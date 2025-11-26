Mua gà rán nguyên con chỉ 7.000 đồng, cô gái "cười ngất" trước cách làm của người bán hàng

Trong thời buổi giá cả mọi thứ đều leo thang, chuyện bắt gặp một món ăn "rẻ như cho" thường khiến nhiều người bán tín bán nghi. Thỉnh thoảng trên mạng vẫn xuất hiện những video ghi lại cảnh mua được đồ ăn với mức giá siêu rẻ tới mức ngỡ ngàng. Thế nhưng tất cả dường như vẫn chưa là gì so với trải nghiệm vừa gây sốt của một cô gái Trung Quốc khi mua món gà rán với giá chỉ… 1,99 tệ, tức khoảng 7.000 đồng tiền Việt.

Món gà rán nguyên con chỉ 7.000 đồng

Theo đoạn video được cô đăng tải trên nền tảng Xiaohongshu của Trung Quốc, bản thân cô gái cũng không tin nổi vào mắt mình khi đọc giá món ăn. Thế nhưng vì quá tò mò, cô quyết định đặt thử xem "sự thật bên trong" ra sao. Và rồi điều khiến dân mạng choáng váng hơn cả là chỉ với 7k, cô nhận được một con gà rán nguyên con - đúng nghĩa đen.

Ban đầu nhiều người nghĩ chắc hẳn phải có sự hiểu lầm nào đó, bởi ai mà ngờ chỉ vài nghìn đồng lại mua được cả một con gà. Nhưng khi cô gái bóc hộp và giơ món ăn lên trước camera, dân mạng lập tức "sững người": đúng thật là gà rán nguyên con, chỉ có điều… nhỏ đến mức khó tin.

Đúng là gà rán nguyên con, nhưng kích thước thì khiến ai cũng vừa sốc vừa buồn cười

Để so sánh, cô đã đặt món gà rán mini cạnh một đồng xu và nhận ra kích thước của nó chỉ nhỉnh hơn đồng xu một chút. Thay vì món gà rán giòn rụm, vàng ươm với lớp da bóng bẩy như mọi người thường tưởng tượng, đây là một phiên bản "gà tí hon", trông chẳng khác gì gà con hoặc chim cút.

Phản ứng của dân mạng Trung Quốc cũng vô cùng đa dạng. Người thì tỏ ra ngỡ ngàng, người bật cười, người lại đặt câu hỏi không biết món gà "size XS" này là loài gì, hoặc vì sao lại có kích thước nhỏ đến thế. Một bộ phận khác thì cho rằng với mức giá 1,99 tệ, có lẽ cửa hàng chỉ muốn tạo hiệu ứng gây chú ý hoặc bán theo kiểu "cho vui", miễn sao thu hút được người xem.

Dân mạng cũng không nhịn được cười trước tình huống này

Điều khiến câu chuyện càng thêm lan rộng là thái độ vừa bất ngờ vừa hài hước của cô gái trong video. Cô liên tục bật cười khi phát hiện ra "con gà 7k" thực chất giống mô hình thu nhỏ hơn là món ăn thật sự. Nhiều cư dân mạng còn bình luận: "Không biết ăn có no không nhưng chắc chắn xem xong là cười no", hay "Đây đúng là phiên bản gà rán dành cho búp bê".

Hiện đoạn video này vẫn tiếp tục được chia sẻ mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt xem và bình luận.