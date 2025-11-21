Sân bay Tuy Hòa 'tê liệt' vì mưa lũ

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa phát thông báo về việc tạm ngừng khai thác Cảng hàng không (CHK) Tuy Hòa từ 10h-24h hôm nay, khi mưa lũ lớn tại khu vực Nam Trung Bộ khiến hạ tầng sân bay và các tuyến đường kết nối bị cô lập.

Theo Cục HKVN, mưa lớn trong hai ngày qua làm mực nước trên nhiều sông từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa đồng loạt vượt báo động 3, thậm chí có nơi vượt mức lịch sử. Tại Tuy Hòa, toàn bộ đường vào sân bay đều bị chia cắt. Đài Shelter và đài LOC đầu 03 ngập sâu trong nước, hệ thống điện bị cắt hoàn toàn, buộc lực lượng chức năng phải bảo quản và gia cố thiết bị để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và hoạt động bay.

Trung tâm Thông báo tin tức hàng không Việt Nam (AIC) sáng nay cũng phát đi NOTAM về việc tạm ngưng hoạt động sân bay Tuy Hòa. Trong thời gian sân bay đóng cửa, toàn bộ chuyến bay đến và đi từ Tuy Hòa bắt buộc phải điều chỉnh, hủy hoặc chuyển hướng theo quy trình điều hành bay quốc tế nhằm tránh rủi ro máy bay không thể hạ cánh hoặc phải bay chờ.

Sân bay Tuy Hòa buộc phải đóng cửa vì mưa lũ lịch sử. Ảnh minh họa: NIA.

Trước diễn biến thời tiết bất lợi, Vietnam Airlines thông báo hủy các chuyến bay giữa Hà Nội, TPHCM và Tuy Hòa trong hôm nay , gồm các chuyến VN1650, VN1651, VN1660, VN1661.

Hãng đồng thời cảnh báo hành khách về tình hình thời tiết xấu tại miền Trung, có thể gây khó khăn cho việc di chuyển đến các sân bay trong khu vực. Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách nên đến sân bay sớm tối thiểu 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng với chuyến quốc tế để đảm bảo thủ tục.

Hãng hàng không Vietjet cũng thông báo 2 chuyến bay VJ206/VJ207 giữa TPHCM - Tuy Hòa - TPHCM phải dừng khai thác. Hành khách được hỗ trợ theo chính sách của hãng.

Các hãng hàng không đều bày tỏ mong muốn hành khách thông cảm, bởi việc thay đổi kế hoạch khai thác khi sân bay tạm đóng cửa là tình huống đặc thù của lĩnh vực vận tải hàng không nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối.