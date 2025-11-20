Mưa lũ làm đường sắt Bắc - Nam tê liệt, hàng nghìn khách bị lỡ tàu

Theo thống kê của Tổng Công ty đường sắt Việt Nam (VNR), từ ngày 17/11 đến nay, kết cấu hạ tầng đường sắt ở nhiều vị trí không còn đảm bảo an toàn chạy tàu, khiến lịch chạy 19 chuyến tàu khách phải bãi bỏ, tạm dừng. Không ít đoàn tàu bị kẹt lại giữa đường, nằm chờ tại các ga dọc tuyến trong nhiều giờ. Hơn 2.000 hành khách bị ảnh hưởng, trong đó có những gia đình phải chờ xuyên đêm giữa điều kiện thời tiết bất lợi.

Để giảm bớt khó khăn cho hành khách, Công ty CP Vận tải Đường sắt đã phục vụ miễn phí 5.200 suất ăn chính, 4.200 bữa ăn phụ cùng nước uống cho những người phải dừng hành trình bất đắc dĩ. Ngành đường sắt cũng hướng dẫn, hỗ trợ đổi trả vé cho khách xuống tàu tại các ga giữa đường do thời gian chờ đợi quá lâu.

Tình hình phức tạp được dự báo sẽ còn tiếp diễn.Ngày 21/11, thêm lịch chạy 6 chuyến tàu khác - gồm 4 tàu Thống Nhất và 2 tàu khu đoạn - sẽ tiếp tục phải bãi bỏ. Tổng số vé hoàn cho hành khách đã lên tới 11.000 vé.

Ngành đường sắt phải hoàn hơn 11.000 vé tàu vì đường sắt Bắc - Nam tê liệt do mưa lũ. Ảnh: VNR.

Không chỉ hành khách, vận tải hàng hóa trên trục Bắc - Nam cũng chịu tác động nghiêm trọng. 6 đoàn tàu hàng phải hủy hành trình hoàn toàn do không thể đảm bảo điều kiện chạy tàu an toàn, trong khi 27 đoàn tàu khác phải dừng chờ tại nhiều ga dọc tuyến. Thiệt hại kinh tế sơ bộ ước tính gần 10 tỷ đồng , trong đó tiền hoàn vé chiếm khoảng 7,5 tỷ đồng; chi phí phục vụ hành khách kẹt lại gần 400 triệu đồng; thiệt hại từ việc bãi bỏ lịch chạy tàu hàng khoảng 1,6 tỷ đồng.

Trong bối cảnh mưa lũ vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đại diện VNR cho biết, lực lượng công nhân và quản lý hạ tầng đang túc trực 24/24 tại các vị trí xung yếu để kiểm tra, khắc phục sự cố. Ngành đường sắt khẳng định chỉ tổ chức chạy tàu trở lại khi đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Trước đó, bão Kalmaegi (bão số 13) cũng gây thiệt hại nặng nề cho kết cấu hạ tầng đường sắt trên tuyến Bắc - Nam. Nghiêm trọng nhất là đoạn từ km 1136+850 khu gian Phước Lãnh - Vân Canh, bị sạt lở sâu trung bình khoảng 9m . Ngoài ra, nhiều vị trí bị trôi nền đá, cây đổ chắn đường, gãy cột tín hiệu, mất điện lưới quốc gia, khiến hệ thống liên lạc điều độ và tín hiệu tê liệt do ngập nước.