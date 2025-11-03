Vượt qua Dubai và Thái Lan, đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top 11 thành phố thân thiện nhất thế giới

Giữa hàng trăm đô thị toàn cầu, Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam vừa được tạp chí danh tiếng Time Out vinh danh trong top 20 thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2025, xếp ở vị trí 11. Thành tích này giúp thủ đô vượt qua hàng loạt đối thủ nổi tiếng như Dubai (UAE) hay Chiang Mai (Thái Lan), khẳng định hình ảnh một thành phố mến khách, đậm đà bản sắc nhưng luôn rộng mở với bạn bè quốc tế.

Hà Nội, đại diện duy nhất của Việt Nam vừa được tạp chí danh tiếng Time Out vinh danh trong top 20 thành phố thân thiện nhất thế giới năm 2025. (Ảnh: Asia Travel Magazine)

Kết quả từ khảo sát toàn cầu của Time Out

Đầu năm nay, Time Out, một tạp chí chuyên về du lịch, ẩm thực, nghệ thuật và giải trí có trụ sở tại London đã tiến hành khảo sát hơn 18.500 cư dân tại các thành phố trên khắp thế giới. Người tham gia được hỏi về mức độ hiếu khách và thân thiện của cộng đồng nơi họ sinh sống, cùng nhiều tiêu chí khác như không gian xanh, văn hóa, nghệ thuật và chất lượng cuộc sống.

Hà Nội vượt qua hàng loạt đối thủ nổi tiếng như Dubai (UAE) hay Chiang Mai (Thái Lan). (Ảnh: Báo Chính phủ)

Dựa trên kết quả tổng hợp, tạp chí chọn ra 50 thành phố đáng sống nhất thế giới, trong đó 20 thành phố dẫn đầu được đánh giá là thân thiện nhất đều là những nơi mà người dân sẵn sàng mỉm cười, giúp đỡ và chào đón du khách như người quen lâu năm.

Trong danh sách này, Đông Nam Á có hai đại diện: Hà Nội (xếp thứ 11) và Chiang Mai (Thái Lan, xếp thứ 16). Ngoài ra, châu Á chỉ còn hai cái tên khác là Abu Dhabi và Dubai (UAE), cho thấy mức độ cạnh tranh gay gắt giữa các đô thị khu vực.

Hà Nội – Thành phố của nụ cười và sự hiếu khách

Theo Time Out, lý do giúp Hà Nội thăng hạng ấn tượng trong bảng xếp hạng năm nay đến từ tính cách nồng hậu và chân thành của người dân. Du khách quốc tế thường chia sẻ rằng chỉ cần dạo quanh khu phố cổ, ngồi uống cà phê vỉa hè hay hỏi đường một người qua phố, họ dễ dàng cảm nhận được nụ cười mến khách rất Việt Nam.

Bên cạnh đó, sự pha trộn giữa di sản văn hóa lâu đời và nhịp sống hiện đại cũng khiến Hà Nội ghi điểm. Thành phố mang đến cảm giác gần gũi, ấm áp, nhưng vẫn giữ nét tinh tế và lịch thiệp của một đô thị đang phát triển nhanh chóng.

Sự pha trộn giữa di sản văn hóa lâu đời và nhịp sống hiện đại cũng khiến Hà Nội ghi điểm. (Ảnh: Vietravel)

Du khách người Anh Lucy Simmons, từng sống tại Hà Nội gần một năm, chia sẻ trên Time Out:

"Người Hà Nội không chỉ thân thiện mà còn rất quan tâm. Một lần tôi bị ngã xe, nhiều người lạ đã dừng lại giúp đỡ. Tôi chưa từng thấy sự tử tế giản dị như thế ở nơi nào khác."

Nhờ đó, Hà Nội trở thành điểm đến mà du khách không chỉ ghé qua một lần, mà còn muốn quay trở lại để tìm lại cảm giác được chào đón như ở nhà.

Porto đứng đầu, Tây Ban Nha áp đảo danh sách

Đứng đầu bảng xếp hạng năm nay là Porto (Bồ Đào Nha), nơi có tới 85% người dân mô tả hàng xóm của họ là tốt bụng và sẵn lòng giúp đỡ. Không chỉ thân thiện, Porto còn được đánh giá cao ở nhiều tiêu chí khác: đứng thứ 4 về vẻ đẹp, thứ 8 về bảng xếp hạng tổng thể và thứ 12 về hạnh phúc. Thành phố này cũng vừa được trao danh hiệu "Điểm đến thành phố tốt nhất" tại World Travel Awards 2025.

