3 tỷ phú Nvidia, Samsung, Hyundai rủ nhau ăn gà rán bình dân khiến cổ phiếu tăng kịch trần 30%

Tối 30/10, CEO Nvidia Corp Jensen Huang, Chủ tịch Samsung Electronics Lee Jae Yong và Chủ tịch điều hành Hyundai Motor Chung Euisun đã dùng bữa tối tại một nhà hàng Hàn Quốc Kkanbu Chicken, toạ lạc tại khu Samseong-dong. Bữa tối thân mật này đã nhanh chóng chủ đề nóng trên mạng xã hội và khiến cho chi nhánh gà rán này được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết.

Trong bữa ăn, cả 3 vị lãnh đạo đã thưởng thức một tổ hợp món ăn yêu thích của giới trẻ Hàn Quốc và thế giới, đó chính là gà rán và bia, được người ta hay gọi là Chimeak. Theo thông tin từ tờ Chosun, thực đơn này được lựa chọn khi CEO Nvidia Corp Jensen Huang bày tỏ mong muốn thưởng thức văn hoá Chimeak nổi tiếng của Hàn Quốc.

Nhân viên của cửa hàng chia sẻ, bữa ăn này đã được đặt từ 1 tuần trước mà không tiết lộ tên, cả ba đã gọi món gà rán rút xương, gà tẩm nước tương tỏi, phô mai que, phô mai viên và bia. Không những thế, Chủ tịch Samsung ElectronicsLee Jae Yong còn trả luôn cả bữa ăn của những vị thực khách trong quán và cả 3 còn mang thêm những phần gà để tặng cho người dân đứng ở ngoài tiệm.

Sự xuất hiện của ba nhà lãnh đạo tại một quán gà rán bình dân đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, đồng thời khiến văn hoá “chimeak” đặc trưng của Hàn Quốc được chú ý rộng rãi. Hãng gà rán này cũng nhanh chóng trở nên đông khách hơn chỉ sau một đêm.

Cụ thể, sau khi hình ảnh về bữa tối giữa Jensen Huang, Lee Jae Yong và Chung Euisun lan truyền, các cửa hàng Kkanbu Chicken trên khắp Hàn Quốc rơi vào tình trạng quá tải vì lượng khách tăng đột biến. Một quản lý ở Seoul kể rằng doanh thu trong ngày 30/10 đã tăng gấp đôi bình thường, và khi tin tức tiếp tục lan rộng vào hôm sau, đơn đặt hàng còn bùng nổ hơn nữa, khiến nhân viên phải làm việc liên tục không kịp nghỉ. Cùng thời điểm, Kkanbu Chicken vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng tìm kiếm trên ứng dụng Baemin và xếp thứ 6 trên Coupang Eats.

Nguồn: Korea Now

Sức nóng này thậm chí còn lan sang cả thị trường chứng khoán Hàn Quốc, dù Kkanbu Chicken không phải là công ty niêm yết. Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX), cổ phiếu của Kyochon F&B, chuỗi gà rán Hàn Quốc duy nhất đang niêm yết đã tăng tới 20% trong phiên giao dịch ngày 31/10, trong khi hãng chế biến gia cầm Cherrybro tăng 30%, khối lượng giao dịch gấp 200 lần trung bình. Neuromeka, công ty sản xuất robot chiên gà niêm yết trên sàn Kosdaq, cũng tăng mạnh theo xu hướng này.

Được biết, Kkanbu Chicken là hệ thống gà rán được thành lập từ năm 2006 và mở rộng theo mô hình nhượng quyền thương mại từ năm 2008. Khác với các thương hiệu gà rán khác chủ yếu tập trung vào giao hàng tận nơi, Kkanbu tiên phong phát triển mô hình nhà hàng phục vụ tại chỗ, nơi khách hàng có thể thưởng thức gà rán nóng hổi cùng bia ngay tại quán. Tính đến năm ngoái, chuỗi này vận hành 162 cửa hàng trên toàn quốc, bao gồm 10 cửa hàng trực thuộc công ty và 152 cửa hàng nhượng quyền, giảm so với con số 214 cửa hàng năm 2018. (Theo The Korea Herald)

Có thể thấy, sự xuất hiện của 3 vị lãnh đạo đã khiến cho quán gà rán này trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, đồng thời còn khiến cho quán được chú ý nhiều hơn, khách đến đông hơn.

Nguồn: Chosun, The Korea Herald, Yonhap