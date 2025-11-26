Việt Nam sẽ có 36 sân bay

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa trình Bộ Xây dựng hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Tại hồ sơ, cơ quan chuyên ngành đề xuất đến 2030 cả nước sẽ có 33 sân bay với công suất 297 triệu hành khách; đến 2050 tăng lên 36 sân ba y, phục vụ gần 540 triệu hành khách mỗi năm.

Tương ứng với việc mở rộng hệ thống, tổng diện tích đất dành cho các cảng hàng không sẽ tăng lên hơn 26.600 ha vào năm 2030 và đạt khoảng 27.800 ha vào năm 2050.

Nhu cầu vốn để phát triển hệ thống cảng hàng không đến năm 2030, ước tính gần 500.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và các nguồn hợp pháp khác.

Đến năm 2050, cả nước sẽ có 36 sân bay. Ảnh: NIA.

Cục HKVN cũng đề xuất đưa sân bay Măng Đen - Kon Tum (nay là Quảng Ngãi) và Vân Phong - Khánh Hòa, vào mạng lưới Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo cơ quan chuyên ngành, việc đưa sân bay Măng Đen và Vân Phong vào mạng lưới quy hoạch xuất phát từ các định hướng phát triển đã được Chính phủ phê duyệt.

Cụ thể, quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung xác định Khánh Hòa là cực tăng trưởng, hướng tới xây dựng Vân Phong thành trung tâm dịch vụ - logistics của khu vực. Trong khi đó, quy hoạch vùng Tây Nguyên định vị Măng Đen là khu du lịch quốc gia, cần hệ thống hạ tầng kết nối hiệu quả với duyên hải miền Trung, trong đó có việc nghiên cứu đầu tư sân bay.

Tại cấp địa phương, các định hướng này đã được thể hiện rõ khi Khánh Hòa dành quỹ đất cho dự án sân bay Vân Phong, còn quy hoạch tỉnh Kon Tum và Khu du lịch Măng Đen đều xem sân bay Măng Đen là hạ tầng động lực. Việc điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong sau đó tiếp tục khẳng định vai trò một sân bay phục vụ mục tiêu hình thành trung tâm kinh tế biển hiện đại.

Cục HKVN đề xuất bổ sung sân bay Măng Đen và Vân Phong vào quy hoạch sân bay toàn quốc giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Hai đề án nghiên cứu về sân bay Măng Đen và Vân Phong đã được Bộ Xây dựng thẩm định và nhận được sự đồng thuận của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà để bổ sung vào quy hoạch quốc gia. Cục HKVN đánh giá đây là bước đi cần thiết, phù hợp với định hướng phát triển từ trung ương đến địa phương, đồng thời mở ra cơ hội thu hút đầu tư tư nhân, phát triển du lịch - logistics và tăng cường kết nối vùng, quốc phòng - an ninh tại Nam Trung Bộ và Tây Nguyên .

Trong hồ sơ trình Bộ Xây dựng, Cục HKVN cũng làm rõ quy mô hai dự án: Sân bay Măng Đen được quy hoạch đạt cấp 4C, tổng mức đầu tư khoảng 5.000 tỷ đồng với diện tích hơn 350 ha; trong khi sân bay Vân Phong có quy mô cấp 4E, vốn đầu tư trên 9.200 tỷ đồng và diện tích gần 500 ha.

Không chỉ bổ sung sân bay mới, Cục HKVN còn đề nghị nâng cấp Cảng hàng không Quảng Trị từ cấp 4C lên 4E. Đề xuất này xuất phát từ vị trí chiến lược của tỉnh trên hành lang kinh tế Đông -Tây, kết nối Quảng Trị - Salavan (Lào) - Ubon Ratchathani (Thái Lan), cùng nhu cầu phát triển mới sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Bình.

Nhà thầu đang thi công tại sân bay Quảng Trị hiện tại. Ảnh: BXD.

Quy hoạch tỉnh đã xác định Quảng Trị là trung tâm hậu cần - trung chuyển của Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi logistics đa phương thức. Việc nâng cấp lên 4E theo đánh giá của cơ quan quản lý ngành hàng không sẽ giúp thu hút hãng bay, doanh nghiệp logistics , các tập đoàn MRO quốc tế, mở đường bay quốc tế và khẳng định vị thế tỉnh như một trung tâm logistics - công nghiệp của khu vực.