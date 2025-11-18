Review chiếc bánh khiến hơn 2000 người ở Hà Nội xếp số mua: 85k và 20 ngày chờ liệu có đáng?

Nhắc đến món bánh đang gây chú ý nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây, thì chiếc bánh Napoleon từ một tiệm bánh nhỏ tại phường Ba Đình, Hà Nội chắc chắn đang đứng đầu danh sách. Không quảng cáo rầm rộ, không có chiến dịch marketing hoành tráng, nhưng món bánh này bất ngờ trở thành hiện tượng khi có hơn 2000 đơn đặt và người mua phải chờ từ 15 đến 20 ngày mới có thể nhận được bánh. Sự kiên nhẫn của thực khách khiến nhiều người tò mò tự hỏi: "Chiếc bánh này có gì đặc biệt mà khiến người ta phải chờ đợi lâu đến vậy?". Vậy thì hôm nay hãy cùng Có Như Lời Đồn thử trải nghiệm nhé!

Thời gian gần đây, bánh Napoleon bỗng trở thành cơn sốt và được nhiều người săn lùng

Vì sao 1 chiếc bánh lại trở thành tâm điểm "thị phi"?

Thực ra, bánh Napoleon không phải món mới tại Hà Nội và trước đây cũng đã có nhiều nơi kinh doanh món bánh này. Tuy nhiên, tiệm bánh nói trên lại trở thành nơi được săn lùng nhiều nhất, khiến số lượng đơn đặt tăng vọt trong thời gian ngắn. Khách hàng muốn mua phải đặt trước, nhận số thứ tự và chờ đến khi cửa hàng thông báo mới có thể đến lấy bánh hoặc ship về.

Càng đông người đặt, thời gian chờ càng kéo dài, có người chờ 15 ngày nhưng cũng có người phải kiên nhẫn hơn 20 ngày trong giai đoạn cao điểm. Chính sự lan truyền mạnh mẽ và hiệu ứng đám đông đã khiến chiếc bánh nhanh chóng biến thành chủ đề tranh luận. Một bên cho rằng thuận mua vừa bán, ai muốn ăn thì chờ, trong khi bên còn lại khẳng định chất lượng bánh không đủ "xứng đáng" với thời gian chờ, nhất là khi kỳ vọng bị đẩy lên quá cao.

Một hệ quả rất dễ thấy khi chiếc bánh của cửa tiệm này hot trên mạng xã hội, khiến cho lượng người mua càng tăng, thời gian chờ càng lâu, cũng từ đó mà kỳ vọng của khách cũng tăng cao. Đó chính là những yếu tố khiến chiếc bánh bỗng trở thành hiện tượng "thị phi" trên mạng xã hội.

Chiếc bánh gây ra những luồng ý kiến trái chiều

Trải nghiệm thực tế: Hình thức và hương vị không đến mức "wow" nhưng không đáng để bị chê

Có Như Lời Đồn đã đặt bánh từ tối muộn ngày 30/9 khi số lượng đơn mới hơn 700, nhưng phải gần 15 ngày sau bánh mới được giao tận tay.

Về hình thức, bánh khá nhỏ, chỉ tầm lòng bàn tay, nhìn bên ngoài đúng kiểu Napoleon truyền thống với nhiều lớp xen kẽ. Bánh được đặt trong hộp nhựa cứng cáp, gọn gàng và sạch sẽ, khi nhận bánh vẫn còn nguyên vẹn, không bị nát, mềm hay chảy trong quá trình vận chuyển.

Hình ảnh chiếc bánh nhận về sau 15 ngày chờ đợi

Về hương vị, bánh có kết cấu nhiều lớp, phần kem thấm vào bánh tạo cảm giác mềm và hơi dai nhẹ, trong khi lớp vụn bánh phủ bên ngoài vẫn giữ được độ giòn nhất định. Kem thơm, ngậy và béo nhưng không quá ngọt nên dễ ăn, tạo trải nghiệm hài hòa giữa vị giòn - mềm dai - béo đầy thú vị. Tổng thể, bánh có hương vị ổn và dễ ăn nhưng không đến mức quá đột phá hay "wow", dù vậy cũng không tệ như một số đánh giá.

Bánh ăn ổn, tổng thể hài hoà

85k và 20 ngày chờ liệu có đáng?

Mức giá 85k cho một chiếc bánh khoảng 170g được xem là hợp lý nếu so với mặt bằng chung của dòng bánh này. Tuy nhiên, câu chuyện "đáng hay không đáng" lại phụ thuộc vào cảm nhận mỗi người.

Có người chờ chỉ đơn giản để trải nghiệm điều đang gây sốt và cảm thấy hài lòng khi được thử, nhưng cũng không ít trường hợp kỳ vọng quá cao dẫn đến cảm giác hụt hẫng. Hương vị của chiếc bánh cũng tuỳ vào cảm nhận của từng người bởi khẩu vị của mỗi người khác nhau.

Và theo cảm nhận riêng của Có Như Lời Đồn, nếu để thử một lần cho biết, đặc biệt với tâm thế "bắt trend" thì có thể chấp nhận được; nhưng nếu muốn ăn thường xuyên và phải chờ đến 20 ngày mỗi lần, có lẽ sẽ phải cân nhắc lại, trừ khi bạn đã trở thành "fan" của hương vị bánh ở cửa hàng này.

Một điểm đáng khen của cửa hàng là sự rõ ràng trong khâu phục vụ. Ngay từ khi khách đặt bánh, cửa hàng đã thông báo trước về việc đang quá tải đơn, thời gian chờ lâu và hướng dẫn chi tiết cách nhận bánh để khách chủ động quyết định. Nhờ vậy, dù thời gian chờ dài, trải nghiệm mua hàng vẫn khá dễ chịu và không gây bức xúc cho đa số người mua.

Chiếc bánh Napoleon 170g với giá 85k

Kết lại, chiếc bánh 85k đang gây "bão" không chỉ bởi hương vị mà còn vì hiệu ứng mạng xã hội, tâm lý tò mò và tính hiếm của trải nghiệm chứ không phải vì nó là món bánh xuất sắc nhất. Cuối cùng, chuyện đáng hay không đáng chỉ có thể trả lời bằng chính khẩu vị và cảm nhận của người thưởng thức. Nếu tò mò, muốn thử một lần để xem có đúng như lời đồn, bạn hoàn toàn có thể đặt. Còn nếu thiếu kiên nhẫn, có lẽ nên lựa chọn một nơi có thể thưởng thức ngay lập tức để không phải chờ đợi quá dài.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!