Đường sạt lở tứ phía, đi thế nào tới Đà Lạt?

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, quốc lộ 28 và quốc lộ 28B hiện là hai tuyến đường đảm bảo an toàn nhất để di chuyển giữa Đà Lạt và vùng đồng bằng. Từ hai tuyến này, phương tiện có thể nối sang cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoặc quốc lộ 1 để về TPHCM hay đi các tỉnh phía Bắc.

Quốc lộ 28B nhìn từ trên cao.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, dù hai tuyến đường vẫn chịu ảnh hưởng của mưa từ tối qua đến sáng nay, xe cộ vẫn có thể di chuyển chậm để lên xuống Đà Lạt.

Trong khi đó, nhiều tuyến giao thông chính tại Lâm Đồng tiếp tục bị ảnh hưởng nặng. Từ tối 15/11 đến sáng 17/11, quốc lộ 20, đèo Khánh Lê, đèo Ngoạn Mục và đèo Prenn đều xảy ra sạt lở, ngập nước và hư hỏng kết cấu hạ tầng.

Cụ thể, vào lúc 4h sáng 17/11, quốc lộ 20 bị ngập sâu tại Km218 - Km218+500 khiến giao thông tê liệt. Ngay sau đó, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cùng UBND xã và lực lượng CSGT đã cấm hoàn toàn phương tiện qua khu vực này; riêng đoạn đèo Đ’ran vẫn bị cấm từ 30/10 đến nay.

Lực lượng CSGT tỉnh Lâm Đồng chốt chặn quốc lộ 20.

Trên quốc lộ 27C, vào lúc 22h ngày 16/11, tại Km45 đèo Khánh Lê (Khánh Hòa) xảy ra sạt lở taluy dương, đất đá vùi lấp một xe khách, khiến 6 người tử vong và 19 người bị thương. Tuyến đường này hiện bị chia cắt hoàn toàn.

Tại đèo Prenn , khoảng 9h sáng 17/11, đoạn Km224+600 - Km224+700 xảy ra sạt lở kè taluy âm, làm sụt một nửa mặt đường theo hướng Đà Lạt - TP.HCM. Sở Xây dựng đã phân luồng giao thông qua đèo Mimosa và tuyến đường hồ Tuyền Lâm để đảm bảo lưu thông an toàn vào trung tâm Đà Lạt.