Hà Nội trở thành điểm đến mà du khách không chỉ ghé qua một lần, mà còn muốn quay trở lại để tìm lại cảm giác được chào đón như ở nhà. (Ảnh: Xanh SM)

Xếp thứ hai là Bilbao (Tây Ban Nha), nơi 71% cư dân cho biết họ tự hào về tính hiếu khách của thành phố. Tây Ban Nha còn có thêm ba thành phố khác lọt bảng là Madrid, Valencia và Sevilla. Điều cho thấy những thành phố này thể hiện văn hóa mở, vui sống và tinh thần chào đón du khách đặc trưng của người dân xứ sở bò tót.

Vị trí thứ ba thuộc về Medellín (Colombia), thành phố nổi tiếng với nền ẩm thực phong phú, cuộc sống đêm sôi động và sự thay đổi tích cực trong hai thập kỷ qua. Time Out cho biết 69% người dân Medellín tin rằng du khách sẽ được chào đón bằng vòng tay rộng mở.

Sự thân thiện – chìa khóa giữ chân du khách

Theo các chuyên gia du lịch, danh hiệu "thành phố thân thiện nhất" không chỉ là niềm tự hào mà còn là yếu tố vàng trong phát triển du lịch bền vững. Nhiều nghiên cứu cho thấy, ấn tượng về con người địa phương đóng vai trò lớn hơn cả cảnh quan hay cơ sở hạ tầng trong việc khiến du khách quay lại.

Theo các chuyên gia du lịch, danh hiệu "thành phố thân thiện nhất" của Hà Nội không chỉ là niềm tự hào mà còn là yếu tố vàng trong phát triển du lịch bền vững. (Ảnh: Phuotvivu)

Hà Nội, với sự kết hợp giữa văn hóa Á Đông tinh tế và sự gần gũi thường nhật, đang trở thành điểm dừng chân ưa thích của khách phương Tây, đặc biệt là nhóm du khách trẻ và những người đi du lịch tự túc.

Số liệu của Sở Du lịch Hà Nội cho thấy, 9 tháng đầu năm 2025, thành phố đón hơn 17 triệu lượt khách, trong đó gần 5 triệu là khách quốc tế, tăng 26% so với cùng kỳ. Không chỉ ghé thăm các di tích như Văn Miếu, Hồ Gươm hay Hoàng thành Thăng Long, nhiều người còn chọn khám phá các khu phố địa phương, thưởng thức bún chả, phở, cà phê trứng và tham gia tour trải nghiệm đời sống người Hà Nội.

Khẳng định vị thế của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới

Việc Hà Nội góp mặt trong bảng xếp hạng cùng các trung tâm du lịch hàng đầu như Lisbon, Athens, Cape Town hay Melbourne là minh chứng rõ nét cho sức hấp dẫn của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đây không chỉ là niềm tự hào của người dân thủ đô mà còn là tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Việt Nam vốn đang hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, thân thiện và nhân văn hơn.

Việc Hà Nội được xếp thứ 11 trong "Top 20 thành phố thân thiện nhất thế giới", Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một quốc gia không chỉ đẹp mà còn nồng hậu, sẵn sàng chào đón mọi du khách bằng nụ cười. (Ảnh: Local Vietnam)

Trước đó, nhiều điểm đến trong nước cũng liên tục được vinh danh: Hội An lọt top "Thành phố văn hóa hàng đầu châu Á 2025", Phú Quốc được gọi tên tại Giải thưởng Du lịch Thế giới với danh hiệu "Điểm đến biển đảo hàng đầu".

Giờ đây, với việc Hà Nội được xếp thứ 11 trong "Top 20 thành phố thân thiện nhất thế giới", Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là một quốc gia không chỉ đẹp mà còn nồng hậu, sẵn sàng chào đón mọi du khách bằng nụ cười.

Giữa nhịp sống ngày càng hối hả, những thành phố giữ được sự thân thiện, ấm áp như Hà Nội trở thành điểm sáng nhân văn hiếm hoi. Không chỉ là nơi lưu giữ di sản nghìn năm, thủ đô Việt Nam còn đang viết nên hình ảnh một đô thị hiện đại nhưng vẫn chan chứa tình người, nơi mỗi ánh nhìn, mỗi lời chào đều khiến du khách muốn quay lại thêm nhiều lần nữa.