều hơn. Về món Phở sẽ có nhiều nguyên liệu liên quan đến thảo mộc và thường rất khó để uống, khá kén. Mình đã nghĩ tại sao không thử dùng nó để làm nước uống và đã dựa trên nền Phở để làm ra món nước gần gũi, thân quen hơn”.

Vị trí Á quân thuộc về thí sinh Nguyễn Khánh Tiền với tác phẩm "Chưng" (Vietnamese Square Sticky Rice Cake), lấy cảm hứng từ chiếc Bánh Chưng ngày Tết. Ở vòng chung kết, Khánh Tiền đã nâng cấp tác phẩm của mình bằng cách kết hợp các thành phần chính là gạo nếp, đậu xanh, thịt heo với cà phê, mang đến một hương vị hiện đại, tỉnh táo và tươi vui, thể hiện mong muốn có được sự phấn khởi khi đón Giao thừa.

Thí sinh Nguyễn Khánh Tiền với tác phẩm "Chưng" (Vietnamese Square Sticky Rice Cake)

Ngôi vị Quý quân được trao chothí sinh Phùng Diễm Thanh Thảo với tác phẩm "Sticky Memory" (Bánh Tét). Món thức uống này gợi nhớ khoảnh khắc ấm cúng của những ngày Tết, được Thanh Thảo tái hiện bằng cách kết hợp nước nếp, đậu xanh, sữa nấu chậm cùng lá chuối, lá dứa nướng để tạo ra mùi khói đặc trưng. Nét hiện đại được thêm vào qua matcha tạo màu xanh lá chuối và lớp foam trứng muối cùng tiêu đỏ, quế gợi liên tưởng đến nhân thịt và hơi ấm bếp xưa, với mong muốn giữ gìn truyền thống nhưng vẫn phát triển theo hướng mới mẻ để vươn tầm quốc tế.

Thí sinh Phùng Diễm Thanh Thảo với tác phẩm "Sticky Memory" (Bánh Tét)

Ba thí sinh còn lại trong Top 6 cũng mang đến những câu chuyện văn hóa và cảm xúc cá nhân sâu sắc qua tác phẩm của mình. Huỳnh Văn Thành Trung với thức uống The Heart Of The Central Highlands (Trái tim Tây Nguyên) đã sử dụng nguyên liệu đặc trưng như trà, bơ, mắc ca cùng gừng, tiêu trắng để tạo nên hương vị cay nồng, như một món quà gửi gắm tình yêu đến quê hương thứ hai của người thương.

Lê Hoàng Minh dự thi với Phố Cổ Trăng Rằm (Old Quarter on a Full Moon Night), tái hiện không khí Tết Trung Thu đoàn viên tại Hội An bằng công thức phức tạp với hơn 30 nguyên liệu truyền thống, gợi nhớ hương vị Nước Mót và bánh trung thu. Cuối cùng, Lê Xuân Thắng mang đến Hồi ức bếp xưa (Memories Of The Old Kitchen), lấy cảm hứng từ những nồi nước thảo mộc tốt cho sức khỏe của mẹ, thể hiện mong muốn lan tỏa văn hóa ẩm thực và nét đẹp con người Việt Nam ra thế giới, đồng thời truyền tải kiến thức pha chế cho cộng đồng.

Top 3 của cuộc thi

Top 3 chung cuộc sẽ đại diện Việt Nam tranh tài tại vòng chung kết quốc tế World Fashion Drinks Competition 2026 (WFDC 2026), diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc vào tháng 3/2026. Với những tác phẩm độc đáo lấy cảm hứng từ ẩm thực Việt, các tài năng trẻ này hứa hẹn sẽ mang tinh hoa văn hóa Việt Nam ghi dấu trên bản đồ F&B thế giới.

Có thể thấy, những thức uống lấy cảm hứng từ Phở, Bánh Chưng và Bánh Tét không chỉ thể hiện kỹ năng pha chế sáng tạo mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của ẩm thực Việt trong thời đại mới. Khi truyền thống được thể hiện bằng ngôn ngữ hiện đại, mỗi ly nước trở thành một câu chuyện văn hóa vừa quen thuộc, vừa mới lạ góp phần đưa hương vị Việt vươn xa trên bản đồ thế giới.