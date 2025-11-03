Sinh con xong, H'Hen Niê cực thèm 1 món nhưng không dám động vào

Cách đây không lâu, Hoa hậu H'Hen Niê - người vừa sinh con đầu lòng - đã khiến cộng đồng mạng rần rần khi chia sẻ một bài viết đầy tâm trạng trên trang cá nhân. Dù vẫn giữ được năng lượng tích cực và tinh thần tươi tắn, nhưng có thể thấy mẹ bỉm H'Hen cũng có những phút "rối ren" như bao phụ nữ khác khi phải kiêng khem sau sinh.

Trên trang cá nhân, H'Hen Niê chia sẻ rằng thứ khiến cô "thèm nhất lúc này" chính là một ly cà phê sữa đá. Nàng hậu kể, chỉ cần ngắm từng giọt cà phê phin nhỏ xuống, rồi tưởng tượng thêm chút sữa tươi hay sữa đặc, thêm vài viên đá lạnh là đã thấy "ngon và tỉnh táo" biết bao. Tuy nhiên, vì đang cho con bú nên cô đành kiềm lòng: nếu mẹ uống thì con cũng "tỉnh táo" theo, nên tạm thời phải nói lời chia tay với món yêu thích. "Hẹn lần sau nhé cà phê, nhớ mi lắm" - H'Hen Niê viết đầy lưu luyến.

Không chỉ dừng lại ở đó, nàng hậu còn đăng thêm bình luận bên dưới bài viết, pha chút hài hước và đáng yêu: "Xem hình mọi người đăng với những ly cà phê cho đỡ thèm, cả nhà có hình không, cho em ngắm ké".

Bài đăng của H'Hen Niê

H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ cuộc sống mẹ bỉm của mình

Bài đăng nhanh chóng nhận được cả chục nghìn lượt tương tác. Nhiều bà mẹ bỉm sữa khác cũng để lại bình luận đồng cảm, cho biết họ từng "vật vã" vì phải tạm xa cà phê trong giai đoạn cho con bú.

Trong loạt ảnh đi kèm, H'Hen Niê đăng hình hai ly cà phê sữa, nhìn vừa sóng sánh vừa thơm lừng. Hình ảnh giản dị nhưng lại khiến khán giả thấy rõ sự chân thật và gần gũi của nàng hậu - người luôn chia sẻ những khoảnh khắc rất đời thường.

Không thể phủ nhận, cà phê, đặc biệt là cà phê Việt Nam luôn có sức hấp dẫn riêng khiến nhiều người mê mẩn. Vị đắng đậm đà xen chút ngọt béo của sữa đặc, hương thơm nồng nàn lan tỏa từ từng giọt cà phê phin nhỏ giọt, tất cả tạo nên một "nghi thức" thưởng thức đầy thi vị. Với H'Hen Niê, niềm yêu thích ấy cũng chẳng khác gì bao người Việt, chỉ khác ở chỗ, giờ đây cô đành tạm gác lại sở thích để ưu tiên cho thiên chức làm mẹ.

Hình ảnh 2 ly cà phê được H'Hen đăng tải

Từng nhiều lần chia sẻ về việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống điều độ và tập luyện đều đặn, H'Hen Niê luôn được ngưỡng mộ vì cách cô giữ phong độ sau sinh. Lần này, việc nàng hậu "than thèm cà phê" không chỉ khiến khán giả bật cười, mà còn cho thấy một khía cạnh rất thật - một bà mẹ trẻ vẫn đang học cách cân bằng giữa niềm vui làm mẹ và những thói quen nhỏ của riêng mình.

Dưới bài đăng, không ít fan đã gửi lời động viên: "Cố lên chị Hen ơi, vài tháng nữa là lại được nhâm nhi cà phê rồi!", hay cũng có người nói cô có thể uống vài ngụm cho đỡ thèm...

Còn H'Hen Niê, dù chỉ "ngắm ké" cà phê qua ảnh, vẫn khiến người hâm mộ phải mỉm cười vì sự dí dỏm và đầy năng lượng tích cực mà cô lan tỏa trong từng dòng chia sẻ. Một điều chắc chắn: khi được "tái ngộ" ly cà phê đầu tiên sau thời gian dài kiêng cữ, hẳn nàng hậu sẽ trân trọng hương vị ấy hơn bao giờ hết.