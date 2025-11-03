Loại hồng lạ đắt hơn hồng thường, không bị chát: Người Nhật xem là "của hiếm", ai không biết lại vứt đi

Hồng là thức quả quen thuộc mỗi khi thu về, mang hương vị ngọt lành của những ngày se lạnh. Thế nhưng, giữa vô vàn giống hồng quen thuộc ấy, người Nhật lại có một loại đặc biệt đến mức khiến nhiều người lầm tưởng là… quả hỏng. Đó là hồng socola – giống hồng ruột nâu sẫm, vị ngọt đậm, không chát, được xem như "của hiếm" trong thế giới trái cây xứ Phù Tang.

Câu chuyện sau đây của một người dùng giấu tên chia sẻ trên mạng xã hội là một ví dụ. Cụ thể chính chủ cho biết, khi mua hồng về, bổ ra thấy phần ruột hồng chuyển sang thâm đen. Nghi ngờ hồng đã hỏng, người này vứt hết đi ngay. Bên dưới bài viết, nhiều người khác cho biết đây chính là loại hồng socola vốn đắt đỏ, hiếm có.

Bài viết được người dùng chia sẻ trên mạng xã hội (Ảnh Yabai)

Bí mật của giống hồng Tsuru Noko

Giống hồng này có tên tiếng Nhật là Tsuru Noko (鶴の子柿), ở phương Tây gọi là Chocolate Persimmon. Theo trang nông sản Nhật Foods Link Japan, hồng Tsuru Noko chủ yếu được trồng tại vùng Ujitawara, Kyoto – nơi khí hậu ôn hòa, độ ẩm cao, giúp tạo nên sắc nâu và vị ngọt đặc trưng của giống quả này.

Khác với các loại hồng thông thường có ruột vàng cam, hồng socola khi chín lại chuyển sang màu nâu đậm như phủ lớp cacao. Nhiều người lần đầu nhìn thấy thường ngỡ quả đã hư, nhưng thực chất đây lại là dấu hiệu của độ chín hoàn hảo.

Ảnh Amazon

Màu ruột nâu đậm khiến nhiều người chưa từng biết qua thường ngỡ hồng socola đã úng, nhưng thực ra đây lại là điểm khác biệt lớn nhất làm nên giá trị của giống quả này. Hồng socola chín chuẩn sẽ có ruột nâu đều, vị ngọt đậm, không có mùi chua, còn hồng hỏng thật sẽ ruột loang lổ, chảy nước và có mùi lạ.

Theo trang Specialty Produce (Mỹ), màu nâu trong ruột hồng là kết quả của quá trình thụ phấn hoàn toàn, khi các hợp chất tannin – vốn gây vị chát – bị oxy hóa tự nhiên. Nhờ vậy, hồng socola không cần qua xử lý giấm mà vẫn có vị ngọt thanh, dẻo và hương thơm nhẹ như mật ong pha socola.

Trang Gardenia mô tả: "Khi chín, hồng Tsuru Noko mang hương vị phức hợp với chút gợi nhớ của socola, cà phê và mật ong. Đây là giống hồng hiếm, được giới sành ăn yêu thích vì vị ngọt dịu và kết cấu mịn đặc trưng".

Phần ruột màu nâu hay thâm đen thực chất là đặc điểm đặc biệt của hồng socola (Ảnh Shrubs & Trees Depot)

Giống hiếm chỉ trồng ở Kyoto, giá cao gấp nhiều lần hồng thường

Không chỉ đặc biệt ở hương vị, hồng socola còn được xem là một trong những loại hồng hiếm nhất Nhật Bản. Theo Foods Link Japan, tổng diện tích trồng Tsuru Noko ở Kyoto hiện chỉ khoảng 7 hecta, còn lại chỉ một phần nhỏ tại Saitama – con số cực kỳ khiêm tốn nếu so với hơn 23.000 hecta hồng nói chung tại Nhật (số liệu Bộ Nông Lâm Ngư nghiệp Nhật, MAFF).

Do sản lượng thấp, hồng socola không được trồng đại trà mà chủ yếu phục vụ thị trường nội địa và làm hồng khô cao cấp (hoshigaki), món quà truyền thống của vùng Kyoto mỗi dịp cuối năm.

Giá bán của giống này vì thế cũng cao hơn hẳn. Theo dữ liệu từ dir.tridge.com, giá hồng tươi phổ thông ở Nhật khoảng 1.500–1.600 yen/kg (hơn 250.000 đồng/kg). Nhưng với Tsuru Noko, giá có thể gấp đôi hoặc hơn, tùy mùa vụ và chất lượng. Một cửa hàng tại Tokyo từng bán hồng khô Tsuru Noko với giá 2.640 yen/200g (khoảng 420.000 đồng), trong khi các sản phẩm đóng hộp làm quà tặng có thể đạt mức cao hơn nhiều.

Trang Specialty Produce cũng khẳng định: "Chocolate Persimmon là loại hiếm, khó tìm trong các chợ thương mại, thường chỉ xuất hiện tại những cửa hàng nông sản chọn lọc hoặc ở vùng Kyoto".

Nếu có dịp đến Kyoto vào mùa thu, du khách có thể tìm mua hồng socola tại các chợ nông sản địa phương hoặc cửa hàng đặc sản ở vùng Ujitawara – nơi giống hồng này được trồng nhiều nhất. Quả thường được bán theo hộp nhỏ, đóng gói tinh tế, thích hợp làm quà biếu.

Khi chọn, nên ưu tiên những quả vỏ căng, không dập nát, ruột nâu đều – đó mới là hồng chín tự nhiên, ngọt dẻo đúng chuẩn. Vì loại hồng này hiếm và dễ hỏng nếu bảo quản sai cách, du khách nên ăn trong 2–3 ngày sau khi mua hoặc chọn hồng khô (hoshigaki) để mang về làm quà – vừa bền, vừa giữ trọn hương vị đặc trưng của “của hiếm” Kyoto.