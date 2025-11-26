Diệp Lâm Anh và tình mới Đức Phạm cùng mê 1 quán omakase được mệnh danh "chốn riêng của sao Việt"

Tại TP.HCM có một hàng quán thu hút rất nhiều thực khách là người nổi tiếng đến thưởng thức, cứ cách vài hôm là thấy dàn nghệ sĩ lên đồ sang trọng chụp ảnh tại không gian quán. Trong đó phải kể đến những ngôi sao nổi tiếng như dàn Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi, Bảo Thy, Diệp Lâm Anh, Vũ Thúy Quỳnh đã đăng tải hình ảnh đi chữa lành tại đây với set menu 4 triệu đồng.

Dàn sao Việt từng đến ăn quán

Nhờ vào những điểm chung của không gian nhà hàng trong các bức ảnh, họ liền tìm ra được tên quán và càng bất ngờ hơn đây chính là quán từng được tạp chí ẩm thực Tatler Asia vinh danh. Đây chính là nhà hàng omakase Noriboi tọa lạc trên đường Phó Đức Chính, trung tâm TP.HCM phục vụ thực khách từ năm 2023. Ban đầu, quán được khai trương tại đường Ngô Quang Huy (Quận 2 cũ) sau đó mới chuyển sang cửa hàng mới là Phó Đức Chính từ năm 2024. Địa chỉ mới này cũng chính là nói được nhiều người truyền tai nhau là quán ruột của giới sao Việt.

Không gian sang trọng của Noriboi. Ảnh: @_mitt27

Vậy điều gì khiến cho Noriboi được nhiều nghệ sĩ yêu thích đến như thế? Yếu tố đầu tiên để giữ chân được thực khách đó chính là hương vị. Các món ăn của Noriboi là sự kết hợp giữa kỹ thuật omakase và hương vị Việt Nam thông qua những nguyên liệu, cách nêm nếp chuẩn khẩu vị, văn hóa người Việt. Đồng thời, nhà hàng được vận hành bởi đội ngũ người Việt Nam.

Một số món ăn tại Noriboi. Ảnh: Xuân Nghi

Không gian cũng là một trong những yếu tố quan trọng giúp quán được nhiều biết đến. Theo thông tin trên website chính thức, thiết kế của Noriboi được lấy cảm hứng từ sự chuyển động mềm mại của nước, tông màu chủ đạo là đen và vàng mang đến cảm giác sang trọng, riêng tư. Noriboi chỉ phục vụ 25 thực khách mối lượt nên có thể sẽ phù hợp với những nghệ sĩ mong muốn có bữa ăn riêng tư.

Mới đây, nhà hàng Noriboi vừa được Tatler Asia vinh danh Top 20 nhà hàng tốt nhất Việt Nam năm 2025. Tạp chí nổi tiếng này còn giới thiệu Noriboi là nhà hàng omakase “gastronomy”, nhà hàng mang phong cách ẩm thực giao phó cho đầu bếp đầu tiên tại Việt Nam và là nhà hàng có một hướng đi rất riêng.

Noriboi vừa được Tatler Asia vinh danh Top 20 nhà hàng tốt nhất Việt Nam năm 2025

Vì là nhà hàng Omakase, thực khách sẽ được trực tiếp nhìn đầu bếp chế biến món ăn nên chi phí cho một set ăn có mức giá không hề phải chăng. Theo bảng giá menu công khai trên trang chính thức của Noriboi, set menu của quán có mức giá từ 3,8 triệu đồng cho 14 món ăn và mức giá có thể lên đến 10 triệu đồng cho set menu có 16 món ăn. Đây là mức giá khá cao nên có thể sẽ không phù hợp với một số thực khách có nhu cầu tìm kiếm một trải nghiệm ẩm thực có mức giá phải chăng, vừa túi tiền.